El antes y después de Seph, el hijo transgénero de Cynthia Nixon que nació como Samantha (Fotos)

Sex and the city es una serie revolucionaria por la temática y el tiempo que ha pasado desde que disfrutábamos sus capítulos en televisión, pero no sólo por las problemáticas y, por supuesto, por la exquisita selección de vestuario que sigue marcando tendencia y colocó a Sarah Jessica Parker como la leyenda que es.

De aquel grandioso elenco también recordamos a Miranda Hobbes, o sea, Cynthia Nixon. Una actriz auténtica que en la vida real también es activista defensora de los derechos LGBTQ+, quien siempre ha apoyado la lucha junto a su hijo en su transición mejor conocido como Seph.

La evolución de Seph, el hijo transgénero de Cynthia Nixon

Seph, el hijo de la actriz y activista Cynthia Nixon, es un hombre transgénero que nació con el nombre de Samantha Mozes, es el hijo mayor de Cynthia Nixon y su ex pareja, Danny Mozes. Nació en 1996 y, durante gran parte de su vida, fue conocido como Samantha. Sin embargo, en 2018, Cynthia Nixon compartió públicamente que su hijo es un hombre transgénero.

El anuncio lo hizo con una publicación en su cuenta de Instagram en junio de 2018, durante el Mes del Orgullo, en la que compartió una foto de Seph en su ceremonia de graduación de la Universidad de Chicago. En la publicación, Nixon escribió:

Estoy muy orgullosa de mi hijo Samuel Joseph Mozes (al que llamamos Seph), que se graduó de la universidad este mes. Le saludo a él y a todos los que están marcando el #TransDayOfAction. Cynthia Nixon

Desde entonces, Cynthia Nixon ha seguido defendiendo los derechos trans y ha hablado abiertamente sobre la importancia de apoyar a los jóvenes en su identidad de género. Como activista y política, Nixon ha abogado por políticas inclusivas y ha utilizado su plataforma para amplificar las voces de la comunidad LGBTQ+.

Aunque Seph mantiene un perfil bajo y no está en el ojo público como su madre, su historia ha sido un ejemplo de amor, aceptación y visibilidad para las personas trans y sus familias.