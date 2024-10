La lista definitiva de Harper’s Bazaar de las 42 mejores películas para ver en Halloween

El mejor mes para las películas de terror ha llegado, y con él la selección definitiva de Harper’s Bazaar en Español para disfrutarlas desde casa —solo, acompañado, o con una cobija y todas las luces prendidas—. Desde las imprescindibles películas sobre brujas (quienes tienen el mejor estilo del spooky Hollywood) hasta títulos tanto actuales como de la vieja escuela (coloque aquí a El Resplandor y El Excorcista). Si el 31 de octubre es tu día favorito del año, podrás rendirle ese debido homenaje con estas producciones que nos han sacado varios sustos —y una que otra risa—, no necesariamente en un orden específico. No te vayas sin leer sobre Halloween 2024: los mejores disfraces para parejas y amigos fáciles de hacer.

Las mejores películas para ver en Halloween

1. Beetlejuice (1998)

Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin y Winona Ryder, Beetlejuice es una clásica comedia que merece mención cada año. Trata sobre una pareja recién fallecida que intenta expulsar a los nuevos ocupantes de su casa, pero terminan cruzando caminos con el bio-exorcista Beetlejuice (Keaton), un espíritu caótico e impredecible. Mientras los fantasmas intentan deshacerse de los vivos, la hija gótica de la nueva familia, Lydia (Ryder), forma una amistad inesperada con ellos, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales y divertidos.

Ver en: Claro Video, Max.

2. Hereditary (2018)

El verdadero miedo presente. Un thriller psicológico que sigue a la familia Graham tras la muerte de su matriarca. Mientras Annie (Toni Collette) y sus hijos intentan lidiar con la pérdida, perturbadores secretos sobre su linaje comienzan a salir a la luz y eventos cada vez más oscuros y sobrenaturales empiezan a acecharlos. La película está dirigida por Ari Aster y protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro y Gabriel Byrne.

Ver en: Netflix.

3. The Shining (1980)

El ganador del Oscar Jack Nicholson junto con Shelley Duvall protagonizan la adaptación del director Stanley Kubrick del perturbador bestseller de terror de Stephen King. La trama sigue a Jack Torrance (Nicholson), un escritor y ex alcohólico que acepta un trabajo como cuidador de invierno en un hotel en las altas Montañas Rocosas, aislando a sí mismo, su esposa (Duvall) y su hijo hasta la primavera. Pero cuando la primera nevada bloquea el único camino de salida, el poder y los secretos malignos del hotel comienzan a volver loco a Jack... y dejan a su familia sin escapatoria, en una historia espeluznante de locura, memoria y violencia.

Ver en: Max.

4. It: Eso (2017)

Otra adaptación de Stephen King que merece mención en octubre es IT: ESO (2017), dirigida por Andy Muschietti. La historia se desarrolla en la tranquila ciudad de Derry, en el estado de Maine, donde los niños comienzan a desaparecer misteriosamente. Un grupo de jóvenes amigos, que se autodenominan “El Club de los Perdedores”, se unen para investigar los sucesos y enfrentarse a sus mayores miedos cuando descubren que el responsable de las desapariciones es una entidad sobrenatural aterradora. Esta criatura, que toma la forma de un payaso malévolo llamado Pennywise (interpretado por Bill Skarsgård), se alimenta de los miedos de los niños, cazándolos en ciclos de 27 años.

Ver en: Max.

5. Late Night with the Devil (2023)

Una película de terror que sumerge al espectador en la atmósfera espeluznante de un programa de televisión nocturno. Y satanismo. La trama se desarrolla en un especial de Halloween de 1977, donde el presentador Jack Delroy (David Dastmalchian), desesperado por aumentar los ratings de su programa, invita a un grupo de invitados con habilidades paranormales y a una joven que está poseída. El final te volará la cabeza —si logras llegar a él.

Ver en: Netflix.

6. El Cadáver de la Novia (2005)

La espléndida película de animación stop-motion dirigida por Tim Burton, conocida por su estética gótica y su humor macabro con un adictivo tracklist. La historia transcurre en un pequeño pueblo victoriano, donde Victor (voz de Johnny Depp en inglés), un joven nervioso y torpe, está a punto de casarse con Victoria. Sin embargo, durante un ensayo de la boda, Victor coloca accidentalmente un anillo en un dedo de una novia muerta, despertándola de su sueño eterno.

