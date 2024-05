Pretty Little Liars: similitudes y diferencias entre el spin-off y la serie original

Con una historia llena de suspenso, emoción y romance, la serie Pretty Little Liars se ganó el corazón del público después de su lanzamiento en 2010. La exitosa franquicia regresó en 2022, con una nueva historia en Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado. Su recién estrenada segunda temporada, llamada Pretty Little Liars: Escuela de Verano, ya está disponible en Max, con nuevos episodios todos los jueves, hasta el 20 de junio. Recordando el impacto de la franquicia, aquí hay algunas diferencias y similitudes entre la serie original y el spin-off.

Papel de la tecnología

Es a través de teléfonos celulares y computadoras que el famoso villano ''-A’’ contacta a las PLLs y sus amigos, generalmente con algún acertijo o advertencia. Durante la franquicia, la tecnología fue un factor necesario para que las historias y los eventos se desarrollaran, y la relación de esta herramienta con los jóvenes también se aborda en ambas series.

El spin-off muestra la relación de una manera práctica, a través del arco del personaje Mouse (Malia Pyles), una joven que vive más en internet que en el mundo real. Después de una serie de incidentes, relacionados con su uso de internet, en Pretty Little Liars: Escuela de Verano, ella vive una ‘rehabilitación’, y busca centrar su atención en la realidad, en lugar de lo virtual.

Evolución de la moda

Además de su talento para resolver misterios y luchar contra asesinos en serie, las PLLs también saben cómo mostrar lindos outfits. El vestuario de los personajes de la serie original se ganó el corazón de los fans e inspiró a toda una generación.

El nuevo grupo no se queda atrás, y mantiene el legado del gusto por la moda, ahora con un estilo renovado y apostando por las últimas tendencias en ropa y complementos. En Escuela de Verano, los personajes entran en modo vacaciones e invierten en estilos coloridos y ligeros para sobrevivir al calor y a las clases de recuperación, mientras investigan una ola de asesinatos en Millwood.

El misterio que rodea al villano

En ambas series, el villano es siempre el gran misterio, y el hilo conductor de los eventos catastróficos que suceden en la vida de las pequeñas PLLs. La diferencia entre ellos radica en sus motivaciones.

Introducido en la serie original, ''-A’’ regresa en Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado, y su identidad se revela en el final de temporada. Ya en Pretty Little Liars: Escuela de Veranoc, el grupo aún se enfrenta a las consecuencias del enfrentamiento con el villano, mientras descubre una nueva amenaza que puede o no estar relacionada con él.

Encuentro de Mundos

Los eventos del spin-off tienen lugar en Millwood, un pueblo junto a Rosewood, el hogar de las PLLs de la serie original, y uno de los lugares donde el nuevo grupo debe ir para resolver un misterio en la primera temporada.

Un dato curioso que se muestra en Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado es que los interesados en adoptar al bebé de Imogen son Aria y Ezra, personajes principales de la serie original. Aunque no aparecen, se hace referencia a la pareja en varias ocasiones y hace otra conexión con la serie original.

¿Que viene después de Pretty Little Liars?

Recordemos que Original Sin se estrenó en julio de 2022 y está ambientada en la ciudad ficticia de Millwood 20 años después de los eventos de la serie original. Sigue a un nuevo grupo de adolescentes que son atormentadas por un misterioso acosador que se hace llamar “A”. La serie ha sido renovada para una segunda temporada.

Escuela de Verano anuncia la llegada de nuevos talentos para su segunda temporada. Antonio Cipriano (National Treasure: Edge of History), Ava Capri (Do Revenge), Noah Alexander Gerry (Station 19) y Loretta Ables Sayre (Magnum P.I.) se unen al elenco para dar vida a la próxima etapa de la serie.