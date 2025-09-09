Él es Chino Darín, el hombre con el que Úrsula Corberó espera su primer hijo

Chino Darín lleva más de una década consolidando una carrera que lo ha convertido en uno de los actores argentinos más versátiles de su generación. Con proyectos que han viajado de Buenos Aires a Madrid y de la televisión a Netflix, ha demostrado que su talento no depende de apellidos ni herencias familiares, sino de una capacidad única para habitar personajes complejos y dejar huella en cada interpretación sin importar el formato.

Su nombre resonaba ya en la industria cuando, en 2016, coincidió con Úrsula Corberó durante el rodaje de La Embajada. Lo que empezó como un gesto espontáneo se transformó en una historia de amor que hoy celebra un nuevo capítulo. Hoy la pareja espera su primer hijo después de casi 10 años de romance.

Chino Darín, el hombre que le robó el corazón a Tokio de La Casa de Papel

Nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1989, comenzó en televisión con apenas veinte años. A partir de ahí encadenó proyectos que demostraron su versatilidad como actor, desde dramas familiares hasta thrillers políticos. En cine brilló en películas como El Ángel y La odisea de los giles, esta última también como productor junto a su padre. Su nombre alcanzó una dimensión global con la serie El Reino, y más recientemente con Mano de Hierro, confirmando su atractivo dentro y fuera de la pantalla.

Pero más allá de la trayectoria, lo que lo coloca hoy en el centro de la conversación es su historia personal con Úrsula Corberó. La actriz española, mundialmente reconocida por La Casa de Papel, conoció a Chino en 2016 durante el rodaje de La Embajada. Lo que comenzó como un juego de complicidad en el set —ella le dijo entre risas hola, soy tu novia— terminó consolidándose en una de las relaciones más estables del espectáculo.

El romance creció lejos del ruido mediático. Ella vivía entre Barcelona y Madrid, él mantenía proyectos en Buenos Aires, pero lograron sostenerse en medio de la distancia. Vuelos constantes, mensajes, encuentros breves que se volvieron inolvidables y un sentido del humor compartido fueron el cemento de la pareja. Durante la pandemia, se refugiaron juntos en Argentina, una convivencia que, en lugar de desgastarlos, confirmó la solidez del vínculo.

Con el tiempo, se convirtieron en una de las duplas más admiradas tanto en España como en Argentina. No por la ostentación, sino por la naturalidad con la que se acompañan. Úrsula ha contado en entrevistas cómo comparten juegos privados y bromas absurdas que alimentan la intimidad. Chino, por su parte, ha preferido mantener un perfil bajo, demostrando que el amor no siempre necesita declaraciones rimbombantes ni los lentes de los paparazzis detrás de ellos.

Hoy la pareja sorprendió con una noticia que recorrió el mundo, Úrsula Corberó está embarazada de su primer hijo. La actriz lo anunció con una foto en Instagram, vestida de blanco, con un gesto de ternura y la frase Esto no es IA. Minutos después, Chino Darín respondió con corazones en sus redes, sellando la complicidad que los ha caracterizado desde el inicio.

El anuncio no solo emocionó a sus seguidores, también fue celebrado por colegas, amigos y medios internacionales como Georgina Rodríguez y Penélope Cruz. Con este paso, la pareja escribe un nuevo capítulo de una historia que empezó hace casi una década.