Ver en: Claro Video, Max.

7. El Excorcista (1973)

Imagina esto: “El Exorcista”, esa película icónica de los 70, comienza con una tranquila madre, Chris (Ellen MacNeil), que de repente se encuentra con un problema que ni los manuales de crianza ni las revistas de moda pueden solucionar: su adorable hija Regan (Linda Blair) empieza a comportarse, digamos, ligeramente extraño. Estamos hablando de muebles volando, voces de ultratumba, y cabezas girando 360 grados. Clásico, ¿verdad? Imposible hacer una selección de películas sin mencionar la obra de William Friedkin.

Ver en: Max.

8. Hocus Pocus (1993 y 2022)

Ambas películas protagonizadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, un clásico de Halloween que jamás pasa desapercibido. Tres extravagantes brujas regresan del siglo XVII y deciden hechizar el pueblo y recuperar su juventud, pero primero deberán burlar a tres combativos chicos que están decididos a arruinar sus planes. En la secuela, han pasado 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas, que hoy buscan vengarse. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria impedir que las tres brujas hambrientas de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve.

Ver en: Disney+.

9. Halloween (1978)

La primea entrega de esta famosa historia nos presenta una noche que empieza con trick or treat, pero termina con un psicópata enmascarado. Todo comienza cuando el pequeño Michael Myers decide que los disfraces y las calabazas no son lo suficientemente terroríficos y, a los seis años, apuñala a su hermana mayor. Fast forward 15 años, y nuestro amigo Michael ha pasado el tiempo en una institución psiquiátrica, pero Halloween no sería lo mismo sin un regreso épico. Así que, por supuesto, ¡se escapa!

10. Midsommar (2019)

LA película de terror psicológico dirigida por Ari Aster que sigue a Dani Florence Pugh), una joven que, tras experimentar una trágica pérdida familiar, se une a su novio Christian (Jack Reynor) y a sus amigos en un viaje a un remoto pueblo sueco. El grupo es invitado a presenciar un festival de verano, el cual parece al principio ser una celebración pacífica e idílica de antiguas tradiciones. Sin embargo, a medida que el festival avanza, el grupo se ve envuelto en rituales cada vez más inquietantes y violentos. Y sí, la corona de flores es un gran disfraz de Halloween.

Ver en: Mubi, Prime Video, Claro Video.

11. Retribution (2006)

La historia sigue al detective Yoshioka, quien investiga una serie de extraños asesinatos en los que las víctimas son encontradas ahogadas en agua salada. Todo se vuelve más espeluznante cuando Yoshioka comienza a ver el fantasma de una mujer vestida de rojo, quien parece saber más sobre los asesinatos que él mismo. A medida que las pistas se acumulan, Yoshioka empieza a sospechar que de alguna manera podría estar involucrado en los crímenes, aunque no recuerda nada.

Ver en: Mubi.

12. RINGU (1998)

Ringu es una película japonesa de terror psicológico que sentó las bases para una de las franquicias de horror más famosas del mundo (ojo, no se trata de El Aro, ya que ésta fue un remake estadounidense). La trama gira en torno a una misteriosa cinta de video maldita que, según la leyenda, causa la muerte de quien la ve una semana después. Sadako se convierte en uno de los iconos más reconocibles del cine de terror japonés, su apariencia espectral y sus poderes sobrenaturales la convierten en una figura aterradora.

Ver en: Mubi.

13. The VVitch

Nos vamos a la Nueva Inglaterra del siglo XVII, donde el miedo y la superstición reinan. La historia sigue a una familia puritana que se ve desterrada de su comunidad y se establece al borde de un oscuro bosque, en un entorno que pronto se convertirá en su peor pesadilla. La familia, liderada por el patriarca William (Ralph Ineson) y la matriarca Katherine (Kate Dickie), comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales tras la misteriosa desaparición de su hijo recién nacido, lo que desata tensiones entre ellos y lleva a la joven hija Thomasin (Anya Taylor-Joy) a ser acusada de brujería.

