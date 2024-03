9 veces que Kate Middleton imitó los looks de Lady Di

En más de una ocasión, Kate Middleton ha recordado a su querida suegra, la princesa Diana, a través de su vestimenta. Por supuesto que hablar de Lady Di y de Kate es referirse a dos épocas muy distintas y de dos mujeres con realidades diferentes —incluso cuando a las dos las una la misma familia y corona, no podemos pensar que tienen decenas de cosas en común. Pero en cuanto a su estilo se refiere, no podemos detenernos ante la tentación de hacer ciertas comparaciones. Primero, porque los códigos en la Familia Real son muy puntuales; segundo, porque la posición de Kate hoy es muy semejante a lo que alguna vez vivió Diana. Son mujeres que contrajeron matrimonio con el futuro rey de Inglaterra y cuyos looks siempre han tenido que mantenerse a la altura de esa circunstancia. Claro, con las salvedades de cada era. Sin embargo, hay estructuras, colores y prendas que seguro quedan mejor en una que en otra. Prestemos atención y formemos nuestras propias conclusiones.