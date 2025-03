Ponle pausa al mocha mouse esta temporada y arriésgate con estos colores ideales para primavera

Durante las semanas de la moda donde las grandes marcas presentaron las colecciones de primavera-verano 2025 vimos diversas propuestas interesantes que romperán algunas reglas como aquella de no utilizar botas esta temporada o combinar estampados que antes no solían ir en el mismo look como lunares y rayas que se hicieron presentes en diversas colecciones.

Aunque el mocha mouse es el color de 2025, la primavera tiene su propia paleta de colores ideal para lucir looks frescos, florales y optimistas en contraste a las tonalidades del otoño-invierno que suelen ser oscuros.

Estos son los cinco colores que nos acompañarán durante la primavera y su magia florida