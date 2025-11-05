Suscríbete
Belleza

Colores de uñas que dominarán el invierno 2025

Los tonos de uñas para invierno 2025 apuestan por la elegancia contenida con una paleta que redefine el lujo en su versión más serena

November 05, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 LACMA Art+Film Gala

Colores de uñas que dominarán el invierno 2025

Taylor Hill/FilmMagic

Cada temporada tiene su lenguaje, y en el invierno 2025 ese lenguaje se traduce en matices. Los colores de uñas que llegan para esta época del año no buscan deslumbrar con estridencia, sino seducir con sutileza. La estética actual privilegia la calma visual, los tonos que evocan materiales naturales, y el equilibrio entre lo clásico y lo experimental. La manicura se ha convertido en una extensión del estilo personal, por ello, el color ya no es solo un detalle, ahora también es una declaración de intención emocional.

También te interesa...
made-in-mexico-la-nueva-voz-de-la-moda-que-conquista-el-mundo.png
Moda
Made in México: la nueva voz de la moda que conquista el mundo
November 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Cometierra llega con la participación de Yalitza Aparicio y una historia que duele y resuena.jpg
Agenda
Cometierra llega con la participación de Yalitza Aparicio y una historia que duele y resuena
November 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Grises suaves y tonos piedra, el nuevo neutro

El gris regresa con fuerza, pero no como sinónimo de frialdad, sino de elegancia atemporal. Los tonos piedra, ceniza o perla opaca sustituyen al beige tradicional y aportan una sofisticación silenciosa. Se llevan en acabado satinado o con un ligero toque nacarado, ideales para quienes buscan un look discreto pero pulido. Este tipo de color es el favorito en pasarelas y editoriales porque armoniza con cualquier outfit, del suéter de cashmere al abrigo estructurado.

SaveInsta.to_503508390_18077446972914026_3663771509430238192_n.jpg

Grises suaves y tonos piedra, el nuevo neutro

Instagram

Rojos profundos y vino borgoña

El rojo nunca se va, pero cada invierno encuentra una nueva versión de sí mismo. En 2025, las variantes más oscuras —vino, borgoña, cereza quemada— evocan una sensualidad madura. Estos tonos funcionan tanto en uñas cortas y cuadradas como en versiones almendradas, y se adaptan perfectamente a la tendencia old money que sigue influyendo en el mundo de la belleza. Aplicados con brillo espejo o con acabado cremoso, transmiten autoridad y calidez al mismo tiempo.

SaveInsta.to_538932523_17932670079086257_9089674728778147089_n.jpg

Rojos profundos y vino borgoña

Instagram

Azules helados y verdes minerales

La influencia de los tonos naturales se mantiene. Los azules inspiran calma, especialmente en sus versiones grisáceas o glaciares, mientras los verdes se vuelven más minerales como jade, musgo y eucalipto. Son colores que conectan con la tendencia del bienestar y la búsqueda de equilibrio entre lo orgánico y lo sofisticado. Su efecto es hipnótico, sobre todo cuando se combinan con anillos plateados o detalles metálicos fríos.

SaveInsta.to_469722247_463485410120616_7864876351706569694_n.jpg

Uñas verdes minerales

Instagram

El regreso del nude, pero reinventado

El nude de invierno no busca mimetizarse con la piel, sino realzarla. Piensa en tonos arena tostada, durazno pálido o malva tenue. Son opciones que favorecen la luminosidad de las manos y se sienten elegantes sin esfuerzo. Los acabados semimate o lechosos aportan una textura contemporánea que sustituye al brillo intenso de temporadas anteriores.

SaveInsta.to_539720685_18320351545235892_4168589957659247843_n.jpg

El regreso del nude, pero reinventado

Instagram

El invierno 2025 invita a llevar las uñas como un gesto de introspección estética. La manicura se vuelve más emocional, más conectada con el ritmo interno que con la tendencia inmediata. En esta temporada, los tonos no buscan gritar moda, sino susurrar estilo.

La paleta invernal confirma que la verdadera tendencia no está en el color, sino en la intención, elegir un tono que te represente cuando todo afuera es silencio y frío.

uñas tendencias en uñas colores Tendencias 2025 invierno
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Fashion Photo Session In Paris - September 2025
Moda
Vaqueros, camiseta blanca y americana negra: el uniforme de diseñadoras y periodistas de moda
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
5 prendas que ya no se usarán este invierno 2025
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miguel Vieira - Backstage - Milan Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Belleza
Maquillaje efecto ‘cara lavada’, la tendencia vista sobre las pasarelas que triunfa en el street style
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 LACMA Art+Film Gala
Moda
Salma Hayek confirma que el verde es el color del momento
November 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-behrouz-sasani-3568050-18711896 (1).jpg
Belleza
Los cuidados de la piel que debes tener antes y después de tu maquillaje de Halloween
El maquillaje de Halloween puede ser divertido, pero también agresivo con la piel, evita irritaciones, brotes o resequedad después de la fiesta
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_569061942_18539681218061188_2335897723658011097_n.jpg
Belleza
Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala
Simone Biles llevó una manicura elegante y radiante que se perfilan como el nuevo statement de belleza del año, se trata de las nails crystal glow
October 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image004.jpg
Belleza
El beauty look perfecto para una noche de gala, inspirado en Bianca Balti
El maquillaje y peinado de Bianca Balti en la gala Mujeres del Año 2025 de Harper’s Bazaar personifican la elegancia moderna con equilibrio, sutileza y precisión
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uñas de bruja 4.jpg
Belleza
Uñas de bruja, la tendencia más artística y poderosa de Halloween 2025
Inspiradas en el misticismo, los reflejos metálicos y el glam oscuro, las uñas de bruja se imponen como el diseño más creativo y elegante para este Halloween 2025
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García