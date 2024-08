Para Mothers’ Instinct, Mitchell Travers quiso hacer un vestuario de catálogo de los 60, “hay cierto glamour inevitable en la época”

Algo hay en Anne Hathaway y Jessica Chastain que, catalogadas como realeza del Hollywood contemporáneo, te preguntas con qué próxima historia nos pueden sorprender. Para eso agradecemos que llegó Mothers’ Instinct (Instinto Maternal), dirigida por Benoit Delhomme (Van Gogh: En la puerta de la eternidad) e inspirada en el libro Derrière la haine de Barbara Abel publicado en 2012. Un thriller en el que vemos a Celine (Anne) y Alice (Jessica), dos amigas y vecinas envueltas en la maternidad y las actividades mundanas del día a día, hasta que ocurre un terrible accidente: el hijo de Celine muere en un accidente. El resto de sucesos nos hace cuestionar sobre los secretos oscuros entre las amistades y lo que una madre está dispuesta a hacer por... ¿amor? Y dentro de la paleta visual de los años sesenta donde el vestuario es clave. Aquí entra Mitchell Travers (George & Tammy, Hustlers) para contarnos que esta experiencia fue ‘el sueño definitivo de la vestimenta’.

Cuando leíste la descripción de los personajes de Anne Hathaway y Jessica Chastain, y la época en la que está basada, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente para crear su vestuario?

Estaba muy emocionado. Ya había trabajado con Jessica en varios proyectos, y ella me mencionó algo como, ‘Creo que el próximo proyecto en el que trabajaremos será este sobre dos madres enfrentadas en los años 60', y añadió que sería con Anne Hathaway. También había trabajado con Anne antes, así que pensé: '¡Dios mío, qué proyecto tan soñado para involucrarme!’. Aunque no conocía la historia, sabía quiénes eran el elenco y la época, y me pareció delicioso. Luego leí el guion y, una vez que lo hice, no pude dejarlo. Estaba muy emocionado con los personajes y las diferencias entre estas dos mujeres, quienes, siendo vecinas, parecen tener mucho en común, pero la realidad es que son muy diferentes. Estaba muy emocionado de tener la oportunidad de diseñar para estos personajes.

No es la primera vez que trabajas con Jessica, ¿cómo trabajaron juntos para desarrollar el look del personaje de Alice a diferencia de otros proyectos?

Este proyecto fue muy diferente para nosotros. En ese momento, ella estaba filmando otra película y su agenda era muy apretada, así que cuando comenzó a trabajar en Mothers’ Instinct, solo tuvimos una sesión de prueba de vestuario. Al principio, le enviaba muchas imágenes y mandé a hacer un vestido a sus medidas exactas. Hacía pruebas digitales, versiones digitales de las prendas o ejemplos de formas y colores que me gustaban, y luego se los enviaba. Ella me respondía con sus pensamientos, elementos que le gustaban de ciertas ideas o colores que le atraían. Fue una forma muy extraña de trabajar, no es lo típico para nosotros. Pero creo que, como nos conocemos desde hace bastante tiempo y entendemos nuestros procesos, hemos desarrollado un lenguaje en común. Así que, aunque este proyecto fue realmente diferente, logramos una buena comprensión mutua.

¿Y cómo fue el trabajo en conjunto con Anne para desarrollar el look de Celine?

Anne fue muy divertida porque realmente se mete en el personaje durante las pruebas de vestuario. Puedes ver un adelanto de lo que el personaje puede llegar a ser, ya que ella como que ensaya contigo en el vestidor. Le gusta tener música en las pruebas, así que poníamos música de la época, lo cual fue muy divertido. Realmente se involucra en estos personajes, por lo que te da una ventana a su proceso de pensamiento y a la forma en que piensa. Fue increíble, me lo pasé muy bien con ella.

¿Cuáles son los retos más grandes al trabajar el vestuario de una película basada en los años 60?

¡Los zapatos! Porque a estas alturas, las prendas y los textiles son tan viejos que a veces ya no se pueden usar. O encuentras una pieza de ropa increíble, pero ha sufrido desgaste por el tiempo. Así que los zapatos siempre son la parte más desafiante. Las formas no son las mismas, las tallas no son las mismas; eso siempre es un reto en proyectos como este. No siempre tienes el lujo de hacer zapatos nuevos, y definitivamente no cuando tienes secuencias o acciones que requiere la película. No puedes tener zapatos que no sobrevivan a la acción del filme. Eso es definitivamente un desafío, pero lo mismo sucede con algunas prendas. A veces encontraba el cárdigan perfecto, pero estaba dañado por polillas o por el sol. Aunque puedes inspirarte en prendas reales de los sesenta, no siempre son adecuadas para la cámara. Creo que eso es un desafío, pero siempre hay formas de sortearlo. Puedes mostrar un ejemplo de la prenda que te encantó para que busquen algo similar, o puede ser simplemente un punto de partida.

