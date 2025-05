Cómo Lupita Nyong’o se convirtió en un sueño en aguamarina para la MET Gala 2025

Por: Jenna Rosenstein

Lupita Nyong’o aportó un toque de color primaveral a la alfombra de la Met Gala 2025, luciendo una chaqueta y pantalones de lana aguamarina hechos a medida, una blusa de satén y una capa de gasa de Chanel. Su maquillador habitual, Nick Barose, estuvo presente para crear uno de los mejores looks de belleza de la noche (por supuesto, con productos de Chanel), al igual que su estilista capilar, Vernon François. Junto con la estilista Micaela Erlanger, el equipo de glamour de Nyong’o capturó perfectamente el tema de la noche, “Tailored for You” (Hecho a tu medida), y Bazaar obtuvo una mirada exclusiva entre bastidores sobre su proceso.

Cortesía de Chanel

“Estoy especialmente emocionada de rendir homenaje hoy a la historia de la moda negra. Para mí, el tema de la Met Gala de este año captura cómo los hombres negros de Estados Unidos han defendido su dignidad a través de la vestimenta, con un valor mayor al que este país les ha otorgado. Vestirse como un acto radical, desafiante y de autopreservación es algo que aprendí de mis raíces africanas, así como de observar la afroamericanidad a través de la cultura popular”, cuenta Nyong’o a Bazaar.

La actriz dice que su musa para la noche fue Little Richard, “quien fue, sin duda, el innovador y creador del rock and roll. Inspiró a innumerables artistas, incluidos The Rolling Stones, David Bowie, Prince, John Waters, Elvis, The Beatles y Billy Porter”, añade. “Tenía una gran personalidad y se negaba a achicarse. Creía en declarar grandeza para ser grande, y tuvo la osadía de romper las normas sociales una y otra vez. Me sostengo sobre los hombros del legado de artistas negros valientes como Little Richard, y me honra rendirles homenaje hoy con Chanel y mi increíble equipo creativo.”

Nyong’o luce pendientes Premiers Brins de oro blanco de 18 quilates con diamantes, broche Comète Aubazine de oro blanco de 18 quilates con diamantes, anillo Étoile Filante 1932 de diamantes de oro blanco de 18 quilates con diamantes, anillo Comète Couture de oro blanco de 18 quilates con diamantes, y anillo Étoile Filante de oro blanco de 18 quilates con diamantes. Todos de Chanel. Cortesía de Chanel

Cortesía de Chanel

Una de esas creativas es Erlanger, quien ayudó a dar vida a este momento aguamarina. “El tema de este año celebra el arte, la elegancia y la autoexpresión radical inherente a la historia de la moda negra. Esta visión fue mi inspiración al colaborar con la Maison Chanel, asegurando que cada elemento, desde el corte hasta el detalle, reflejara el espíritu de la excelencia, elegancia y expresión negras”, dice la estilista. “El traje de sastrería precisa honra la refinación del vestuario masculino clásico, mientras que la capa fluida añade un toque teatral—eco del estilo distintivo de la tradición dandy negra. La tela de lurex aguamarina luminosa ofrece un giro inesperado al traje clásico.”

Los accesorios también jugaron un papel importante en el look de Nyong’o. “El sombrero hace referencia a siluetas icónicas vistas en el jazz, el soul y el estilo callejero”, cuenta Erlanger a Bazaar. “El broche de Camelia, símbolo de la Casa Chanel, es una declaración de identidad personal.”

Cortesía de Chanel

Cortesía de Chanel

Nyong’o se ha consolidado desde hace tiempo como musa e ícono de belleza, y el maquillaje brillante de cejas de esta noche no fue la excepción. “La inspiración para el look de Lupita fue Little Richard—¡el pionero!”, cuenta Barose a Bazaar. “Mantuvimos el maquillaje bastante monocromático, con varios tonos ricos de marrón, y resaltamos sus cejas. Logré este look intensificando y oscureciendo las cejas y luego añadiendo varias joyas negras. Finalmente, realcé sus ojos con un delineado grueso y alado para un efecto extra de estrella de rock.” Algunos productos clave de Chanel utilizados para lograr el look incluyen: Les Beiges Healthy Glow Foundation Hydration and Longwear en los tonos B140 y BR152, Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick en Solar Glow, Stylo Ombre et Contour en Rouge Noir, Stylo Sourcils Haute Précision en Ébène, y Le Gel Sourcils Longwear Eyebrow Gel en Transparente.

Aunque su cabello estaba cubierto por un sombrero de canotier al frente, la parte trasera era toda una obra de arte capilar—muy lejos de lo que se consideraría una simple coleta. “Mi intención fue pensar como un modisto—centrándome en el hilado, la sastrería y la precisión que implican la verdadera artesanía. El peinado fue diseñado con un nivel de detalle de alta costura, reflejando el cuidado, la intención y la disciplina que hay detrás del trabajo hecho a mano”, cuenta François a Bazaar. “Fue un tributo sutil pero poderoso a la artesanía y la narrativa que están en el corazón de Chanel y del tema de la noche.” Usó el Olaplex No.9 Bond Protector Nourishing Hair Serum para protección térmica, brillo y control, así como el nuevo Olaplex Scalp Advanced Serum No.5: Scalp Longevity Treatment para preparar y nutrir el cuero cabelludo. “Estos productos ayudaron a mantener la salud del cabello, algo especialmente importante cuando se crean estilos escultóricos que aún deben sentirse lujosos y llevables”, añade el estilista.

Cortesía de Chanel

Cortesía de Chanel

Para François, trabajar en esta Met Gala con Nyong’o fue realmente especial. “Cada Met Gala es un momento, pero esta se sintió especialmente significativa. El tema y la exposición hablaron de forma directa e intencionada a comunidades que históricamente han sido ignoradas o marginadas dentro del mundo de la moda”, añade François. “Que un museo de esta talla reconozca y eleve esa narrativa no solo es poderoso, sino necesario. Y, dado el clima cultural actual, este reconocimiento se siente como un paso en la dirección correcta—hacia una mayor inclusión, visibilidad y celebración de todas las formas de belleza.”

Cortesía de Chanel

