Christian Louboutin: 30 años de la mítica e icónica suela roja

En Harper’s Bazaar nos unimos a la celebración del 30 aniversario de la icónica suela, con un shoot protagonizado por la top model portuguesa Sara Sampaio y el diseñador francés Christian Louboutin, con quien nuestra directora editorial, María José Guzmán, mantuvo una charla íntima.

“Aunque 30 años se sientan como toda una vida, sigo con el mismo entusiasmo de cuando empecé con la marca”, platica en exclusiva el maestro francés en el artículo de portada de Harper’s Bazaar en Español, en su edición de agosto.

Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Just like Rome, paso a paso, primero, obviamente, inició con el nacimiento de Christian Louboutin dentro de una familia modesta en París, Francia, en 1963. Seguida por la atracción del inquieto diseñador hacia el glamoroso mundo del espectáculo y la moda, haciendo zoom en los zapatos.

“El zapato es una de esas cosas raras en las que, si la mujer está desnuda con un par de zapatos, sigue estando desnuda, ¿me explico? No es el caso de otros accesorios. Hay algo en la naturaleza de los zapatos que te da la posibilidad de seguir sintiéndote desnudo o desvestido, aunque te empodere de cierto modo”. Comenta el creador que hizo que toda una industria de la moda pusiera su mirada por los suelos.

Sin embargo, la verdadera magia ocurrió en 1991, cuando Christian Louboutin pintó la suela de un zapato con el esmalte de uñas rojo de su asistente, lo hizo porque sentía que a su diseño le faltaba algo. Just like that! Llámalo creatividad, ocurrencia o momento de iluminación, ese legendario momento cambiaría la vida del diseñador y ¡la historia de la moda!

Ahora, claro está, el visionario diseñador apunta más lejos.

“Claro que hago un recuento de las memorias… pero trato de no mirar hacia atrás. Más bien elijo ver el camino que está por delante, de todo lo que todavía está por realizarse”.

Blake Lively, Rihanna, Selena Gomez, Amy Adams o Kerry Washington, prácticamente no hay celebridad actual que no se haya rendido a sus pies. Y aunque it’s not rocket science, tiene su ingenio, los diseños tienen la dosis perfecta de sofisticación, sensualidad y un toque de je ne sais quoi.

Christian Louboutin ha sido motivo de exposiciones y, actualmente, su icónico rojo ahora se envasa en esmaltes, labiales y, su esencia, hasta en perfumes… todo un estilo de vida que sigue en plena evolución.

Pero, ¿qué mantiene viva la llama de inspiración?.

“Si eres libre, tu trabajo se presenta libremente al mundo. Lo que me hace más feliz es ver que aquella labor que empecé hace años sigue siendo tal cuál como la imaginé desde el principio”.

Sin duda, Christian Louboutin es un nombre que evoca lujo, elegancia y sofisticación en el mundo de la moda. Y su historia es tan fascinante como sus icónicos zapatos con suela roja, por eso no te puedes perder el artículo completo de portada de la versión impresa.

Ahí encontrarás, además de un fabuloso shoot, joyas de sabiduría del maestro de la moda: