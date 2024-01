El futuro verde de la moda en voz de Jessica Park, art director y ex alumna del Master de Sustainable Fashion de Polimoda

Fundada en 1986, Polimoda tiene más de 38 años de experiencia en educación especializada en los sectores de la moda y el lujo. Desde 2006, Ferruccio Ferragamo, referente de la moda Made in Italy y presidente de Ferragamo Finanziaria, tomó la presidencia de la escuela. Y desde febrero de 2021, Massimiliano Giornetti, antiguo alumno y Director Creativo de Salvatore Ferragamo, ahora se encarga de la dirección de Polimoda. Con más de 2000 estudiantes de 70 nacionalidades diferentes, Polimoda es un semillero de visionarios y líderes de opinión del mundo de la moda, la cultura y la educación, tal como nos pudo contar Jessica Park, art director y ex alumna del Master de Sustainable Fashion de Polimoda, quien desde una perspectiva que aboga por hacer un frente al cambio climático definió su profesión con respecto a sus valores personales.

Jessica Park, alumni del Máster de Sustainable Fashion de Polimoda

Jessica es directora de arte y artista establecida en Nueva York con más de una década de experiencia. Sus habilidades creativas la llevaron a los campos de dirección de arte, comunicación visual e identidad de marca. Obtuvo un máster en Sustainable Fashion por Polimoda, que complementa su anterior licenciatura en Diseño de Producto, lo que le ha permitido integrar soluciones creativas y circulares al mismo tiempo que se adhiere a sus valores de innovación consciente y sostenible.

“He trabajado en la industria de la moda desde que tenía dieciocho años”, nos cuenta Jessica para Harper’s Bazaar en Español, “fui al Parsons School of Design, comencé haciendo mucha fotografía pero ahora mi carrera está en la dirección de arte”.

Sobre su primer trabajo, comenzó en Theory, luego Oscar de la Renta, Carolina Herrera y para la empresa de libros Outline, “ahí es donde realmente comencé a entender y a adentrarme al mundo de la comunicación”.

Ya en su nuevo entorno, “lo que hago es ayudar a las marcas a transicionar al nuevo mundo, porque las cosas están cambiando mucho ahora. Trabajo con los fundadores y los diseñadores y, como diseñadora, los apoyo para navegar y traducir hacia este nuevo mundo de transición”.

¿Qué fue lo que te llevó a cursar un máster en Sustainable Fashion y cómo se alineó Polimoda con tus objetivos profesionales?

Lo que me atrajo fue que el curso estaba enfocado tanto en la industria de la moda como en el futuro del mundo de la moda en términos de sostenibilidad. Parecía que estaba destinado para alguien como yo, que tenía un historial como el mío y estaba claro que se estaban enfocando en el futuro de la moda. Definitivamente estaba a bordo con esto y eso es por lo que elegí Polimoda para este curso.

¿Podrías explicarnos el concepto de modelo de negocio circular en la moda y cómo está afectando a la industria?

El concepto de modelo de negocio circular en la moda ya está afectando a la industria, así que si echas un vistazo a Valentino, Gucci, Oscar de la Renta, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, como tantas marcas, ya están entendiendo esta nueva ola de modelos de negocio. El concepto de negocio no solo es atractivo, sino también económicamente inteligente y rentable. Es el futuro; las marcas y las empresas no siempre tienen que crear una nueva colección desde cero. Pero realmente, al final del día, se trata de pensar fuera de la caja y hacerlo con lo que tus consumidores quieren.

¿Cómo crees que el programa del Máster en Sustainable Fashion de Polimoda prepara a los estudiantes para adoptar modelos de negocio circulares?

