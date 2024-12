Test: Guía perfecta para saber qué regalar esta temporada

La Navidad es el momento perfecto para consentir a tus seres queridos con un regalo único. ¿Qué mejor que un obsequio que los haga sentir hermosos y cuidados? Mary Kay te ofrece una amplia variedad de productos de la mejor calidad para crear el regalo perfecto, checa este quiz para saber cuál es el mejor obsequio para esa persona especial.

1. ¿Cuál de estas opciones describe mejor a esa persona especial?

A) Es fan de las fragancias, le encanta llevar un aroma único.

B) Es obsesiva del cuidado de la piel, nunca se duerme sin hacer su rutina de skincare.

C) No puede vivir sin su lipstick.

2. ¿Qué es lo primero que empaca al momento de viajar?

A) Fragancias, siempre lleva más de una.

B) Lleva una mini maleta repleta de skincare.

C) Maquillaje

3. ¿Qué tipo de aromas te gusta regalar a tus seres queridos?

A) Floral frutal

B) Floral y dulce

C)Amaderado y especiado

4. Si tu amiga es fan del skincare y conoces su tipo de piel, ¿qué tipo de crema crees le haga falta?

A) Para tener más brillo

B) Para estar hidratada en todo momento

C) Para minimizar líneas de expresión

5. En tu kit navideño (para esa amiga especial) no puede faltar…

A) Unos parches de hidrogel para los ojos, ¡son un must siempre!

B) Un limpiador y loción facial, ¡es importante cuidar la piel!

C) Un brillo labial, es importante no perder el glam al sonreír

Mayoría A

Esa persona importante merece un detalle con aroma fresco y un cuidado especial en ciertas zonas de su rostro, por lo que es perfecto elegir Mary Kay Garden Scent® Eau de Parfum , una fragancia que combina notas florales y frutales, y da paso a la frescura y delicadeza de la Flor Naranja Orpur®. Además, otra excelente opción de regalo son los Parches de Hidrogel para Ojos Mary Kay® , que ayudan a mejorar la apariencia de ojos cansados, brindando una mirada con apariencia más luminosa.

Mayoría B

Ese ser querido tuyo ama cuidar su piel, no tenemos duda…así que no hay mejor regalo para esa persona que productos que sumen a su cuidado durante todo el año como la Rutina Básica TimeWise® , que cuenta con la Limpiadora Facial 4 en 1 TimeWise® y la Loción Facial Humectante con Antioxidantes TimeWise®, esta rutina le ayudará a proteger la piel del envejecimiento prematuro. También puede reforzar su rutina con el Concentrado Iluminador de Ácido Ferúlico + Niacinamida Mary Kay Clinical Solutions® , que ayuda a reducir visiblemente la apariencia de manchas oscuras y estimula la luminosidad de la piel graciasa la Niacinamida (B3).

Mayoría C