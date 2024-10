Nathalie Emmanuel: El eco de una nueva era

Hay actrices que caminan sobre el filo de una era, y Nathalie Emmanuel (Essex, 1989) es una de ellas. Posee la serenidad de quien no busca aplausos inmediatos. Con una presencia magnética que ha cautivado audiencias alrededor del mundo, se ha convertido en la voz de una generación que busca más que entretenimiento: busca verdad. Emmanuel se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y carismáticas de su generación, desde su papel icónico como la leal Missandei en la serie Juego de Tronos hasta su participación en franquicias como Fast & Furious. Ahora nos recibe en un instante clave de su carrera, en la antesala de sus nuevos proyectos: The Killer (John Woo, 2024) y Megalópolis (Francis Ford Coppola, 2024), títulos que ya suenan como promesas de lo que está por venir. Más allá de los estrenos que llegan, Nathalie no sólo actúa, sino que dialoga con el tiempo que le ha tocado vivir. Es una artista que entiende que la pantalla es apenas un espejo de algo mayor. En esta edición de Harper’s Bazaar, la actriz británica comparte no sólo su trayectoria profesional, sino también su lucha por la representación, el empoderamiento femenino y la búsqueda constante de autenticidad en una industria tan desafiante como impredecible. Es un momento único, el de una actriz que habita cada uno de los personajes que toca, dejando en ellos, y en nosotros, el eco de una nueva era.

De todos los proyectos en los que has participado este año, ¿cuál crees que ha tenido el mayor impacto en ti como actriz?

Creo que todos me han planteado sus propios retos individuales y específicos; han sido diferentes. Y todos esos momentos han sido como... ‘¡Oh, wow!’ Todos me dieron diferentes tipos de desafíos. Como The Killer, por ejemplo, cuyo proceso fue muy físico, y tuve que entrenar duro. Hubo momentos en los que llegué a pensar ‘No estoy haciendo progresos’ y ‘No puedo superar esto.’ En esos instantes, sólo es posible dar un paso adelante, tener confianza y hacer lo que mejor sabes hacer. No sé realmente qué trabajo fue el más difícil, creo que The Killer, por la parte física. Pero fue tan divertido porque había escenas que la gente diría ‘Oh, eso se ve muy difícil’, y que yo conseguiría con bastante facilidad; y luego había otras que algunas personas pensarían, ‘¡Eso es bastante fácil de hacer!’ y a mí me tomó, como, semanas. No se puede predecir dónde aparecerán esos retos, ¿sabes?

¿Y con Megalópolis?

Luego con Megalópolis... Gran parte del reto para mí fue tratar de entender la visión de Francis (Ford Coppola) y ayudarle a dar lo que él ha visto en su mente durante 40 años.

¿Cómo eliges esos papeles? ¿Qué aspectos buscas en un proyecto?

Es muy difícil tener una predilección a la hora de elegirlos. Es casi algo instintivo. Y a veces, puedo reconocer a esa persona sobre la que leo en un guion, como si pudiera inmediatamente tomar decisiones para este personaje, como si las entendiera: supongo que suceden cuando las siento accesibles rápidamente. A veces eso puede ser muy emocionante. Busco cosas que no he hecho antes. Busco sentir que algo es difícil y emocionante. Estoy definitivamente en busca de personajes que sean multifacéticos, que no se comporten como arquetipos. A veces es la receta de un montón de cosas diferentes.

Look, Philosophy Di Lorenzo Serafini. Joyería, Dinosaur Designs. Zapatos, Paris Texas. Fotografías de JUANKR

Tu carrera ha alcanzado una escala global impresionante. ¿Cómo ves tu futuro en la industria?

