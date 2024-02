Peinados discretos para no lucir intensa durante la primera cita

La primera impresión durante una cita puede ser determinante para el futuro de la relación, por supuesto, no todo se basa en eso, pero la primera cita sí determina el rumbo de las siguientes si es que las hay, por eso queremos recomendarte algunos peinados que te harán lucir guapísima, pero no exagerada ni desesperada por agradarle.

Recuerda que en el mundo de la moda menos siempre es más, sobre todo con las nuevas tendencias de estilo que se decantan por lo discreto como sinónimo de lujo y sofisticación.

Una vez que ya elegiste el outfit y el beauty look que llevarás durante la primera cita es momento de elegir lo más difícil ya que si él te atrae demasiado no querrás pasar desapercibida, pero tampoco querrás que note que le echaste horas de producción porque están en la antesala del matrimonio.

Ondulado

Por su naturalidad y dinamismo las ondas en el cabello serán una de las mejores opciones debido a que no necesitas invertirles mucho tiempo y aunque puedes controlarlas fácilmente con unas tenazas, él no notará que invertiste mucho tiempo arreglándote para su primera date juntos.

Ondulado Getty images

Trenzado

Las trenzas volvieron de moda por su frescura que es totalmente compatible con el natural look que ha estado en tendencia las últimas temporadas, recuerda que los mechones accidentales le dan un toque de sensualidad al peinado, el pretexto perfecto para que él se atreva a besarte es justamente el de ayudarte a poner esos traviesos mechones por detrás de la oreja.

Trenzado Getty images

Twisty hair

Es un look sencillo, lindo y coqueto, sólo es necesario que tomes los dos mechones que bajan desde la coronilla de la cabeza hasta la sien y simules un twisty hair que irá amarrado con una pequeña liga en la parte posterior de la cabeza por encima de la nuca. Recuerda no tirar demasiado del cabello, para lucir este peinado es importante que luzca muy al natural.

Agrega un moño sobre la liga y lucirás aún más linda.

Sencillo, lindo y coqueto Getty images

Coleta alta

Para que la coleta alta no luzca un recurso de último minuto te sugerimos llevarla con un alaciado perfecto, el detalle del cabello sobre el amarre le da un toque de elegancia y proyecta a una mujer madura que sabe lo que quiere. Aunque nuestra modelo no utiliza fleco, si tú decides llevarlo sólo asegúrate de mantenerlo perfectamente planchado.

Coleta alta Getty images

Lacios

Sinceramente creemos que este debería ser tu último recurso si es que la inspiración no da para más, esta temporada no es de lacios escurridos, pertenece totalmente a lo ondulado, sin embargo, sabemos que es mejor llegar lacia porque se hizo el intento a simplemente llegar despeinada y no hacer nada por solucionarlo.

Si el clima te lo permite, arriésgate a incluir un accesorio, quizá una pañoleta o una diadema.

Lacios Getty images

¿Cuál es tu favorito? ¿Prefieres los lacios o las ondas?