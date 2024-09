La mejor manicura neutra según Carolina Herrera, 8 diseños nada aburridos

Carolina Herrera no solo ha estipulado cuál es el corte de cabello que te resta elegancia, sino que prefiere los diseños de uñas más sutiles para tener un manicure adecuado a la edad y a cualquier ocasión. Por esta misma razón descubrimos cuál es este secreto de la diseñadora venezolana para llevar uñas neutrales elegantes que no tienen falla. No te vayas sin leer: Uñas blancas para llevar la mejor manicura neutra, aquí 9 diseños que no son aburridos.

Uñas neutrales elegantes según Carolina Herrera

Carolina Herrera es una diseñadora conocida por su estilo elegante y atemporal; y también tiene algunas preferencias específicas cuando se trata de manicuras. Por ejemplo, el nude es un color clásico que transmite sofisticación y atemporalidad, mientras que el blanco perla posee un toque de luminosidad divino que le da una apariencia más delicada. Esto y más es lo que se puede esperar de las uñas neutrales elegantes según Carolina Herrera, que se han empleado tanto en pasarelas de la Casa como en el street style.