Ver en: Netflix.

14. Los Horrores de Caddo Lake (2024)

Un thriller aterrador protagonizado por Dylan O’Brien y Eliza Scanlen. La historia se desarrolla en un pueblo de Texas, donde la tranquila vida a orillas del Caddo Lake es perturbada por la misteriosa desaparición de una niña de ocho años. A medida que avanza la investigación, salen a la luz oscuros secretos que conectan trágicamente el caso con una serie de muertes y desapariciones ocurridas a lo largo de los años. Conforme se revelan las piezas del rompecabezas, la familia de la niña desaparecida se ve enfrentada a verdades perturbadoras que cambiarán sus vidas para siempre.

Ver en: Max.

15. Psicosis (1960)

La obra de Alfred Hitchcock que ha dejado una huella indeleble en el cine de terror y thriller psicológico. La trama sigue a Marion Crane (Janet Leigh), una secretaria que roba una considerable suma de dinero y decide escapar con su amante. En su huida, se detiene en el solitario Motel Bates, donde conoce a su enigmático propietario, Norman Bates (Anthony Perkins), un hombre que vive bajo la sombra de su dominante madre. La icónica escena de la ducha se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos del cine.

Ver en: Max, Prime Video.

16. Friday the 13th (1980)

En las inquietantes profundidades del Lago Crystal, donde los susurros de un trágico pasado resuenan entre los árboles, un grupo de adolescentes desprevenidos llega para revivir un campamento de verano que ha permanecido cerrado durante mucho tiempo. Mientras se preparan para su aventura maldita, el espíritu maligno de la señora Voorhees, interpretada por Betsy Palmer, se cierne en las sombras, buscando venganza por la ahogamiento de su hijo, Jason. Con cada campista desprevenido, desde la carismática Alice (Adrienne King) hasta el imprudente Jack (Kevin Bacon), sucumbiendo a su ira, el campamento, una vez vibrante, se transforma en un terreno de caza de pesadilla.

Ver en: Max.

17. Trouble Everyday (2001)

Dirigida por Claire Denis, es una película de horror psicológico que explora temas oscuros de deseo, violencia y la fragilidad humana. La historia sigue a Shane Brown (Vincent Gallo), un hombre recién casado que viaja a París con su esposa para su luna de miel, pero también con un propósito oculto: encontrar una cura para su misterioso impulso carnal que lo lleva a actos incontrolables de violencia.

Ver en: Mubi.

18. The Watchers (2017)

Basada en la novela de A.M. Shine, la trama sigue a Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años que se encuentra aislada en un vasto y preservado bosque en el oeste de Irlanda. En busca de refugio, Mina queda atrapada con tres extraños, todos vigilados y perseguidos por entidades misteriosas durante la noche. Ellos no pueden ser vistos, pero lo ven todo. OBSERVADOS cuenta con la producción de M. Night Shyamalan y la dirección y guion de Ishana Night Shyamalan.

Ver en: Prime Video.

19. Lips of Blood (1975)

Lips of Blood, dirigida por Jean Rollin, es una película de terror erótico y vampírico que sigue la historia de Frédéric (Jean-Loup Philippe), un hombre que, al ver una fotografía de un castillo durante una fiesta, comienza a recordar un evento olvidado de su infancia. En ese recuerdo, había conocido a una misteriosa mujer encerrada en las ruinas de ese castillo, y ahora, en su adultez, está decidido a encontrarla.

Ver en: Mubi.

20. El Misterio de Salem’s Lot (2024)

Una nueva adaptación de la clásica novela de terror de 1975 Salem’s Lot, de Stephen King. La trama sigue a Ben Mears (interpretado por Lewis Pullman), un escritor que regresa a su ciudad natal, Jerusalem’s Lot, en busca de inspiración para su próximo libro. Sin embargo, descubre que la ciudad ha sido tomada por un vampiro, lo que pone en peligro la vida de todos sus habitantes. Con la ayuda de algunos aliados, Ben intenta combatir esta fuerza maligna.

Ver en: Max.