No sé cómo lo veo. Siento que me importa hacer un buen trabajo. Me preocupo por desafiarme a mí misma, por tal vez un día formar parte de un equipo de producción y del desarrollo de proyectos en los que creo. Quiero ser capaz de formar parte de la conversación y ser activa, ser parte de la toma de decisiones porque sólo quiero, a largo plazo, poder dar acceso a las personas que históricamente no lo han conseguido. Sé lo que se siente siendo un outsider y no tener acceso a oportunidades. Yo las he tenido y ahora me gustaría que se apoyaran en mis hombros quienes lo han tenido aún más difícil que yo. Pero, ¿cómo veo mi futuro? Es una industria muy dura, con mucho talento, y el tipo de sistema ha cambiado tanto con los medios de comunicación social y el streaming. Hay tanto contenido que sólo espero que el material que hago resuene con alguien en algún lugar y se sientan vistos o representados. Pero si todo desapareciera mañana, estaría muy agradecida por todo lo que he hecho. Estaría muy orgullosa del trabajo que he logrado. Así que siento que no puedo quejarme de ninguna manera.

Estamos en una especie de era de redefinición en Hollywood, tanto en términos de representación como de las narrativas que se cuentan. ¿Qué tipo de historias te gustaría ver más en la gran pantalla?

Quiero ver más historias de gente que vemos en la vida cotidiana, que hacen trabajos por los que nadie les concede un premio o que nadie conoce, la gente corriente que son nuestros profesores, nuestros médicos, nuestros cuidadores, nuestros trabajadores sociales, nuestros trabajadores esenciales.

Look completo, Alexander McQueen. Fotografías de JUANKR

El empoderamiento femenino ha adoptado muchas formas. ¿Cómo experimentas el tuyo propio?

Siento que mi propio empoderamiento es una práctica diaria, porque la mayor parte del tiempo te recuerdan cuánto trabajo hay que hacer y cuánto tienes que encontrar el coraje y tu propia voz. Para mí, es muy fácil silenciarme. Así es como fui socializada y, ya sabes, parte de mí, parte de mi tipo de madurez, mi evolución como persona, como mujer, como actriz, ha sido realmente sobre la práctica de usar mi voz. La auto-conversación que tiene que suceder para abogar por mí misma o por otra persona es todavía difícil, pero se ha vuelto mucho más fácil y creo que, como siempre, estoy orgullosa de mí misma por decir las cosas... Por ir y hacer lo difícil, hacerlo de todos modos. Creo mucho en eso de ser el cambio que queremos ver y saber decir no. Creo en el ‘no’ como una frase completa; es mi palabra favorita. Tienes que enseñar a la gente cómo tratarte y hacerles saber dónde están tus límites, y no disculparte por ello. Siempre hay una solución. Sólo tienes que encontrarla, pero tienes que practicar el uso de tu voz. Y creo que, como muchas de nosotras, especialmente las mujeres jóvenes y también las mujeres de color, te das cuenta de que tienes que hacer que tu voz sea pequeña porque no quieres ser avergonzada o estereotipada. Y de lo que me di cuenta es de no tener miedo. Yo me he sentido incómoda por palabras o acciones de ciertas personas. Y en realidad estoy muy feliz de compartir esa incomodidad ahora a los 35. Son temas para compartir. Así que ahí es donde estoy.

Look completo, Chanel. Fotografías de JUANKR

¿Cómo tus raíces —británicas y caribeñas— dan forma a tu mundo?

Creo que dan forma a mi visión del mundo. Soy una persona que está acostumbrada a ser otras. Te hace muy consciente de cuando otras personas vienen de diferentes orígenes o tienen luchas distintas. Así que creo que en realidad permite una gran cantidad de conciencia y empatía por otras personas. La mezcla de culturas siempre es genial, y es algo de lo que me siento muy afortunada. Me siento muy orgullosa, lo celebro y me encanta la historia de mi familia, personas que son de orígenes muy diferentes que permiten la aceptación y la tolerancia. Permite un desmantelamiento de las estructuras y las ideas que dañan a la gente todos los días en todo el mundo. Cuando me dan un guion, si no siento que esa persona ha sido plenamente realizada y que todos los elementos de esa persona han sido explorados, para mí, eso es un signo de pereza en la escritura. Porque pienso en cómo puede afectar la visión del mundo y la forma en que ha impactado la mía. Así que cada vez que entro en un set o en una pantalla, sé que no me estoy representando sólo a mí misma, sino a toda mi comunidad y a gente como yo.

