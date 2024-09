Los 10 suéteres más bonitos para combinar con jeans rectos y llevar a la oficina

Sabemos que no hay dúo más cómodo que el suéter + jeans rectos. Es simple, alejado de complicaciones y te abre un abanico de posibilidades para lucir sofisticada con un gran toque casual. Visto como un look estelar por décadas, es momento de ver cómo llevar suéteres con jeans rectos a la oficina para no batallar con el ‘no tengo qué ponerme’ en las mañanas. Por cierto, así se llevarán las botas a la oficina en otoño-invierno —y son cero aburridas.

Qué suéter llevar con jeans rectos para lucir bien en la oficina 2024

Toma en cuenta que lo más importante al usar suéteres oversize con jeans es mantener las proporciones. Cuando agregamos un suéter grande y suelto a unos jeans, debe haber equilibrio: si es voluminoso en la parte superior, la parte inferior debería ser más ajustada y entallada. Y viceversa.

Massimo Dutti - Jersey de punto con mezcla de lino y cuello barco. El cuello barco y aspecto holgado de este suéter es de lo más bonito que verás; da una silueta más moderna y hace que cualquier pantalón luzca bien. marca

Zara - Suéter corto de punto Soft. Un suéter con vibras old money es lo que más se usa hoy día. Alejado de complicaciones y combinable con todo, este diseño queda a la perfección con jeans rectos. marca

Stradivarius - Jersey amplio de punto con cuello redondo. Un modelo clásico pero que con la silueta amplia da una silueta más relajada y chic. marca

Moschino Jeans - Suéter Peace & Love. Los suéteres gráficos son de tinte divertido. Úsalos para ocasiones más relajadas donde quieras darle un giro a tu look del día. marca

Peserico - Suéter con motivo de rombos. Este estampado nunca pasa de moda, y lo puedes usar con todo tipo de tonos de mezclilla, así como con botas biker o tenis samba. marca

MSGM - Suéter con cuello polo. Tiene tanto un aspecto sporty como de ‘office-core’, así que dale una oportunidad con los jeans rectos y tendrás un look pulido. marca

Axel Arigato - Suéter Sade. Los suéteres con siluetas abullonadas dan un aspecto más trendy al look; úsalos en colores neutros para poderlos combinar con diferentes accesorios y calzado. marca

Bimba y Lola - Cárdigan corte boxy. El cierre frontal con botonadura es un modelo audaz para usar, pero que ha tenido fortaleza este 2024. Úsalo si buscas un look más edgy. marca

Desigual - Jersey de punto en relieves. Un suéter así de cozy es necesario en la época de otoño-invierno. Y en color rojo brillante, se vuelve de los más bonitos. marca