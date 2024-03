Dónde ver el documental de Sabato De Sarno, el director creativo más mainstream de Gucci

‘Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story’ es el nombre del documental que explora la llegada y el debut del nuevo director creativo de la casa italiana. Con la voz de Paul Mescal en la narración y un behind the scenes de lo que fue la colección primavera/verano 2024 con la que inició el camino de De Sarno en la firma, este documental está al alcance de un click.

Dónde ver el documental de Sabato De Sarno, el director creativo de Gucci

Narrado por Paul Mescal (embajador de la marca), esta introducción juguetona al nuevo director creativo de Gucci, Sabato De Sarno sigue el hilo que atraviesa su colección de debut, el archivo de la marca y la historia del cine. Directo desde Mubi el documental se está transmitiendo en exclusiva y globalmente en este servicio de streaming.

Recordemos que desde enero de este año, la marca presentó su campaña Gucci Ancora, trascendiendo los límites de la moda con una narrativa que celebra la expresión personal, la belleza y un encanto atemporal. Concebida por el director creativo Sabato De Sarno, la campaña que presenta su colección debut Primavera Verano 2024 es un homenaje a la fotografía de moda capturada por el icónico lente de David Sims, el primer fotógrafo con el que trabajó Sabato De Sarno cuando comenzó y se enamoró de la moda por primera vez. Una historia de la vida real y de mujeres auténticas empoderadas por un guardarropa de piezas esenciales diseñadas para la elegancia del día a día.

‘Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story’ estrena el 15 de marzo en la plataforma de Mubi.