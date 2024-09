LuxuryLab Global 2024: Julie Wagner haciendo de Beverly Hills un lugar memorable

La decimotercera edición de LuxuryLab Global se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2024 bajo el tema Crafting the Future of Innovation. Este año, el foro se enfocó en cuatro áreas clave: Inteligencia Artificial, prácticas éticas y sostenibles, el lujo y la digitalización y la omnicanalidad. Con la participación de destacados conferencistas, el evento ofreció un análisis profundo sobre cómo las marcas de lujo pueden innovar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, mientras abordan la sostenibilidad y la personalización para redefinir el futuro del lujo. CEO de la Beverly Hills Conference & Visitors Bureau (BHCVB), la función de Julie Wagner es conceptualizar estrategias para posicionar a Beverly Hills como un destino de lujo global. Recién nombrada una de las 25 mujeres más importante de la industria de lujo en Estados Unidos, nos regaló unos minutos para hablar del panorama del marketing en la industria hospitalaria y cómo ve el interés de los mexicanos ante esta ciudad tan única.

Como nativa de California, desde el corazón, cuéntanos qué es lo que más amas de Beverly Hills.

Beverly Hills tiene que ver con los recuerdos. Y creo que muchos de los especialistas en marketing de lujo se remontan a eso, como, ¿cuál es tu historia? ¿Cuáles son las historias que has creado, los recuerdos que has creado? Así que, uno de mis primeros recuerdos de Beverly Hills es cuando era una niña pequeña. Mi madre solía llevarnos a mi hermana y a mí de compras. Y de vez en cuando, me llevaba a mí sola, sin mi hermana, lo cual era increíble. Íbamos a Beverly Hills, a Saks Fifth Avenue, y almorzábamos. Luego íbamos a Giorgio, que creo que fue la primera tienda interactiva y experiencial de su tipo. Y cuando mi madre tenía un gran evento, iba a probarse vestidos. Mi padre se sentaba en el bar, bebía un whisky y fumaba un cigarrillo mientras veía todo lo que ella se probaba.

Así que, realmente es un lugar donde suceden cosas especiales. Ya sea comprar para un gran evento, conectar con un miembro de la familia o tener algo en un pedestal que te influye con el tiempo. Para mí, Beverly Hills se trata de recuerdos y de historias, sin duda. Me encanta eso. Creo que los recuerdos son una de las cosas en las que no piensas cuando hablas de una ciudad.

¿Cómo trabajas con las diversas percepciones de la ciudad de Beverly Hills para seguir innovando en los negocios?

Una de las grandes cosas de trabajar para Beverly Hills es que digo el nombre y todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Uno de los desafíos es que todos tienen ideas preconcebidas sobre lo que representa la marca. En mi posición actual, lo que hago es moldear esas percepciones. Entonces, ¿cómo destacar en medio de todo el ruido? Mucha gente dice, “Oh, eres Beverly Hills. No necesitas hacer marketing. Todos saben quién eres”. Pero déjame decirte, cuando Santa Mónica, West Hollywood, Santa Bárbara o cualquier otro destino están en la mesa, ¿quién va a ser el primero en la mente al tomar decisiones? Será la última persona que vieron o con la que hablaron. Así que, para destacar, tienes que hacer cosas innovadoras.

A veces me inspiro en otras marcas de lujo para crear ideas y contenido innovador que tal vez no siempre se piensa en el negocio de viajes. Además, ¿cómo utilizamos la tecnología más reciente y las últimas tendencias para mantener nuestro contenido interesante y permanecer en el espacio? Por ejemplo, veo la IA como una herramienta que me libera para ser más creativa. Me deshace de lo mundano y lo que consume tiempo pero es importante, como la investigación o la acumulación de las diferentes tendencias e ideas.