Es una buena pregunta, porque, como dije, la moda es enorme incluso para individuos creativos, y el programa sostenible amplía aún más su alcance y realmente impulsa el futuro de la moda. Los profesores, los expertos, los colegas que me rodeaban realmente ayudaron a expandir mi pensamiento y a utilizar mis habilidades ya existentes para aplicarlas en mi carrera y, lo más importante, en la sostenibilidad. Aprendí en Polimoda que la sostenibilidad requiere mucho trabajo en equipo, y esta atmósfera colaborativa perfectamente integrada me enseñó mucho sobre esto. Realmente me ayudó a adoptar la nueva forma del modelo de negocio circular y cómo aplicarlo en la vida real.

En tu opinión, ¿qué papel desempeñan las estrategias de diseño sostenible a la hora de abordar el impacto medioambiental de la industria de la moda?

Para cualquiera que no lo sepa, es importante saber que la moda ya es uno de los mayores contribuyentes al daño ambiental y a las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Las estrategias de diseño sostenible son cada vez más responsabilidad de marcas, empresas y diseñadores, e incluso comunicadores. El diseño sostenible es algo que está siendo reconocido cada vez más por los consumidores y creo que el diseño orientado a soluciones será cada vez más demandado por la audiencia a medida que el mercado se sature, porque los consumidores están volviéndose más educados y conscientes con lo que compran.

¿Cómo ha influido tu formación en moda sostenible en Polimoda en tu enfoque de los procesos de diseño y producción? y ¿qué papel crees que desempeñan las escuelas de moda como Polimoda en la promoción y el apoyo de prácticas sostenibles dentro de la industria de la moda?

Como mencioné antes, mi formación es como diseñadora, así que siempre tuve esta idea de que sabía que el rol de un diseñador implica entender cómo contribuyes al sobreconsumo. El diseño relacionado con causas y orientado a soluciones es algo en lo que creo firmemente, y cuando fui a Polimoda, confirmaron esta creencia. Me enseñaron que esto es preciso y fue increíble porque se encuentra en Florencia, cerca de algunas de las instalaciones de producción y fabricación más importantes de algunas de las marcas más grandes del mundo. A través de mi experiencia allí, pude ver cómo se ejecutan producciones en la vida real. Y Polimoda hizo un muy buen trabajo al colocarnos en estas situaciones reales para obtener experiencia práctica y aprender sobre estas metodologías, y vi cómo esto transformó no solo mi perspectiva, sino también la de mis colegas.

“El diseño relacionado con causas y orientado a soluciones es algo en lo que creo firmemente, y cuando fui a Polimoda, confirmaron esta creencia” Jessica Park

¿Crees que la moda sostenible puede llegar a un público más amplio, más allá de quienes ya están interesados en la sostenibilidad?

Sí, absolutamente creo que puede resonar con una audiencia completamente nueva. Y lo hará porque la sostenibilidad, en este momento, la gente piensa que sólo se trata del planeta, sólo se trata de ser verde, pero es mucho más profundo que eso. Después de mi educación, aprendí que el concepto de sostenibilidad puede variar desde la producción, pero también puede variar en cómo tratas a tu compañero de trabajo, puede ser emocional, puede ser económico —como hablamos de economía circular—, e incluso puede estar fuera del proceso de diseño pensando. Las posibilidades de la sostenibilidad son infinitas y requieren mucha creatividad para pensar en soluciones. Así que no es algo universal, pero sé que el mercado y los consumidores están buscando esto en este momento. Es solo cuestión de tiempo.

Mirando hacia el futuro, ¿qué cambios o novedades prevés en el campo de la moda sostenible y cómo te preparas para adaptarte a ellos?

La biomimética se está implementando constantemente, y lo que encuentro particularmente intrigante en mis estudios es el papel de la marca como medio de comunicación. Las marcas deben implementar una comunicación más honesta y transparente con sus clientes para construir una conexión genuina. Visualizo que el futuro de la moda será altamente colaborativo, requiriendo mente abierta al tiempo que se mantiene buen gusto y un compromiso con el concepto de belleza.

“Las marcas deben implementar una comunicación más honesta y transparente con sus clientes para construir una conexión genuina” Jessica Park

¿Cómo ves el futuro de la moda sostenible y cómo se ha preparado Polimoda para estar a la vanguardia de este cambio?

