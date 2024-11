Betsabeé romero inunda de flores el Hotel Sierra Nevada en San Miguel de Allende

A través del arte acompañamos duelos colectivos, así considera Betsabeé Romero que la magia del arte se transmite de corazón a corazón en todos y cada uno de los espacios donde hay heridas que sin importar si sanan o no, pero que dejan una marca de por vida.

Fue durante su presentación en el Tunki Talks organizado por el lujoso Hotel Sierra Nevada ubicado en el corazón de San Miguel de Allende que Betsabeé Romero conversó sobre su obra y la misión social del arte.

Además, compartió algunas anécdotas sobre sus obras más representativas, las que tienen el sello particular de la genial artista: los materiales que utiliza Betsabeé Romero son reciclados y las flores juegan un elemento protagónico en sus intervenciones.

Hoy en Harper’s Bazaar tenemos para ti en exclusiva una charla intima con Betsabeé Romero, la invitada de lujo de Hotel Casa Sierra Nevada.

Harper’s Bazaar: ¿Qué significan las flores en la vida de Betsabé Romero?

Betsabeé Romero: En la historia y en nuestra mitología el saber que una flor es el ombligo del mundo es algo que me toca mucho y me parece bellísimo pensar que la flor no sólo es una estrella en la tierra, sino que es algo que emerge del trabajo, del cultivo, de la mano del hombre y que si no es por ese cultivo no se abre, no florece.

Las flores son algo que nos une entre la tierra, el cielo y la mano del hombre.

Harper’s Bazaar: ¿Qué inspira a Betsabeé Romero?

Betsabeé Romero: No me inspira nada. Investigo. Me toca la realidad, me tocan las preguntas que me hacen los niños, los ojos tristes de la gente cuando veo que están padeciendo.

Me toca también la alegría con la que compartimos nuestras tradiciones. Me tocan muchas cosas que son parte de mi origen, de mi historia y de nuestras tradiciones, pero también la actualidad.

Una de las características principales del proyecto de vida de Betsabeé Romero es que trabaja su obra artística con materiales que en otro momento ya tuvieron un uso y por ende una historia detrás, por lo que su genialidad no sólo surge de la estética, sino del reciclaje.

El encuentro con los materiales es una aventura siempre.

La clave de la sensibilidad del arte se encuentra en el acompañamiento colectivo, de acuerdo con Betsabeé Romero, ahí radica su belleza y su importancia a nivel social, pues su propuesta no sólo expone novedosas técnicas con reciclaje, también pone sobre la mesa temas como la migración, la ocupación del espacio público, la desigualdad y la violencia de género.

Para la condecorada artista plástica mexicana el impacto del arte no es inmediato, por el contrario, es sutil y es delicado, como el dulce aroma de las flores que tanto le inspiran y le dan vida a su propuesta.