21 Get Out (2017)

Chris Washington (Daniel Kaluuya) se adentra en la idílica pero perturbadora vida de la familia de su novia, Rose (Allison Williams), en una remota propiedad rural. Mientras intenta adaptarse a un entorno que, a primera vista, parece acogedor, las tensiones raciales y el horror subyacente comienzan a desvelarse, revelando un secreto aterrador que vincula a los residentes de la casa con prácticas macabras. A medida que Chris descubre la verdad detrás de la familia, incluida la ominosa figura de su madre, Missy (Catherine Keener), y el inquietante patriarca, Dean (Bradley Whitford), se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia.

Ver en: Netflix.

22. Bloodsuckers (2021)

Agosto de 1928: mientras misteriosas marcas de mordidas de vampiro aparecen en agricultores y trabajadores, un autoproclamado barón que ha escapado de la Unión Soviética entra en la vida de la encantadora heredera, la señorita Flambow-Jansen, así como en su lujosa residencia báltica. Parte de la sección Encounters de la Berlinale 2021.

Ver en: Mubi.

23. The Babadook (2014)

La historia gira en torno a Amelia, una madre viuda que lucha por criar a su problemático hijo Samuel, mientras lidia con el dolor no resuelto de la muerte de su esposo. Un día, encuentran un inquietante libro infantil llamado “Mister Babadook”, que presenta a una siniestra criatura. A partir de ese momento, la vida de Amelia se desmorona a medida que el Babadook, una aterradora manifestación de sus traumas y miedos, comienza a atormentar su hogar. Para no querer dormir solo en las noches.

Ver en: Mubi.

24. Evil Does Not Exist (2023)

Dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, explora la conexión entre la naturaleza, la vida rural y las fuerzas externas que intentan alterarlas. La película sigue a Takumi, un hombre que lleva una vida tranquila en un pequeño pueblo japonés, donde la armonía con la naturaleza es fundamental. Sin embargo, la paz del lugar se ve amenazada cuando una empresa de turismo planea construir un resort glamping en la zona. Lo que podría parecer una simple disputa entre lo tradicional y lo moderno se convierte en una profunda reflexión sobre el impacto de la interferencia humana en los ecosistemas y la moralidad de nuestras decisiones.

Ver en: Mubi.

25. A Place Without Fear (2023)

Dirigida por Iván Löwenberg, es una inquietante y provocadora película que navega entre el suspenso psicológico y el comentario social. La historia sigue a un grupo de amigos que, en busca de un refugio perfecto para desconectarse del caos de la vida urbana, se retiran a una idílica y aislada casa en el campo. Lo que comienza como una escapada tranquila rápidamente se convierte en una pesadilla cuando descubren que el lugar oculta secretos oscuros y perturbadores.

Ver en: Prime Video, Mubi.

26. The Wicker Man (1973)

Dirigida por Robin Hardy, es un clásico de culto que combina el horror con el misterio en una inquietante fábula pagana. La historia sigue al sargento Neil Howie, un devoto policía cristiano que es enviado a la remota isla de Summerisle para investigar la desaparición de una joven. Lo que encuentra allí es un pueblo extraño y ajeno a sus creencias, donde los lugareños practican antiguos ritos paganos. A medida que Howie se adentra más en las costumbres de la comunidad, liderada por el carismático Lord Summerisle (interpretado por Christopher Lee), su fe es puesta a prueba y su misión se convierte en algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginó.

Ver en: Prime Video, Mubi.

27. The Big Feast (1973)

Conocida en su título original como La Grande Bouffe, dirigida por Marco Ferreri, es una audaz y provocadora película que desafía las convenciones sociales con una mezcla de humor negro, crítica social y decadencia. La trama sigue a cuatro hombres adinerados y aburridos de la alta sociedad, interpretados por Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi y Philippe Noiret, quienes se retiran a una lujosa mansión con un único propósito: comer hasta morir. A lo largo del fin de semana, el exceso culinario se convierte en una metáfora sombría del vacío existencial y la autodestrucción, mientras los protagonistas se entregan a un desenfreno hedonista y autocomplaciente.

Ver en: Mubi.

28. Us (2019)

La inquietante historia comienza cuando Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o) regresa a su hogar de infancia junto a su familia para unas vacaciones, solo para ser confrontada por un terror inimaginable: sus doppelgängers, unos aterradores reflejos de ellos mismos que buscan reclamar sus vidas. A medida que la noche se oscurece, los Wilson se enfrentan a sus dobles, quienes encarnan sus miedos más profundos y traumas no resueltos.

