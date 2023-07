En Barbie salió uno de los looks de Lady Di más fáciles de replicar —y no es rosa

Sabemos que la película de Barbie trajo una ola rosa en la que el Barbiecore llegó hasta los cielos. Sin embargo, descubrimos un look que no es rosa ni está lleno de glitter; es más, es un look con mucha inspiración de la princesa Diana a inicios de los noventa, y que fácilmente podemos replicar para armar un conjunto casual.

archivo

El look inspiración princesa Diana que vimos en Barbie

Como Barbie, Margot Robbie usó hasta modelos Chanel que pertenecían a la misma Claudia Schiffer, pero lejos del glamour y el destello pink, hubo un conjunto —ya al final de la película— que es tan efortless chic que queremos usarlo a diario.

Sin dar demasiados spoilers, vemos a Barbie lista para aprovechar la vida humana y lo primero que hace es... acercarse a un mostrador (no te diremos más). En aquella escena vemos a una muñeca más fresca, representando a la mujer moderna en un conjunto de jeans en denim claro, playera blanca de algodón con cuello redondo y blazer ancho café mocha. Un look muy similar se lo vimos a la princesa Diana, cuando estaba en modo off duty y, para entonces, ya se había divorciado de Carlos: jeans relajados, blazer a cuadros y con cinturón ancho. Lady Di era devota a los mom jeans y sus outfits relajados eran simples y muy chic, cero complicados y con un aire de frescura moderna para la época noventera.

getty

getty

Diana de Gales fue una mujer en toda la extensión de la palabra, ¡como Barbie puede comprender! La princesa se caracterizó por su humanidad y su valentía, pero también por ser un ícono de la moda. Después de su divorcio con el príncipe Carlos, el primogénito de la Reina Isabel II, comenzó a dejarse ver con looks mucho más atrevidos y que mostraban quién era en verdad la princesa del pueblo. Qué mejor elección de representar la convergencia de Barbie con el resto de los humanos, que con un look efortless chic con guiños a Lady Di. Si quieres recrear este modelo, solamente busca denim de color claro (tipo mom jeans, hasta la cintura), un blazer de solapa ancha y una sencilla camisa blanca de algodón.