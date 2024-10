Fabiola Guajardo: Por amor al cambio

En una íntima charla, la actriz nos cuenta sobre la importancia de tener tiempo para ella misma, sin perder el impulso en la vida. Con una carrera en ascenso, varios increíbles proyectos de televisión en puerta y viajando por el mundo, Fabiola está cumpliendo sus sueños y es, sin duda, una de las estrellas más brillantes del momento.

La primera vez que platiqué con Fabiola —o Fabi, en corto— me contó que vio la película Castillos de Hielo cuando era pequeña y se convirtió en una de sus consentidas; “algún día quiero hacer estas dos cosas”, recalcó al mencionar tanto el patinaje como la actuación. Para esta última charla con motivo de la portada de Harper’s Bazaar en noviembre, le dije que ese comentario sobre la película fue uno de mis favoritos, algo que ella recordó y añadió: “Fue de las entrevistas más bonitas que he tenido, realmente”. Así que, de inicio, me puso la vara alta para que esta segunda entrevista fuese así de llenadora. Paréntesis informativo: Fabi sí sabe patinar sobre hielo.

Le pregunto qué le pareció hacer este shoot y, además de halagar la selección de ropa y joyería —el collar Swarovski con el black dress de Chanel fue su favorito—, le encantó que la dejaron poner su propia playlist para amenizar el rato: “Fue muy variada, empecé con Selena y me fui con Adele, La Quinta Estación y una mezcla de reguetón”. De inmediato noto que viene recargada de energía, y cómo no hacerlo, si un día antes del llamado regresó de París tras desfilar con Etam, comentando que le encantaron los corsés y las faldas de la colección. Como esta fue su segunda vez en Paris Fashion Week, le cuestiono si tuvo algún cambio de percepción sobre cómo vivió esta edición respecto a la vez pasada: “Más que cambiar mi gusto, creo que me abrió más la pupila y la creatividad. No se me habría ocurrido, por ejemplo, combinar ciertas piezas”. Pero lo que Fabi recalca va más allá de la ropa: “Había 60 mujeres con diferentes tipos de complexión, y hoy día siento que nos estamos enamorando muchísimo más de nuestro cuerpo. Hay esta cultura del quiérete, cuídate...”, una grata inspiración en saber que la percepción del modelaje está cambiando.

Vestido, Chanel. Gargantilla de la Colección Stella; collar y body chain de la Colección Millenia; aretes de la Colección Hyperbola y brazalete de la Colección Sublima, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Capa, María Ponce. Vestido, AllSaints. Collar y pulsera de la Colección Harmonia y aretes y brazaletes de la Colección Dextera Gold, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

La adaptación (y el amor) al cambio

Fabi nació en Monterrey y a los 22 años se trasladó a la Ciudad de México, y junto con una carrera que demanda desplazarse de un lado a otro, quiero saber qué ha aprendido de vivir en el cambio constante. “Creo que desde que nací he sido una persona muy nómada. Me adapto fácilmente al cambio. Soy de aventuras, de conocer gente y culturas”. Ya me había comentado que sus papás le dijeron que debía terminar los estudios universitarios antes de trasladarse, “Lo cual les agradezco muchísimo, pero en ese momento no lo entendía”, afirma. “Ojo, amo mi casa y amo México, pero me gusta mucho moverme”.

Pero todo movimiento requiere de un momento de pausa: le pregunto si tiene algún ritual o actividades de grounding cuando las cosas se sienten abrumadoras. “Respeto mucho mi me time. Quien me conoce sabe que si me ve ida o distraída, es porque me falta ese tiempo para mí”. Dice que desde pequeña le gusta la introspección, y estos descansos —aunque sean cinco minutos al día— le dan la calma necesaria. Aunque no es necesariamente una meditación: “Es dedicarme tiempo a mí, ya sea leyendo escuchando música, viendo redes sociales o lo que sea, tiene que ser un conectarme conmigo y desconectarme del exterior”. Hay sacudidas externas, pero también internas: “Claro que he cambiado de esa niña de 22 años, he evolucionado, siempre he sido muy terca y dedicada. Pero mi esencia no ha cambiado absolutamente nada, solamente se está transformando”. Adora hacerle check a las cosas en las que había soñado, “A lo mejor se percibe que he cambiado mucho, pero sigo siendo la misma que voltea a su niña de cinco años para decirle, we did it”.

Top, Louis Vuitton. Collar de la Colección Millenia; gargantilla de la Colección Hyperbola; aretes de la Colección Mesmera y reloj de la Colección Matrix, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Top y falda, Ferragamo. Aretes de la Colección Stella, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

En el papel de personajes apasionantes

Alerta de spoilers: hay algo que une a los dos millones de seguidores de Fabi en Instagram, y es que nadie quería que muriera su personaje Camila en La historia de Juana, serie que puede verse en ViX con Camila Valero y Brandon Peniche como protagonistas. Al menos eso es lo que más se lee en su sección de comentarios, junto con el hecho de que querían un ‘final feliz’ para ella: “Sentí muy bonito que querían eso para mi personaje. (Camila) era de esas personas que recapacitó en el camino, pero no tuvo la buena suerte de vivir ese cambio. Creo que todos necesitamos una segunda oportunidad; ella no la tuvo, y me parece que la gente se identificó con eso”.

Otra mujer que rescatamos de su filmografía es Alejandra en Polen, para ViX, con Brenda Contreras y Tiago Correa. “Estoy enamorada de mi personaje. Le rogué a la vida para quedarme con Alejandra porque es muy divertida, es una mujer que arriesga”. Un gran atractivo para Fabi fue la capacidad periodística de su personaje, “Investigando quién había matado a cierta persona”, reitera con misterio.

“Me encanta hacer cosas que yo no soy. Tener la libertad de creación y jugar con los personajes, o crearlos. Darle vida a cosas que jamás vas a hacer. Eso me emociona y es una de las cosas por las que decidí ser actriz”. Como alguien poco afinada en el mundo del casting y los elencos, lo que me contó Fabi sobre llevarse bien con su equipo en el rodaje me abrió más los ojos: “Me encanta trabajar con personas más que con nombres. Personas en el mismo canal que yo, dedicadas al trabajo y al personaje. Es riquísimo estar en escena con alguien entregado y que se apasiona por la historia. He tenido la fortuna de que esas personas me han rodeado”.

Camisa y abrigo, Fendi. Collar de la Colección Millenia; aretes de la Colección Dextera; brazalete de la Colección Matrix y anillo de la Colección Millenia, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Vestido, Dior. Collar, brazalete y anillo de la Colección Dextera; anillo de la Colección Curiosa, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

“Estoy muy feliz porque estoy viviendo lo que he estado esperando desde que inició mi carrera. Necesitas esa determinación de realmente querer hacer las cosas. Lo digo como norteña: pero es ese coraje o la garra de hacer. Porque sin ese impulso, sólo te quedas en el qué pasaría”. fabiola guajardo

Vestido, Louis Vuitton. Collar de la Colección Millenia; collar de la Colección Dextera y aretes de la Colección Matrix, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Blusa, chaleco, saco y boina, Dolce&Gabbana. Collar y aretes de la Colección Imber, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Momentos de reflexión libre

Mi celular sigue grabando esta conversación en notas de voz, y aunque no lo puedan escuchar —queridos lectores—, sólo imaginen la honestidad más chic en la voz de Fabi cuando le pregunto qué se necesita para actuar en esta vida con pasión, y ella responde: “No sé cómo adornarlo, pero se necesitan muchas agallas para eso. Se requiere esa determinación de realmente querer hacer las cosas. Lo digo como norteña: pero es ese coraje o la garra de hacer. Porque sin ese impulso, sólo te quedas en el qué pasaría”, afirma.

Le digo que estos últimos meses del año son los más reflexivos —nos preguntamos qué hemos hecho con nuestro tiempo—, y añado: ¿qué es lo que tú, Fabi Guajardo, has hecho con este tiempo que te tenga tan orgullosa? “Amo eso, porque es verdad, esto es como mi me time. Pero no tengo reflexión de Año Nuevo o Navidad, yo tengo reflexión todos los días. ¿Por qué un inicio de año me va a decir qué debo hacer?”. Necesito una agenda con esta cita.

Para ir cerrando, le pregunto qué ha llenado su corazón hasta ahora, y de forma emotiva responde: “Estoy muy feliz porque estoy viviendo realmente lo que he estado esperando desde que inició mi carrera. Estoy por empezar un proyecto increíble (rodando en España) con un personaje que es como mi parteaguas”.

Nos despedimos de la llamada, no sin antes reiterarme que hizo de este trabajo con Bazaar su me time: “Lo disfruté muchísimo, pues finalmente estoy aquí cumpliendo un sueño. Lo gocé como niña chiquita. Gracias por ser parte de esto, qué bonito que fuiste tú”. Curiosamente, su me time también involucra ver videos de patinaje sobre hielo; quizá hay cosas que simplemente no requieren de un cambio.

Vestido y tocado, Swarovski. Aretes de la Colección Imber, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Vestido, Chanel. Gargantilla de la Colección Stella; collar y body chain de la Colección Millenia; aretes de la Colección Hyperbola, Swarovski. Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Fotografías de IVÁN AGUIRRE

Dirección creativa y fashion styling de ALONSO MURILLO

Entrevista de REGINA BARBERENA

Maquillaje: Vicente Montoya. Peinado: Gabriela Montes de Oca. Asistente de fotografía: José Luis Lozano. Asistente de fashion styling: Daniela Álvarez. Asistente de maquillaje: Mocte Montoya. Video: Taxidermia Studio. Agencia: Índigo Talent Mx. PR: Beto Villegas.