Queremos asegurarnos de que sea inspirador, aspiracional y relevante para, ya sabes, nuestra audiencia de lujo. Y eso es algo que siempre digo sobre Beverly Hills: toda esta idea de lujo personalizable. No importa cuál sea tu estilo de vida o tus gustos, lo puedes encontrar en Beverly Hills. Y creo que lo que la prensa o los profesionales del turismo se llevan después de visitar nuestra ciudad es que no tenían idea de la cantidad de variedad que existe en Beverly Hills.

cortesía

¿Cómo ha cambiado el marketing en los últimos 30 años en la industria hotelera y de la hospitalidad?

Bueno, creo que todo el mundo ha estado tratando de entender qué es lo que realmente define el lujo. Y creo que la palabra “lujo” se ha vuelto algo genérica. ¿Qué significa? Significa, ya sabes, muchas cosas.

Ves marcas que no son de lujo diciendo que el interior de este coche es lujo, ¿verdad? Y ahora esa palabra es algo nebulosa, y la gente no sabe realmente qué significa. Así que creo que todavía estamos tratando de definir lo que realmente representa.

Creo que, hace 30 años, todo se centraba en lo táctil. Eran las sábanas, la alfombra, la ropa de cama, los productos... y creo que con el tiempo ha evolucionado hacia algo más relacionado con la experiencia, el servicio, crear recuerdos y contar historias. Lo táctil sigue siendo importante, pero es algo que tienes que ofrecer de todas formas.

¿Qué más puedes brindar que realmente haga que la experiencia sea extraordinaria? Y no necesariamente es un zapato de tenis con incrustaciones de diamantes. Es, ya sabes, esa conexión entre personas. Y cuando estaba escuchando a algunas personas hablar hoy sobre IA, creo que, especialmente Ben de Four Seasons lo mencionó, el lujo sigue siendo acerca del toque humano. Y creo que lo que está mejorando es que estamos aprendiendo a manipular los datos y la tecnología para realmente mejorar esa relación.

¿Sigue siendo la industria de la moda tan relevante hoy en día para atraer nuevas audiencias? ¿Y cómo trabaja en conjunto con BHCVB?

Creo que la moda siempre va a ser interesante, emocionante y divertida de observar. ¿Le va a interesar a todo el mundo? No, pero definitivamente hay una asociación con el lujo. Si miras Rodeo Drive, por ejemplo, tienes casi todas las tiendas insignia de alta costura de lujo a lo largo de la calle. Y creo que a la gente le emociona mucho ese aspecto de Beverly Hills. Pero también creo que hay oportunidades para apoyar a diseñadores emergentes y asegurarnos de que nuestra ciudad esté llena tanto de lo que esperarías encontrar como del trabajo con el talento loca.

Y tenemos otras calles además de Rodeo Drive. Como Beverly Drive, que es una combinación de marcas jóvenes y cosas que encontrarías en un centro comercial, pero definitivamente a un precio un poco más accesible. Además, hay otras áreas que tienen boutiques y tiendas únicas que, si no vives como un local, quizás no llegues a experimentar.

Y creo que vivir como un local es algo muy atractivo para todos porque quieren tener el acceso privilegiado.

Esta probablemente sea una pregunta amplia, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre el interés de México en Beverly Hills?

Creo que, desde que hemos estado trabajando con México y desde la pandemia, realmente hemos visto que México se ha vuelto mucho más importante para nosotros. Parte de ello es la proximidad. Parte de ello es el hecho de que la mayoría de los mexicanos que viajan tienen una visa de 10 años para EE.UU., ya que la situación de las visas es muy complicada. Y, bueno, es fácil para una escapada rápida, para cambiar un poco el ritmo, tener una experiencia diferente, una cultura diferente.

¿Cómo definirías tu estilo?

Creo que mi estilo es único para mí. Me gusta que sea fresco, pero también algo equilibrado. Y soy muy consciente de no vestirme como una persona de 20 años, porque no creo que eso sea atractivo para las mujeres a medida que maduran. Pero, al mismo tiempo, no quiero usar ropa que sea vieja y, ya sabes, poco moderna. Está en algún lugar entre ser una dama apropiada y una chica salvaje. Justo ahí.