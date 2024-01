Las supermodelos y su nacimiento en la cultura pop

Los años noventa fueron un semillero de creatividad, desde la moda hasta las artes gráficas pasaron por un gran momento y fue ahí donde nacieron las supermodelos que siguen reinando, sino las pasarelas, las noticias y las cuentas de Instagram. ¿Cómo nació este maravilloso movimiento y cómo lo aceptó el mundo tan fácilmente? La respuesta es sencilla, el visionario Gianni Versace y su ganas por romper las reglas, pero no estuvo solo, también lo acompañó George Michael quién quería comerse el mundo y lo hizo con su canción Freedom, pero antes de llegar a él, revisemos como ocurrieron las cosas.

TODO EMPEZÓ CON UN FRONT ROW

Gianni Versace rompió las reglas establecidas en las pasarelas cuando en lugar de tener a los compradores y socialités en el front row, invitaba a sus amigos, que sucede eran actores, cantantes y actrices que tenía un gran éxito en muchos ámbitos. El mundo de la moda comenzó a notar que estas personas podrían ser grandes compradores y con ello influenciar a otros a hacerlo o al menos que sus marcas fueran visibles en el mundo. Con el arribo de celebridades al front row, era de esperarse que el talentoso Gianni Versace decidiera unir al “dream team” de las modelos en una de sus pasarelas más famosas hasta el momento (Fall 1991) y ahí aparecieron Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Rosie Turlington. Relacionado: "¿Quién era Gianni Versace? 8 cosas que no sabías sobre él”

GEORGE Y FREEDOM!

Antes de que Gianni Versace uniera a las supermodelos del mundo, lo había hecho George Michael en su video de 1990, Freedom! Todas y cada una de ellas aparecían - juntas por primera vez a nivel mundial- lip-synching la famosa canción y fue así como lograron tener mayor fama a nivel mundial, esto de acuerdo a lo que comentó Cindy Crawford en una entrevista haca unos años “Sólo sabía que George nos quería a todas juntas para el video, pero no había un presupuesto para aparecer en él.” Y Evangelista comentaría que: “llegamos a una mayor audiencia después del video, no importaba a donde fuera en el mundo, la gente me conocía por el video y no por mis campañas de moda”. Después de este gran éxito Gianni Versace, con la recomendación de la legendaria editorial Liz Tillberis, unió a todas las modelos del video de Freedom en su pasarela incluyendo a Carla Bruni, Claudia Schiffer y Stehanie Seymour.

EL DREAM TEAM DE LAS SUPER MODELOS

Después de ese mítico desfile de Fall 1991, las supermodelos fueron un referente en cada campaña y desfile de Versace en la que se sumaron fotógrafos de gran renombre como Richard Avedon, los anuncios se convirtieron en un éxito instantáneo gracias a las supermodelos que aparecían en ellas, tanto como la ropa característica diseñada por Gianni Versace. Cada una de las temporadas parecía una fiesta interminable, que encapsulaba perfectamente el sentimiento de inicios de los años 90’s. Con el avance del tiempo las marcas comenzaron a tomar las ideas creadas por Versace y necesitaban a las supermodelos en sus pasarelas, para así tener un poco del glamour creado por Michael y Versace.

LA FIESTA LLEGÓ A SU FIN

Con el asesinato de Gianni Versace en 1997, parecía que la fiesta había terminado, el avance del grunge y del minimalismo de Calvin Klein, las fiestas en las pasarelas comenzó a decaer. El estilo de las modelos también sufrió este cambio, ya que muy pocas lograron notoriedad a mediados de los 90’s, para finales de la década e inicio del nuevo milenio las modelos eran (salvo algunas excepciones) rostros intercambiables que podrías ver en cualquier pasarela y no sabrías diferenciar quién era quién. El cambio de la moda, la búsqueda de marcas más minimalistas y pensadas en mercados más exclusivos dio el tiro de gracia a la industria, la cual cambio por completo.