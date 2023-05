Seguramente alguna vez te has preguntado a qué huele la realeza, pues sus extravagantes outfits, diseñados y confeccionados en las mejores y más exclusivas firmas apuntan a que huelen a exclusividad, lujo y elegancia, pero ¿realmente es así?

Hoy queremos hablarte de los perfumes favoritos de la realeza porque no son tan inalcanzables como pareciera, hay algunos personajes que se inclinan por los clásicos, pues no siempre lo ostentoso es sinónimo de buen gusto, sobre todo cuando se trata de perfumes pues si tu pH no hace mancuerna con el aroma de la loción más cara del mundo, no habrá ninguna sorpresa.

El perfume predilecto de Katte Midleton

Cuando la princesa de Gales le dio el sí al príncipe William y caminaron juntos por la Abadía de Westminster hacia el altar hubo una petición específica de la prometida, ahora esposa.

Que aquel rito nupcial estuviera inundado de un aroma especial: Orange Blossom, de Jo Malone, con toques de clementina, azahar y lirios de agua.

El costo aproximado en México es de $2820.

Boda real de Kate Middleton y el príncipe William Getty images

Así huele Meghan Markle

Parece que Joe Malone es de las marcas predilectas de la realeza y es que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, adora los perfumes amaderados con escencias frescas como Wild Bluebell y Wood Sage & Sea Salt.

En México, tienen un costo de $2820.

Meghan Markle y el príncipe Harry Getty images

Lady Dior, la princesa Diana de Gales

No hay perfume más adecuado para la personalidad de quien fuera la princesa más carismática y cercana a su gente que el Diorissimo de Christian Dior.

En varias ocasiones la princesa Diana de Gales declaró ser fan de la Maison francesa, de hecho, estuvo presente en la celebración de los primeros 50 años de la marca que se celebró en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, no es casualidad, es el mismo recinto de la moda donde se celebra año con año la MET Gala.

El que fuera el perfume favorito de la princesa tiene una increíble esencia floral blanca con toques verdes y frescos de jazmín y sándalo.

En México tiene un costo apróximado de $2140.

Princesa Diana de Gales Getty images

El aroma sello de la reina Letizia

La reina es una de las personalidades más elegantes y refinadas de la casa real española, para muestra su perfume predilecto, además de su estilo que no es para cualquiera.

Para la reina Letizia es imprescindible oler a Eau du Soir Sisley, una fragancia amaderada y por lo tanto, muy sofisticada. Cualquiera pensaría que los perfumes con estelas de madera son un tanto masculinos, sin embargo, Eau du Soir Sisley contiene toques cítricos de la toronja y la madarina adicionado con espectáculares toques aromáticos, terrosos y musgosos lo que la convierte en una fragancia de la familia olfativa chipre, única en su especie.

En México tiene un costo de $5950

Reina Letizia Getty images

Reina Noor de Jordania, un viaje al pasado

Imaginate el nivel de elegancia del perfume predilecto de la reina de Jordania que fue inventado especialmente para la esposa de Napoleón III en el año 1853.

Su nombre es Samsara de Guerlain, tal como puedes imaginarlo, es una fragancia oriental que huele a jazmín y vainilla en un fantástico y extremecedor viaje al pasado. Es sensual e interesante.

En México tiene un costo de $2700

Reina Noor de Jordania Getty images

Grace Kelly, la princesa de Mónaco que olía a nardo

La princesa consorte de Mónaco, Grace Kelly tenía un gusto peculiar por una fragancia poco convencional y es que estaba pensada principalmente para ritos nupciales, no tanto para el día a día, sin embargo, Grace Kelly siempre adoró el olor a nardo, rosa, iris y violeta del Fleurissimo de Creed.

En México puedes conseguirlo por $5640

Grace Kelly y Marlon Brando Getty images

Carolina y Estefanía de Mónaco, cuando las flores reinan

Para las princesas de Mónaco, los perfumes florales lo son todo. Ambas tienen gustos parecidos en cuanto a fragancias, por ejemplo, para la hermana mayor, Carolina, el aroma que no puede faltar en su repisa es el de Gardenia Passion de Annick Goutal el cual huele a jazmín y vainilla inconfundiblemente.

En cambio, para Estefanía, la hermana menor un perfume ícono es Allure de Chanel que además de la esencia floral a rosas, contiene chispeantes tonos de mandarina y vainilla.

En México tienen un costo aproximado de $2990

Las hermanas, princesas de Mónaco, prefieren los perfumes florales Getty images

Así olía frente al altar la reina Victoria

La boda de la reina Victoria y su amado primo Albert se llevó a cabo en el año 1840, ese día inició la la costumbre de llevar mirto en el bouquet real de la novia. La reina Victoria utilizó el Nuptial Bouquet de Atkinsons para darle el sí a su amado.

Tal como su nombre lo indica, es el perfume de las novias pues es principalmente una esencia de flores blancas como el nardo, aunque contiene violeta y al secarse en tu piel se convierte en una fragancia atalcada.

En México lo puedes comprar por $3600