Guía rápida para que tus extensiones de pestañas se vean impecables por más tiempo

Las extensiones de pestañas tienen el poder de transformar una mirada. Alargan, definen y dan volumen sin necesidad de rímel, rizador o delineador. Pero ese acabado impecable que ves al salir del salón puede desvanecerse antes de lo esperado si no sabes cómo cuidarlas correctamente. Y no, no se trata solo de evitar que se mojen durante las primeras 24 horas. El mantenimiento diario marca la diferencia entre unas pestañas perfectas durante semanas… o un desastre a los pocos días.

Evita productos oleosos en la zona de los ojos

Los aceites —incluso los que vienen en fórmulas naturales o orgánicas— son enemigos declarados del pegamento para extensiones. Ya sea en desmaquillantes, cremas o sueros, pueden debilitar el adhesivo y provocar desprendimientos prematuros. Opta siempre por limpiadores oil-free o en espuma, y verifica que tus productos de skincare sean compatibles con pestañas postizas.

No frotes tus ojos (nunca)

Frotar, tallar o incluso secar los ojos con fuerza puede aflojar o deformar las extensiones. Si tienes picazón, usa un hisopo o una brocha limpia para aliviar con pequeños toques. Para secar el área, presiona con suavidad una toalla de microfibra o papel absorbente sin fricción.

No frotes tus ojos mientras lleves extensiones de pestañas Pinterest

Limpieza diaria con cepillo especializado

Aunque parezcan delicadas, las extensiones requieren limpieza diaria. El polvo, el sudor y la grasa natural del párpado se acumulan entre las fibras. Usa un limpiador específico para pestañas (en espuma o gel) y un cepillo tipo spoolie de cerdas suaves. Peina desde la raíz hacia las puntas sin presionar demasiado. Este hábito previene infecciones, evita la formación de costras en el folículo y prolonga la vida útil del set.

Dile adiós al rímel (y al rizador)

Una de las reglas de oro del lash care: no uses rímel sobre extensiones, especialmente si son de volumen o mega volumen. Estos productos pueden dejar residuos imposibles de retirar sin dañar las fibras. El rizador también queda descartado, ya que puede quebrarlas o incluso arrancarlas. Si tus pestañas pierden curvatura con los días, es señal de que necesitas un retoque profesional, no una herramienta agresiva.

Las pestañas requieren limpieza diaria Pinterest

Evita el vapor y el calor excesivo

Saunas, baños de vapor, secadoras muy calientes o incluso cocinar con el rostro demasiado cerca de la olla pueden debilitar el adhesivo. El calor directo puede hacer que las pestañas se doblen o caigan antes de tiempo. ¿La regla? Mantén tu rostro alejado del vapor y permite que el pegamento se mantenga estable durante toda su vida útil.

No retires las extensiones por tu cuenta

Si notas que algunas extensiones están desalineadas o quieres una pausa, acude a un profesional para retirarlas. Intentar arrancarlas en casa no solo dañará tus pestañas naturales, también puede provocar irritación o pérdida definitiva si comprometes el folículo. Existen removedores profesionales que disuelven el adhesivo sin dolor ni consecuencias.

Evita el vapor y el calor cerca de tus pestañas Pinterest

Programa tus retoques a tiempo

Aunque sigas todos los cuidados, las pestañas naturales tienen un ciclo de vida propio y, eventualmente, se caerán con sus extensiones adheridas. Lo ideal es acudir cada 2 a 3 semanas a tu especialista para hacer un relleno. Esto no solo mejora la apariencia, sino que evita que el diseño se vea desigual.