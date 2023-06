Cómo hacer que tu maquillaje esté intacto aún con la ola de calor

Cuando las temperaturas suben y los rayos del sol se posan en nuestra piel —coff coff*, gracias, ola de calor en México—, mantener tu maquillaje intacto puede ser todo un desafío. Pero esto no tiene que ser el fin del mundo. Con algunos consejos y trucos clave puedes asegurarte de que tu maquillaje se mantenga impecable incluso en el clima más caluroso.

Desde elegir los productos adecuados hasta técnicas de aplicación estratégicas, dominar el arte del maquillaje de larga duración en clima caliente está a tu alcance. Ya sea que vayas a eventos al aire libre, descansando junto a la piscina (mentalmente estoy ahí) o simplemente enfrentando los días sofocantes del verano, estos tips te ayudarán a mantener tu maquillaje en su lugar, evitar que se borre o se corra, y así mantener un aspecto fresco y natural que dure todo el día.

1. Prepara e hidrata tu piel

Empieza por un cutir limpio e hidratado usando una crema hidratante de ligera consistencia y sin aceite, procurando que sea la más apta para tu tipo de piel. Con esto harás un lienzo limpio para que tu maquillaje se adhiera mejor.

• Selección Harper’s Bazaar: Too Faced ‘Hangover Replenishing Face Primer’, Benefit Cosmetics ‘The POREfessional Face Primer’, NYX ‘Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Matte Primer’.

2. Dile sí al primer

Usa un primer mate o apto para controlar el aceite antes de tu base. Esto controlará el brillo de la piel y también sirve para adherir el maquillaje. Bonus: hay primers hechos específicamente para climas calientes o de mayor duración.

• Selección Harper’s Bazaar: Fenty ‘Beauty Pro Filt’r Instant Retouch Primer’, Becca ‘Ever-Matte Poreless Priming Perfector’, Tarte ‘Timeless Smoothing Primer’.

3. Opta por fórmulas ligeras

Elije productos ligeros y resistentes al agua, pues son los menos propensos a borrarse o mancharse ante el calor. Despídete por un rato de las bases pesadas y prueba las que son tipo crema hidratante con color para un acabado más natural y transpirable.

• Selección Harper’s Bazaar: Garnier ‘SkinActive BB Cream’, Milk Makeup ‘Hydro Grip Primer’, L’Oréal ‘Infallible Pro-Matte Foundation'.

4. Fija tu maquillaje con polvo

Después de aplicar tu base y corrector, fija el maquillaje con polvo translúcido ligero, esto ayudará a absorber el exceso de grasa y hará que dure por más horas.

• Selección Harper’s Bazaar: Too Faced ‘Peach Perfect Mattifying Setting Powder’, MAC ‘Studio Fix Powder Plus Foundation’, Urban Decay ‘All Nighter Waterproof Setting Powder’.

5. Usa rímel y delineador contra agua

Aunque suene un poco obvio, no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionar que un rímel y delineador a prueba de agua harán toda la diferencia. ¿Tienes el párpado caído? Es así cómo tienes que aplicarte el eyeliner.

• Selección Harper’s Bazaar: MAC ‘Pro Longwear Fluidline Gel Eyeliner (waterproof formula)’, Covergirl ‘LashBlast Volume Waterproof Mascara’, NYX ‘Epic Ink Liner Waterproof’.

6. Lleva contigo papel matificante (papel de arroz)

Cuando salgas, lleva contigo papelitos de arroz para controlar el brillo y acumulación de grasa en el día. Presiónalos suavemente en tu rostro para quitar el exceso de aceites.

• Selección Harper’s Bazaar: Shiseido ‘Oil-Control Blotting Paper,’ e.l.f. ‘Mattifying Blotting Papers’, Sephora Collection ‘Mattifying Blotting Films’.

7. Evita usar una gran cantidad de maquillaje

Los climas tan calientes —o las olas de calor— requieren la ley del less is more en cuanto a maquillaje porque es preferible que dejes tu makeup simple y minimalista, así evitarás que se borre o craquele.