Look, Ferragamo. Aretes y collar, Dinosaur Designs. Fotografías de JUANKR

¿Cómo te sentiste con los comentarios sobre tu personaje en Juego de Tronos? Recuerdo que una vez coincidí con Steve Toussaint, que ahora interpreta al hombre más rico de Poniente, y hablábamos de las narrativas de las personas negras en la serie y su evolución.

Me siento muy orgullosa de haber estado en Juego de Tronos. El tipo de representación que se ve en la serie actual es muy diferente; ahora somos damas y señores, pero también personas en un espectro de ámbitos de la vida. Eso era algo que quería ver, una progresión muy hermosa para mí. Y recuerdo que vi la primera temporada, el momento de la familia caminando en la boda, y todos bajan los escalones, y fui tan feliz.

Look completo, Dolce&Gabbana. Fotografías de JUANKR

¿Qué tipo de legado te gustaría dejar, no sólo en la pantalla, sino también como activista?

Bueno, a veces es fácil sentir que sólo eres una persona y que a nadie le importa lo que estoy haciendo. Es muy fácil sentirse insignificante e impotente. Supongo que quiero ser capaz de decir lo que dejé en la industria, o mi pequeña marca en ella, o lo que mi trabajo hizo, dejando la industria un poco mejor de lo que estaba cuando me uní a ella. Ya sabes, como estaba diciendo antes, si puedo ofrecer oportunidades y pasar la escalera hacia abajo para el siguiente lote de actores que viene, entonces eso sería un sueño para mí. Y como activista, hay tanto que casi parece una gran pregunta. Si puedo dar mi plataforma a causas nobles y ayudar a la gente a tener visibilidad. Como actores, tenemos una oportunidad única para sostener un espejo a la sociedad y contar historias. Hay activismo en las historias que contamos. Así que creo que el legado es que puedo contar historias interesantes que hacen pensar a la gente, que hacen que la gente se cuestione, que les hace sentir que hay algo más que conseguir, o que hay algo más que explorar, o que podemos profundizar. Los humanos nunca hemos tenido todas las respuestas, pero, ya sabes, a veces se trata simplemente de hacer preguntas.

La moda siempre ha sido un medio de expresión personal. ¿Qué dice la moda de ti y cómo utilizas tu vestuario para contar tu propia historia?

Me encanta la moda y creo que cada vez que nos levantamos por la mañana y nos vestimos, en cierto modo, nos estamos poniendo nuestro disfraz, como si estuviéramos asumiendo el personaje del día. A veces, mi personaje es un poco más reservado o escondido, y otras veces tengo días en los que me siento realmente extrovertida, más confiada o colorida. Actualmente, estoy en un momento de mi vida en el que me siento cómoda y quiero reflejarlo en mi vestuario. La moda es una manera de mostrar dónde estoy en un momento dado, y a veces solo tienes que dejar que la gente sepa quién eres.

Cuando las cámaras están apagadas y el mundo calla, ¿quién es Nathalie Emmanuel?

Nathalie puede ser un cerebro inquieto, muy, muy sensible. Es alguien que ama estar rodeada de sus personas favoritas. Mi comunidad es muy pequeña y excepcional, y cuando estoy con ellos soy la mujer más feliz que puedo ser. A Nathalie le gusta estar debajo de las mantas con una buena taza de té. Puedo ser introvertida y pasar todo el día en casa... a menos que sea el Carnaval de Notting Hill, ¡entonces me convierto en otra persona!

Look, Ferragamo. Aretes, Dinosaur Designs. Fotografías de JUANKR

Fotografías: Juankr - Print and Contact.

Fashion styling: Caterina Ospina - Stella Creative Artists.

Maquillaje: Marco Antonio.

Peinado: Nicola Harrowell.

Producción: SAIK PROD.

Productor: Alejandro Muñoz