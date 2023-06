Jacquemus y la oda a Lady Di en su colección ‘Le Chouchou’

Simon Porte Jacquemus canalizó a dos de las grandes royals de la historia —ambas con antecedentes totalmente opuestos, pero no menos comentadas—, María Antonieta y la princesa Diana. Ambas fueron fuente de inspiración para la colección otoño 2023 ‘Le Chouchou’, misma que presentó en Versalles. Con una pasarela rodeada de naturaleza y asientos que eran botes flotando sobre el Gran Canal, llamó la atención la regalia con la que se presentaron tanto las prendas como la joyería, pues vimos que prácticamente fue una oda a Lady Di.

Jacquemus y su inspiración en Lady Di

Jacquemus, el diseñador millennial al que debes seguirle la pista en 2023, nos trajo una de las pasarelas más clásicas en términos de color y estructura de las prendas, al mismo tiempo en que desafiaron las reglas de la moda antigua con mucho volumen, encaje de pies a cabeza, cut out y transparencias audaces. “Es una mezcla de muchas cosas”, dijo Jacquemus a Up Next Designer, “me obsesioné con María Antonieta y con Lady Di”, y confesó que empezó a recolectar cortes de revistas de Diana; “ellas dos hacen la colección [...] quería añadir algo moderno, y así hacer a una reina súper fresca y moderna”.

Además de las faldas cortas y las mangas abullonadas que nos remiten a la moda de las damas de Versalles del siglo XVIII, tenemos un conjunto de joyas remasterizadas cuyos diseños están inspirados en joyería que usó Lady Di. Una de las piezas es el famoso choker de hileras de perlas con un enorme zafiro al centro —mismo que forma parte de las joyas más caras en toda la royal collection, que pudo venderse hasta en £100,000,000—, collar que usó con el famoso vestido de la venganza (al día siguiente de que Carlos confesara que sí le fue infiel con Camilla). Este juego viene con aretes de diamantes y zafiros en dos niveles, lo mismo que vimos en el estilo de Jacquemus con colgantes más largos y en una sola pieza.

Las faldas pump y abullonadas también se les puede atribuir a un diseño en específico que usó Diana, y fue al asistir a Cannes en 1987 con un vestido navy a rayas con falda puffy con un blazer largo y blanco encima.