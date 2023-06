Descubre si realmente sabes elegir tu ropa de yoga correctamente, ¿cumples con estos puntos?

Para realizar cualquier tipo de actividad física, —desde correr, jugar tenis o fútbol, hasta practicar yoga—, es necesario usar la ropa adecuada, que te permita mover libremente y no se interponga o te haga sentir incómoda al ejecutar cada uno de los movimientos necesarios para hacerlo. Y ojo, que no importa si eres una profesional o estás incursionando en la actividad, ¡todo mundo puede practicar yoga! Hablando específicamente de esta actividad, es muy común que acabemos usando unos leggings cualesquiera y un top sencillo. Pero créeme cuando te digo que may muchos diseños y variedades de ropa para yoga que enamorarán a cualquiera.

Si te has hecho la pregunta, ¿cómo es el outfit ideal para practicar yoga? te decimos qué debes tomar en cuenta y dónde lo encuentras. Porque ya sea Día Internacional del Yoga (22 de junio) o cualquier otro día de la semana, tu cuerpo y mente agradecerán esta actividad física. Y claro, hacerlo con estilo nunca está de más.

1. Ropa cómoda y flexible

Para poder pasar de “chaturanga dandasana” a “perro boca abajo” y viceversa, o cualquiera de las posiciones que necesites hacer, dependiendo el tipo de yoga que practiques, necesitas sentirte cómoda, sin costuras que te piquen, materiales que se resbalen sobre tu tapete o cortes que te impidan doblarte y desdoblarte como se debe.

Cortesía Aerie

2. Prendas prácticas y que te dejen respirar

Además de flexibles, las prendas que uses en tu práctica de yoga deberán ser prácticas para el cuerpo, para así poder variar entre clases suaves como Hatha o Kundalini, hasta las más retadoras como Bikram o Ashtanga. Usar prendas que no absorban el sudor o que estén elaboradas con materiales de secado rápido es imprescindible para sentirte cómoda durante toda la sesión.

3. Que haya suficiente cobertura

Recuerda que el nivel de cobertura que te resulte adecuado puede variar según el tipo de yoga que practiques, tu tipo de cuerpo y tu comodidad personal. Es importante encontrar ropa que te haga sentir segura, apoyada y cómoda para que puedas concentrarte plenamente en tu práctica, así que puedes tomar en cuenta lo siguiente:



Leggings : los de cintura alta tienen mayor cobertura y soporte alrededor de esta área y la parte baja de la espalda, evitando cualquier exposición durante movimientos de flexión o estiramiento.

: los de cintura alta tienen mayor cobertura y soporte alrededor de esta área y la parte baja de la espalda, evitando cualquier exposición durante movimientos de flexión o estiramiento. Tops : los hay cortos y largos, con o sin manga (aunque sin manga es más cómodo para los brazos).

: los hay cortos y largos, con o sin manga (aunque sin manga es más cómodo para los brazos). Sports bra: búscalos con correas ajustables o bandas anchas en la parte inferior; los hay con mayor o menor escote, y de preferencia acude a los que sean muy suaves.

Cortesía Alo

Aerie

alo

lululemon

Luma

Asani

KÖRPER

Estas son algunas de las marcas donde encuentras activewear y piezas para practicar. ¿Quién dijo que la ropa de yoga no tenía gracia? Con todas las opciones hoy día, sólo deberás preocuparte con qué top combinar tus pants, mientras luces fabulosa practicándolo.