Series y películas para comprender el legado de Gucci

Guccio Gucci, pionero de la moda de lujo nacido en 1881 en Florencia, Italia, fue el visionario fundador de una de las casas de moda más icónicas e influyentes del mundo: Gucci. Su trayectoria comenzó a principios del siglo XX cuando trabajó en hoteles exclusivos en Londres y París, donde fue expuesto al mundo del lujo en los viajes y la moda.

Inspirado por la fina artesanía que encontró en el extranjero, Guccio regresó a Florencia en 1921 y estableció su propia marca. La Casa Gucci se enfocó inicialmente en productos de cuero exquisitos, especialmente equipaje, arneses y artículos de guarnicionería. La dedicación de Gucci a la calidad y su enfoque innovador en el diseño pronto le ganaron una reputación estelar. A lo largo de las décadas, la marca amplió su oferta para incluir una gama de moda y accesorios, desde bolsos y zapatos hasta colecciones de prêt-à-porter; el compromiso de Gucci con la elegancia atemporal, combinado con su exclusiva mezcla de artesanía italiana, dejó una marca indeleble en el mundo de la alta moda.

Para entender este legado, sigue leyendo y descubre las producciones que profundizan en ello.

House of Gucci (Ridley Scott, 2021)

La película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver llegó a pantalla grande en 2021 y está basada en el libro de Sara Gay Foden; The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. El libro cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci orquestado por su ex esposa Patrizia Reggiani. Los protagonistas de la película son Lady Gaga y Adam Driver.

Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver, era el nieto fundador de la marca. Jared Letto dio vida a Paolo, el otro nieto. Éste último, salió de la firma familiar debido a una pelea y más adelante se declaró en bancarrota. El grandioso actor Al Pacino fue Aldo, el hijo mayor. Aldo era el presidente de Gucci Shops y fue el encargado de expandir la firma de Alta Moda en todo el mundo. Por otro lado, fue el creador del actual logo de la marca: las dos G entrelazadas.

The Director: An Evolution in Three Acts (Christina A. Voros, 2013)

Documental que sigue la vida y obra de la diseñadora de moda italiana Frida Giannini, quien fue directora creativa de Gucci desde 2006 hasta 2014. La película está dividida en tres actos, cada uno de los cuales se enfoca en una etapa diferente en la carrera de Giannini. El primer acto relata su éxito inicial en Gucci, al revivir el icónico legado de la marca y al mismo tiempo introducir diseños nuevos e innovadores. El segundo acto muestra a Giannini enfrentando desafíos al intentar equilibrar su visión creativa con las demandas de la industria de la moda. El tercer acto sigue a Giannini cuando deja Gucci y comienza su propia marca.

Es una mirada fascinante e íntima a la vida de una mujer exitosa en la industria de la moda, y también es una reflexión sobre el proceso creativo y los desafíos de equilibrar el arte y el comercio. Este documental fue elogiado por sus revelaciones sobre la industria de la moda y su retrato de Giannini, a quien se describe como “una figura compleja y fascinante”.

The Real Story Behind the House of Gucci (Bloomberg Originals, 2022)

Es un documental que cuenta la historia de la familia Gucci y la casa de moda que fundaron; incluye entrevistas con antiguos ejecutivos de Gucci, diseñadores y miembros de la familia, así como material de archivo. La primera parte del documental se centra en los primeros días de Gucci, desde su fundación en Florencia en 1921 por Guccio Gucci, hasta su ascenso a la prominencia bajo el liderazgo de sus hijos, Aldo y Rodolfo. La segunda parte del documental se centra en el asesinato de Maurizio Gucci, el hijo de Aldo y heredero de la fortuna de Gucci, en 1995.

Lady Gucci: The Story of Patrizia Reggiani (discovery+, 2021)

Documental que narra la historia de Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio Gucci, quien fue condenada por orquestar su asesinato en 1995. El documental incluye entrevistas tanto con Reggiani como con sus amigos, familiares y abogados. Patrizia comienza relatando los primeros años de vida hasta su matrimonio con Maurizio Gucci, y explora el ascenso y la caída de su relación, así como los problemas financieros y personales que llevaron al asesinato de Maurizio.

Reggiani fue inicialmente condenada a 29 años de prisión por el asesinato de Maurizio, pero fue liberada bajo libertad condicional en 2016. Siempre ha mantenido su inocencia y ha criticado el sistema de justicia italiano. Es una mirada interesante a la vida de una mujer que una vez fue conocida como la Viuda Negra de Italia.