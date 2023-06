El extraño retrato de los hijos de Marilyn Monroe y John F. Kennedy... gracias a la IA

La historia de Marilyn Monroe y John F. Kennedy es una que permanece en los libros de historia de los famosos estadounidenses, tanto por el tormentoso triángulo amoroso entre ambos como las consecuencias que pudo suscitar esta relación —*coff coff* la muerte de Marilyn—. La it girl del old Hollywood y el presidente de los Estados Unidos protagonizaron una relación llena de especulaciones e intriga, misma que habría iniciado en los sesenta y que no se desarrolló más allá de estas señalizaciones, sin embargo la curiosidad del ‘qué habría pasado’ permanece. Precisamente este fue el impulso de Jeremy Pomeroy, director de arte y experto en AI que se viralizó por crear imágenes de celebridades siendo padres de familia, y una de ellas fue, adivinaste, Marilyn y Kennedy.

Así lucirían los hijos de Marilyn Monroe y John F. Kennedy según la inteligencia artificial

Con ayuda de la inteligencia artificial, Jeremy creó una serie de fotografías que cautivaron tanto por su imposibilidad (¿esa es una palabra?) como por la elegancia de las imágenes —mismas que parecen sacadas de un antiguo rollo fotográfico.

En la foto que conforma el mundo paralelo de la familia de John F. Kennedy con Marilyn Monroe, aparecen los dos muy sonrientes y con dos adorables hijos —una niña y un niño, cómo no. La icónica Marilyn sale con un vestido de corte clásico aperlado con escote cuadrado y las características perlas, con red lipstick y cabello corto; detrás de ella está un atractivo John F. Kennedy con traje negro y corbata armonizando el tono, peinado como cualquier presidente jovial lo haría. Los dos hijos producto de esta controvertida pero cautivante relación son rubios con facciones tiernas, vestidos de blanco con un porte muy elegante para su corta edad. ¿Qué nombres crees que les quedarían bien? Seguramente el niño sería uno más de los John de la familia, y ella me da vibes de Bridget o Agnes —eso sí, quisiera saber qué vestido para niñas puede crear ese diseño con tul en el cuello en combinación con la falda, ¡10 de 10!—.

En fin, que además de los retoños de Marilyn Monroe con Míster President, están los hijos que Jennifer Aniston y Brad Pitt pudieron tener de no haber terminado su relación (gracias a la inteligencia artificial).

Monroe y Kennedy se conocieron por primera vez en 1954 gracias a Peter Lawford, quien estaba casado con la hermana de Kennedy, Patricia. Se volvieron a encontrar en 1961 en una cena en la casa de Lawford, en los meses siguientes, fueron vistos juntos en varias ocasiones y hubo informes de que estaban teniendo una aventura. En mayo de 1962, Monroe cantó una versión seductora de “Happy Birthday” a Kennedy en una gala celebrando su 45º cumpleaños —de los momentos más icónicos en la historia—. Su actuación fue ampliamente vista como una muestra de su afecto por el presidente.

Tan solo unos meses después, Marilyn fue encontrada muerta en su casa debido a una sobredosis; su muerte fue declarada como un probable suicidio, pero han persistido rumores de que fue asesinada, posiblemente por los Kennedy.

La verdad sobre la relación entre Monroe y Kennedy quizás nunca se sepa. Sin embargo, los rumores y especulaciones en torno a su aventura solo han añadido al misticismo de dos de las figuras más famosas del siglo XX, que ahora gracias a la inteligencia artificial podemos saber qué habría pasado.