Justamente fui al cine con mi mamá y mencionó que muchas de esas prendas las tenía, o era una similar. ¿Usaste ropa vintage?

En la medida de lo posible, me gusta usar prendas reales. La fabricación ha cambiado mucho, los textiles han cambiado mucho; así que siempre trato de empezar con lo real porque creo que es lo más auténtico. Es siempre mi punto de partida, pero claro, el cine requiere tener varias versiones de ciertas piezas, dobles para escenas de acción, etc. Así que también tienes que construir algunas prendas. Pero una vez que tienes una base sólida de entender cómo se hacían las cosas, puedes recrearlas en el mismo estilo. Siempre trato de comenzar con lo más real posible y luego añado capas con cosas que encuentro o que hago con mi equipo, siempre es una mezcla.

El vestido azul con cuentas blancas —que Alice usó en el hospital— fue de lo más hermoso.

¡Ese es vintage! Estaba en perfectas condiciones. Apareció en una venta de bienes, pero creo que solo fue usado una o dos veces y debió haber sido importante para la mujer que lo tenía porque se mantuvo en perfecto estado. Es algo auténtico, no puedes fingir ese tipo de bordado, ¿dónde podrías hacer un bordado así? ¡Es imposible!

Ese fue de mis favoritos, pero también el vestido rosa de Celine (Anne) muy al inicio en la película.

Te tengo una buena historia sobre el vestido rosa de Anne: hubo pocas oportunidades para que su personaje, Celine, estuviera alegre y sin la carga de la pérdida en su vida, así que sabíamos que ese vestido tenía que ser algo fantástico. Vimos un millón de vestidos y, finalmente, mi asistente de diseño encontró ese vestido que era un Pauline Trigère de principios de los años sesenta, pero su estado era realmente muy malo. Pensamos, ‘la forma es tan buena, al menos usemos esto como base’. Pero Anne realmente conectó con este vestido, se emocionó mucho, y fue uno de esos momentos en los que, al probárselo, simplemente era el vestido adecuado para la escena. Así que tuvimos un sastre brillante que desarmó completamente el vestido, lo reconstruyó de muchas maneras, añadimos forros para darle rigidez y usamos todos los trucos para que llegara bien a la cámara. Y estoy muy contento de que lo hicimos, es uno de mis looks favoritos de la película.

Al lado de mí había un señor que no dejaba de mencionar lo guapa que se veía Jessica. Y es que ella tiene estas facciones tan clásicas, además de que su personaje era más desenfadado —con pantalones, colores brillantes y demás.

Sí, fue muy divertido crear el contraste. Como dices, creo que Jessica es una de las bellezas más clásicas del cine, así que fue divertido crear este contraste entre los dos estilos de maternidad que tenían: donde una casa es un poco más clásica y se inclina hacia Jackie O, y la otra es un poco más progresiva, menos tradicional en muchos sentidos. Para el personaje de Jessica, Alice, queríamos mezclar más pantalones o faldas combinadas, patrones y algo más ligero en su forma de vestir. Mientras que Celine, el personaje de Anne, tiene un estilo más uniforme y menos atrevido en cuanto a ciertas elecciones de vestuario.

¿Te inspiraste en algunos diseñadores en específico para el vestuario?

Más bien en periodo en general... es abrumador la cantidad de belleza que hay para admirar. Más que diseñadores, era importante mirar a mujeres reales, porque estas mujeres no tendrían acceso a vestidos de alta costura o diseñadores de alto nivel. Serían más como catálogos, pidiendo cosas que llegaran a sus casas. Queríamos un enfoque más realista para que no fuera tan glamuroso. Hay un cierto glamour en la época que es inevitable, pero era importante para mí que parecieran amas de casa reales, mujeres que vivían en este suburbio donde las encontramos.

