Después de 14 años al frente, Olivier Rousteing pone fin a su era en Balmain —y este es el motivo

Tras 14 años al frente de Balmain, Olivier Rousteing se despide de la maison francesa y pone fin a una de las etapas más influyentes de la moda contemporánea

November 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Después de más de una década al frente de Balmain, Olivier Rousteing anunció su salida y con ella el cierre de una de las eras más definitorias de la moda reciente. Desde que asumió la dirección creativa en 2011, con solo 25 años, el diseñador francés transformó la identidad de la maison en un fenómeno global. Bajo su liderazgo, la firma recuperó protagonismo, combinando la elegancia parisina con una energía pop y multicultural que redefinió la idea de lujo para una nueva generación.

El fin de un ciclo creativo

La noticia de su partida se enmarca en una etapa de renovación tanto personal como institucional. Tras 14 años, Olivier Rousteing reconoce la necesidad de cerrar un capítulo que cambió su vida y el rumbo de la marca. Su visión, basada en la fuerza, la diversidad y la exuberancia, consolidó un estilo reconocible al instante: hombros estructurados, siluetas esculturales, bordados brillantes y una narrativa inclusiva que abrazó distintas corporalidades y tonos de piel.

Hoy marca el fin de mi era Balmain. Hace dieciséis años, comencé esta aventura en Balmain sin saber lo que me depararía el futuro. Qué historia tan extraordinaria ha sido: una historia de amor, una historia de vida
Olivier Rousteing

Su decisión llega después de un proceso de introspección creativa que ya se reflejaba en sus últimas colecciones, más sobrias, reflexivas y elegantes. Lo que alguna vez fue exceso, se transformó en equilibrio y lo que fue espectáculo, se convirtió en sutileza. Esa evolución, más madura y menos dependiente del impacto mediático, sugiere un diseñador listo para reinventarse fuera del marco de una casa histórica.

Una nueva dirección para Balmain

Balmain, por su parte, se prepara para iniciar una nueva etapa creativa. La maison busca adaptar su ADN a un mercado del lujo que se inclina hacia la sostenibilidad, la atemporalidad y una estética más serena. La salida de Olivier Rousteing abre la posibilidad de redefinir el rumbo de la firma, manteniendo su herencia de glamour estructurado, pero con una mirada más contenida y consciente.

Un legado irrepetible

El paso de Olivier Rousteing por Balmain dejó huella ya que modernizó su identidad visual, atrajo a una nueva generación de consumidores, y convirtió a la marca en sinónimo de diversidad y empoderamiento. Su Balmain Army —el colectivo de modelos, artistas y celebridades que lo acompañó— se convirtió en una declaración cultural, más allá de la moda.

Su salida no marca una ruptura, sino una evolución natural. Olivier Rousteing se despide de Balmain en su punto más alto, con la gratitud de quien sabe que el cambio es una forma de seguir creando. La maison, mientras tanto, se enfrenta al reto de continuar ese legado sin perder la energía que él convirtió en su sello inconfundible.

Eurídice Aiymet Garavito García