Ver en: Netflix

29. The Birds (1963)

dirigida por el maestro del suspense Alfred Hitchcock, es una inquietante y emblemática obra del cine de terror que desafía la lógica y la razón. La historia comienza cuando Melanie Daniels (Tippi Hedren), viaja a un pintoresco pueblo costero de Bodega Bay para sorprender a Mitch Brenner (Rod Taylor) con unas aves exóticas. Sin embargo, lo que comienza como un romance ligero se convierte rápidamente en un apocalipsis aviar. A medida que los pájaros comienzan a atacar a los residentes de la ciudad sin motivo aparente, el caos se desata, y el pueblo se transforma en un escenario de terror inminente.

Ver en: Max, Prime Video, Mubi.

30. Smile (2022)

La perturbadora historia sigue a la psiquiatra Rose Cotter (Sosie Bacon), cuya vida da un giro aterrador después de presenciar un evento traumático en el que un paciente se suicida frente a ella, sonriendo de manera inquietante antes de hacerlo. A partir de ese momento, Rose comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales y visiones escalofriantes que la sumergen en un estado de paranoia. A medida que el extraño y maligno fenómeno se intensifica, su vida se desmorona, afectando su relación con su prometido y sus amigos.

Ver en: Netflix.

31. REC (2007)

Del género ‘found footage’, la historia sigue a Ángela (Manuela Velasco), una periodista y su cámara, quienes acompañan a un grupo de bomberos en una rutina nocturna en un edificio de apartamentos en Barcelona. Lo que comienza como un simple reportaje se transforma rápidamente en una pesadilla cuando se encuentran atrapados en el edificio, que ha sido sellado por las autoridades debido a un brote de una misteriosa enfermedad que convierte a los residentes en criaturas violentas y descontroladas.

Ver en: Prime Video.

32. Rosemary’s Baby (1968)

Dirigida por Roman Polanski, es una inquietante película de terror psicológico que explora la paranoia y la vulnerabilidad de una mujer atrapada en un mundo lleno de oscuras conspiraciones. La historia sigue a Rosemary Woodhouse (Mia Farrow), una joven mujer que se muda a un antiguo edificio de apartamentos en Nueva York con su esposo, Guy (John Cassavetes). Al poco tiempo, Rosemary queda embarazada y comienza a sospechar que sus vecinos, un extraño grupo de cultos liderado por los siniestros y aparentemente amables Roman y Minnie Castevets (Ruth Gordon y Sidney Blackmer), tienen planes nefastos para su hijo no nacido.

Ver en: Claro Video, Paramount+

33. The Others (2001)

La historia se centra en Grace Stewart (Nicole Kidman), una madre devota que vive en una mansión aislada en la Isla de Jersey con sus dos hijos, Anne y Nicholas, quienes padecen una enfermedad que les impide exponerse a la luz solar. A medida que la trama avanza, Grace comienza a experimentar fenómenos extraños en su hogar, lo que la lleva a cuestionar la realidad y su propia cordura.

Ver en: Prime Video.

34. Jennifer’s Body (2009)

La seductora y enigmática Jennifer Check (Megan Fox), sufre un oscuro cambio tras un ritual satánico que sale mal, convirtiéndola en un ser demoníaco que se alimenta de sus compañeros de clase. Su mejor amiga, Needy Lesnicki (Amanda Seyfried), se convierte en testigo y víctima de la transformación de Jennifer, mientras intenta desentrañar la verdad detrás de los asesinatos que asolan su escuela. A medida que la voracidad de Jennifer crece, Needy se ve atrapada entre su lealtad a su amiga y el instinto de sobrevivir ante el horror que la rodea.

Ver en: Disney+.

35. Under the Skin (2014)

Es un misterioso y visualmente hermoso thriller de ciencia ficción donde Scarlett Johansson interpreta a un alienígena disfrazado de mujer humana. Ella recorre las calles de Escocia, atrayendo a hombres a su camioneta con un encanto seductor, solo para que encuentren un destino mucho más extraño de lo que jamás podrían imaginar. A medida que continúa con su cacería, el alienígena comienza a experimentar emociones y a cuestionar su propia identidad, lo que conduce a consecuencias extrañas e inquietantes.

