Los bolsos de ante están de moda y encontramos los 11 mejores

Los bolsos de ante han vuelto con estilo, convirtiéndose en un accesorio imprescindible esta temporada. Con textura suave y aterciopelada, y ese lujoso acabado, estos bolsos elevan cualquier look de manera effortless, ya sea que te vistas para una noche elegante o para un look casual. Perfectos para los meses de Otoño-Invierno 2024, el ante otorga una calidez de moda que complementa los tonos terrosos de la temporada: desde clásicos crossbody hasta lo maxi, los bolsos de ante vienen en una variedad de diseños para adaptarse a cualquier estilo. No te vayas sin leer: De la princesa Diana aprendí a llevar faldas de ante cuando hace frío; aquí las 9 más bonitas (y de moda).

Bolsos de ante en tendencia para Otoño-Invierno 2024

Vestir con un bolso de ante ofrece muchas posibilidades en cuanto a looks variados. Aquí tienes algunas ideas sobre cómo incorporar un bolso de ante a tu vestuario.



Estilo Casual Chic: Combina un bolso de ante tipo crossbody con jeans, un suéter acogedor y botines. El bolso aporta un toque elegante a un look relajado, manteniendo un estilo casual pero pulido.

Combina un bolso de ante tipo crossbody con jeans, un suéter acogedor y botines. El bolso aporta un toque elegante a un look relajado, manteniendo un estilo casual pero pulido. Estilo Boho: Los bolsos de ante son perfectos para los atuendos boho. Elige un bolso de ante con flecos, un vestido fluido, un sombrero de ala ancha y botas altas. El material natural complementa la estética libre y terrenal del estilo bohemio.

Los bolsos de ante son perfectos para los atuendos boho. Elige un bolso de ante con flecos, un vestido fluido, un sombrero de ala ancha y botas altas. El material natural complementa la estética libre y terrenal del estilo bohemio. Neutros sofisticados: Para un look elegante y pulido, combina un bolso tote de ante en tonos neutros con pantalones de corte sastre, una blusa blanca clásica y mocasines o tacones. Este look es ideal para el trabajo o para una ocasión más formal, con el bolso añadiendo textura sin sobrecargar el atuendo.

Para un look elegante y pulido, combina un bolso tote de ante en tonos neutros con pantalones de corte sastre, una blusa blanca clásica y mocasines o tacones. Este look es ideal para el trabajo o para una ocasión más formal, con el bolso añadiendo textura sin sobrecargar el atuendo. Capas para Otoño/Invierno: Combina un bolso de ante con capas como un abrigo trench, una bufanda y botas de cuero. Los tonos profundos y ricos como el burdeos, verde bosque o mostaza añaden calidez y complementan la paleta estacional.

Combina un bolso de ante con capas como un abrigo trench, una bufanda y botas de cuero. Los tonos profundos y ricos como el burdeos, verde bosque o mostaza añaden calidez y complementan la paleta estacional. Elegancia effortless: Para una salida nocturna o un look más elegante, elige un clutch de ante estructurado o un bolso pequeño. Combínalo con un vestido negro o un jumpsuit elegante, y deja que el acabado suave y aterciopelado del ante aporte un toque de lujo a tu atuendo.

Saint Laurent - Bolso Large y cuadrado. Un modelo adaptable para la transición del día a la noche. marca

System - Bolso Piper Tote. En el bolso tipo tote, ¡todo cabe! Búscala en tamaño mediano o grande. marca

Ralph Lauren - Bolso con flecos. Para una línea más boho, este bolso con flecos es ideal. marca

Miles & Louie - Shell Handbag. Diseñado para el día a día, la silueta delgada y estilo minimalista lo hacen fácil de combinar con todo. Confeccionado completamente en piel, este bolso de mano cuenta también correa ajustable desprendible. marca

marca

Carolina Herrera - bolso Blasón M. El bolso Blasón M está elaborado en ante Ficus. Gracias a sus asas, puede llevarse como bolso de mano o al hombro. marca

Zara - Maxi bolso de gamuza. Todas necesitamos un bolso grande, con sus debidos bolsillos internos y externos. marca

Massimo Dutti - Bolso mini de bandolera. Un básico para la temporada. marca

Bimba y Lola - Bolsa hobo Pocket. Una mini bag con cristales Swarovski que resulta encantadora para la noche. marca

Desigual - Mochila mini con bordados a relieve. Si no quieres un diseño plano, este con detalle de relieves y figuras es un encanto. marca