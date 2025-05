Todas las veces que Elle Fanning deslumbró en la red carpet del Festival de Cine de Cannes

La amplia relación de Elle Fanning con el Festival de Cine de Cannes nos lleva a recordar el fabuloso 2017 que vivió la modelo en cuanto a producción cinematográfica se refiere, no sólo participó en diversas películas como El seductor, Sydney Hall y Cómo enamorar a una chica punk, también debutó en el codiciado y exclusivo festival de cine, sin duda, el más importante del mundo.

Aunque tiene un largo historial de looks en la alfombra roja de Cannes, hoy en Harper’s Bazaar hemos elegido los más esplendidos para ti. ¿Cuál es tu favorito?

La celebridad más joven del jurado 2019

Como la integrante más joven del jurado en la historia de Cannes, Fanning deslumbró con una variedad de atuendos, pero nuestro favorito en aquella edición fue, sin duda, el Dior de Alta Costura que rindió homenaje al icónico New Look de Christian Dior de 1947. El conjunto, compuesto por una blusa de organza blanca con mangas abullonadas y un gran lazo al cuello, y una falda de tul plisado en azul marino, evocó la silueta clásica del Bar Suit, símbolo de la elegancia femenina de la posguerra. Este atuendo requirió más de 450 horas de trabajo artesanal, utilizando 50 metros de tul para la falda. Fanning completó su look con un sombrero negro de macramé y joyas de Chopard, incluyendo un reloj y un brazalete de oro blanco con zafiros y diamantes. Su aparición fue ampliamente elogiada.

La celebridad más joven del jurado 2019 Getty images

Elle Fanning x Chanel 2025

El look que eligió Elle Fanning para esta edición de Cannes ha sido lo mejor que hemos visto durante esta red carpet ya que eligió un vestido de Chanel Alta Costura que combinó romanticismo y sofisticación. El conjunto, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2024, constaba de una falda larga de tul en tono azul pálido y una chaqueta corta de lentejuelas plateadas, complementadas con un top tipo bandeau en rosa empolvado. Fanning completó su look con joyas de Cartier y un lazo en el cabello, evocando un estilo femenino y delicado.

Elle Fanning x Chanel 2025 Getty images

Elle Fanning se decanta por una propuesta futurista en 2023

Bajo la firma de Paco Rabane, Elle Fanning deslumbró durante su paso por la alfombra roja de Cannes en 2023 con una propuesta futurista. El vestido, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2023 destacaba por su estructura vanguardista. La parte superior consistía en un bustier de metal tallado con forma de flores, sostenido por una gargantilla circular que se unía al vestido en un estilo halter.

La falda estaba adornada con flecos metálicos plateados en forma de plumas, que brillaban y se movían con cada paso, evocando una estética disco.

Elle Fanning se decanta por una propuesta futurista en 2023 Getty images

Debut de Elle Fanning en Cannes

Con tan sólo 19 años, Elle Fanning caminó por primera vez sobre la alfombra roja de Cannes junto a Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Sofía Coppola. Para la ocasión eligió un vestido de Gucci que marcó una evolución hacia un estilo más maduro y sofisticado. Este atuendo, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2017 de la firma, fue una de las piezas más destacadas de su paso por la alfombra roja ya que estaba confeccionado en un delicado tul de seda en tono verde pastel, que complementaba a la perfección la tez porcelana de Fanning.

Presentaba un escote profundo en V y una falda larga hasta el suelo con una ligera cola, aportando un aire etéreo y romántico al conjunto perfectamente rematado con bordados de hojas en cristales y flores de seda amarillas pintadas a mano, que ascendían desde el dobladillo hacia la cintura, evocando un jardín encantado.