Ver en: Prime Video.

36. Carrie (1976)

Un clásico escalofriante sobre una tímida estudiante de secundaria que guarda un aterrador secreto: tiene poderes telequinéticos. Constantemente acosada por sus crueles compañeros de clase y oprimida por su madre, una fanática religiosa, Carrie White (Sissy Spacek) intenta mantenerse en un perfil bajo. Sin embargo, tras una humillante broma en el baile de graduación, Carrie pierde el control y desata sus poderes de una manera que nadie podría haber anticipado.

Ver en: Tubi, PlutoTV, Prime Video.

37. Erasedhead (1977)

Peculiar y surrealista, se adentra en la vida de Henry Spencer, un hombre que se encuentra navegando en un mundo extraño e inquietante. Después de un evento misterioso que lo lleva a cuidar a un bebé deformado y extraño, la vida de Henry se convierte en una mezcla de pesadilla llena de ansiedad, vecinos raros y visiones perturbadoras.

Ver en: Max, Prime Video

38. Starry Eyes (2014)

Sigue el viaje de Sarah (Alex Essoe), una actriz aspirante desesperada por la fama en Hollywood. Mientras navega por el despiadado mundo de las audiciones y rechazos, se topa con un misterioso proyecto cinematográfico que promete lanzar su carrera, pero a un precio espantoso. A medida que Sarah profundiza en los oscuros secretos de la película, comienza a perder el control de la realidad, lo que la lleva a transformaciones espeluznantes y elecciones inquietantes.

Ver en: Tubi, PlutoTV, Prime Video.

39. Antiviral (2013)

En el inquietante mundo de Antiviral, donde la obsesión por las celebridades alcanza alturas grotescas, seguimos a Syd March, un peculiar vendedor en una clínica que comercializa infecciones extraídas de los ricos y famosos. Al inyectarse un virus de un ícono pop, se embarca en un extraño viaje a través de un paisaje escalofriante de fama, enfermedad e identidad. La película sirve un cóctel de humor oscuro y comentarios sociales, explorando hasta dónde está dispuesta la gente a llegar para sentirse conectada con sus ídolos, incluso si eso implica sufrir sus dolencias.

Ver en: PlutoTV, Prime Video.

40. La Trampa (2024)

Protagonizada por Josh Harnett y Ariel Dongue, La Trampa sigue a un padre y su hija adolescente quienes asisten a un concierto de música pop. Pero pronto, el padre nota que algo inquietante está sucediendo en el lugar. Lee aquí: La Trampa, quién es la cantante Lady Raven en la vida real (está relacionada con el director).

Ver en: Max.

41. Candyman (2021)

En el oscuro laberinto de Cabrini-Green, un artista llamado Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II), se sumerge en la leyenda de Candyman, un espíritu vengativo que emerge tras ser nombrado. A medida que Anthony explora esta historia aterradora, la influencia de la misteriosa Brianna Cartwright (Teyonah Parris), se convierte en su musa, pero también en un vínculo con un horror inminente. Atrapado entre su arte y el legado de violencia que lo rodea, Anthony despierta sin querer al Candyman (Colman Domingo), desatando una serie de asesinatos que desafían la realidad y los límites del miedo.

Ver en: Prime Video.

42. The Craft (1996)

La película de brujas por excelencia. En The Craft, un grupo de adolescentes marginadas en una escuela secundaria de Los Ángeles se une para explorar el mundo de la magia y la brujería, encontrando poder y amistad en su conexión. Nancy (Fairuza Balk), la más intensa del grupo, se siente atraída por la oscuridad, mientras que Sarah (Robin Tunney), la nueva en la ciudad, descubre su potencial mágico y se convierte en el centro de su fascinación. Juntas, las chicas, que también incluyen a Bonnie (Neve Campbell) y Rochelle (Rachel True), invocan fuerzas sobrenaturales que les otorgan habilidades extraordinarias, pero a medida que su poder crece, también lo hace la tensión y la rivalidad entre ellas.

Ver en: Max, Prime Video.