Amo esta pregunta porque el futuro de la moda sostenible ya está evolucionando con el mercado de segunda mano, adquiriendo un valor comparable al del lujo. Polimoda me ha preparado para formar parte de esta evolución, proporcionando investigación y conectándome con personas que ayudan a ejecutar ideas.

La industria demandará una mayor creatividad en el lanzamiento de nuevas colecciones, diseños y campañas. Es esencial que las marcas y diseñadores exploren su pasado, editando lo que sigue siendo relevante para las tendencias y comportamientos actuales. En un mundo de tendencias efímeras, diseñar de manera atemporal con el futuro en mente es crucial. Polimoda, a través de la investigación y la colaboración, me ha posicionado en la vanguardia de estos cambios.

¿Qué consejo darías a los aspirantes a profesionales de la moda que estén interesados en seguir una carrera en la moda sostenible y en considerar Polimoda como su paso educativo hacia ese objetivo?

Mi consejo es ser fuerte, pero también es muy importante ser honesto. El mundo está cambiando y el comportamiento del consumidor está cambiando drásticamente en este momento. Pero Polimoda me ha mostrado que la industria necesita desesperadamente personas que estén a la vanguardia de lo que creemos en este momento.

Es importante nunca perder el ánimo y permanecer fiel a tus valores, recordar por qué estás luchando y el futuro en el que quieres vivir. Así que mi consejo es simplemente ser fuerte, cuidar de tu equipo y ser honesto con todos y en todo lo que hagas tanto como sea posible.

“En un mundo de tendencias efímeras, diseñar de manera atemporal con el futuro en mente es crucial. Polimoda, a través de la investigación y la colaboración, me ha posicionado en la vanguardia de estos cambios” Jessica Park

¿Cómo seleccionas las marcas y empresas con las que colaboras, y qué criterios son fundamentales para ti?

Es interesante porque no selecciono una marca basándome en su clasificación de sostenibilidad, ya que en este momento, la sostenibilidad es difícil de definir con una marca. En cambio, decido trabajar con ellas según su potencial. ¿Tienen un legado sólido? ¿Poseen un producto único que pueda conectar emocionalmente con las personas? ¿Luchan por una mejor ideología y un futuro mejor? Así que realmente se trata de la imagen general de lo que la marca representa y cuánto están dispuestos a cambiar es lo que guía mi decisión.

Muchas marcas no saben cómo navegar por este nuevo mundo. Lo veo de primera mano en mi trabajo todos los días. Va más allá de simplemente planificar prendas. En este sector de sostenibilidad que exploré en Polimoda nos enfrentamos a viejas ideologías y pensamientos a corto plazo todos los días.

¿Cuál es tu opinión sobre cómo han cambiado las percepciones de los consumidores en relación a la conexión entre el lujo y la sostenibilidad?

La sostenibilidad está bastante dividida. Es muy difícil para una fast fashion democrática ser sostenible, y quizá sea más fácil para una empresa de lujo con una producción más alta. Pero creo que los consumidores están siendo, como dije, más educados y conscientes, así que el mercado de la segunda mano es una guía. Mi esperanza es que las empresas sean más abiertas.

¿Cuáles son tus expectativas y objetivos para el futuro de la moda sostenible, tanto en tu carrera profesional como para el sector en su conjunto?

Mis objetivos personales son para ayudar, porque no quiero ver a las marcas morir, quiero que ellos se transformen y se conviertan en este navegador al nuevo mundo. Mi objetivo es ayudar a ayudar, llevarlos y hacerlo bien, porque ahora mismo es muy el greenwash y decir que estás siento sustentable cuando realmente no lo eres.

Desde el 2022, Polimoda colabora con la Oficina de Asociaciones de las Naciones Unidas para ayudar a diseñar el futuro de la industria de la moda centrado en la sostenibilidad, la inclusión y la acción climática, siendo la primera institución académica en unirse a la Red de Moda y Estilo de Vida Consciente de la ONU.