[El vestuario de] Los hombres, para mí, son tan divertidos como las mujeres, porque puedes ver sus looks, algo así como el estilo Mad Men con las corbatas y los colores de las camisas, y verlos en el trabajo. También tienes fiestas de cumpleaños infantiles en los patios traseros, así que puedes ver esos looks de fin de semana. Vi varias fotos familiares de esa época, y había una sensación de vestirse juntos que no tenemos mucho hoy en día. Siento que estamos volviendo a eso, en realidad. Pero casi parece que las esposas escogían la ropa para sus maridos: Celine podría haberle preparado un atuendo a su esposo mientras se alistaba, mientras que eso no sería el caso para Alice; ella no recogería la ropa de su esposo y lo animaría a experimentar un poco más con su estilo. Así que, de la misma manera que las mujeres tenían contrastes en su vestuario, sentí que los maridos también reflejarían esa idea.

Justo pienso en Barbie en aquella época, donde su ropa también era un reflejo de las mujeres de entonces.

Sentí que era como el sueño definitivo de la vestimenta. Estas dos mujeres que pueden llevar la ropa tan bien en una época que creo que es realmente hermosa. Fue como disfrazarse todos los días.

Los colores son una parte fundamental, ¿qué sucedió a nivel creativo cuando decidieron que Celine se apagaría conforme pasaba la historia?

Queríamos un camino más tradicional para Celine y me inspiré mucho en el luto victoriano. En la primera mitad de la película, queríamos que ella estuviera rodeada de esos colores felices. Luego, cuando pierde a su hijo, casi pierde la voluntad de vivir, y eso se ve reflejado en su ropa. Quería crear ese efecto victorianizado, donde pasa por todos los diferentes niveles de negro: primero se viste completamente de negro, pero es un negro que tiene un aspecto muy fuerte de luto. Luego pasamos a niveles de gris, azul marino y hasta lavanda. Y supusimos que tal vez Celine era un poco así, un poco elegante en este viaje desde el negro (en el funeral), y la sacamos del ciclo de duelo hacia el final de la película. Esto realmente redujo la paleta de colores para su personaje, lo que, por supuesto, te da más libertad con el resto del mundo a su alrededor. El entorno se volvía casi más brillante alrededor de estos tonos profundos que ella usaba. Y luego, su contraparte Alice, que es un poco más animada a su alrededor: los tonos pastel, amarillos y verdes, casi parecen eléctricos junto a ella. Así que fue muy divertido jugar con el contraste entre las dos mujeres.

¿Cómo fue trabajar con el director Benoît Delhomme para desarrollar el vestuario?

Amo a Benoît. Tiene una carrera tan destacada como cineasta, así que fue realmente divertido verlo dirigir. Gran parte de la manera en que piensa es visual y la forma en que se comunica es visual, lo cual, creo, solo fortalece esta película. Fue muy divertido hablar con él sobre cómo iba a filmar la ropa, porque la manera en que la ropa se ve en el vestidor no importa; lo que importa es cómo aparecerá en la cámara. Y él es capaz de hablar sobre eso de manera tan hermosa; se expresa con tanta claridad sobre cómo quiere ver esa ropa, por lo que fue un gran colaborador para mí. Y realmente compartía su visión y cómo quería que la ropa apareciera —puede hablar sobre cómo quiere que se muevan las prendas y cómo quiere que los personajes se comporten, lo cual encontré como un soplo de aire fresco. Tengo tantas cosas buenas que decir sobre Benoît, creo que es un gran talento.

¿Leíste el libro en el que está inspirada la película?

¡Sí! Esta película llegó bastante rápido, así que leí el libro, vi la película original en la que está basada [2018] y estuve investigando al mismo tiempo. Así que todas las influencias se mezclaron en mi mente, y pude seleccionar las partes que consideré mejores para esta película. Tomé toda la información del libro y la dejé en mi mente, pero también permití que los actores me presentaran a sus personajes en ese sentido.

Para cerrar, ¿qué te gustaría que el público se lleve en la apreciación del vestuario conforme avanza esta historia llena de suspenso y tensión?

Al público en general, creo que lo que esta película hace tan bellamente es recordarme una manera más antigua de hacer cine: donde se trata menos de persecuciones en coche, explosiones y toda esa locura. Creo que hay tantas historias hermosas que pueden contarse de esta manera tan contenida, donde no estamos en mil escenarios diferentes, sino que vivimos con estos personajes de manera tan íntima en sus hogares y obtenemos una idea de quiénes son, cómo son sus relaciones y familias. Y no nos alejamos mucho de eso: es una historia muy audaz que creo que puede ser muy relatable. Son historias de personajes, y sientes que son personas reales al final de la película.