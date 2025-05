MET Gala 2025: ¿qué es el dandismo negro y por qué promete ser una de las mejores galas de la historia?

La MET Gala está a sólo unas horas de iniciar y si aún no sabes de qué va la temática del evento más esperado del año por la moda, el lujo, el arte y el entretenimiento, en Harper’s Bazaar hemos preparado para ti una breve explicación del importante significado del dandismo negro no sólo como una corriente artística, sino como una declaración política en tiempos donde defender la diversidad es prioritario.

Los anfitriones de esta noche serán Pharrell Williams; el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton; el actor, Colman Domingo; el basquetbolista, LeBron James, y el rapero, A$AP Rocky quienes portan con singular elegancia el concepto del dandismo, la temática de esta noche.

¿Qué es el dandismo negro y por qué es la temática de la MET Gala 2025?

Por primera vez, la MET Gala estará enfocada en su totalidad en la moda masculina, ese hecho por sí mismo ya marca un precedente sobre la relevancia de los diseños estructurados y clásicos para hombres. Superfine: Tailoring Black Style se inspira en el libro de 2009 de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, es la temática elegida para la edición 2025 de la MET Gala por lo que, la exposición albergada en las salas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York incluirá prendas, pinturas, fotografías y otros objetos, todos centrados en el estilo distintivo de los hombres negros dentro del contexto del dandismo, desde el siglo XVIII hasta la actualidad y estará disponible para el público a partir del 10 de mayo y hasta el octubre de 2025.

Esta edición de la MET Gala es un homenaje a la elegancia de los hombres negros del siglo XVIII quienes se reconocieron como dandis ya que prestaban una atención muy marcada, y a veces excesiva a su vestimenta.

En el siglo XVIII, el dandismo funcionaba simultáneamente como un instrumento de esclavitud y de liberación. Fue una estética impuesta a las personas negras, pero también una que adoptaron activamente dentro de las complejas realidades políticas de la época Monica L. Miller

La exposición estará organizada en tres ejes principales dentro de las salas del Museo: Ownership (propiedad), Jook (relacionado con la música, el baile y el placer) y Cosmopolitanism (cosmopolitismo).

Conformada por prendas históricas y contemporáneas, accesorios, pinturas, películas y fotografías, todos los elementos que componen la exposición estarán organizados en doce secciones no lineales, diseñadas para representar las características del dandismo y mostrar la evolución del dandi negro a lo largo del tiempo.

La exposición ‘Superfine: Tailoring Black Style’ explora esa tensión: la dialéctica entre ser convertido en dandi y apropiarse del dandismo como una forma de autodefinición. En esta muestra, el dandismo negro se presenta como un estilo sartorial que invita a reflexionar sobre identidad, representación, movilidad, raza, clase, género, sexualidad y poder Monica L. Miller

Esta edición de la MET Gala representa una oportunidad para que los asistentes interpreten esta corriente artística personal y colectivamente, así como una reflexión de la relevancia de la reinterpretación de imposiciones culturales y coloniales para con los sectores que en otros contextos históricos fueron sometidos y actualmente son movimientos referentes, tanto así que la mayor cita de la moda y el arte le dedicó una edición a su estética.