Mariel Molino con un pie en dos lugares distintos pero compartiendo un mismo camino: el arte de la actuación

Una dinámica actriz que, como nos platicó, le encanta ‘tener el pie aquí y allá' en cuanto a las producciones que hace tanto en México como en Estados Unidos. La hemos visto en The Watchful Eye (un thriller televisivo creado por Julie Durk) así como en el drama Tierra de oportunidades (2022), pero todos estos proyectos —y más— la han llevado a desarrollarse en papeles que por sí solos representan un reto, y una fortuna, al nivel personal y profesional de Mariel. Desde el estreno de la película Arillo de Hombre Muerto en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024 hasta su próximo protagónico en la serie NCIS: Origins, todo esto es lo que rodea la mente y corazón de Mariel al momento.

Hablamos con la actriz Mariel Molino sobre la actuación, la moda y más. karla lisker

¿Cómo describes tu experiencia asistiendo al FICG con una película tan importante para tu carrera?

El cine independiente se hace con mucho amor, poco dinero y sin expectativas. Se hace por amor a la historia, los personajes y el cine. El poder celebrar ese esfuerzo con el elenco y el crew y estar todos juntos en el festival fue una experiencia muy bonita. Presentar nuestra película en un festival tan especial como el FICG fue el lugar perfecto para tener nuestra premier nacional. Arillo es una historia muy cercana a nuestros corazones y a los de tantos mexicanos. Tenía sentido estrenar en el FICG porque Arillo aborda muchos de los problemas más trágicos que enfrenta nuestro país y su gente.

¿Qué nos puedes contar de tu personaje en Arillo de Hombre Muerto, así como los retos que pudiste haber atravesado al realizar este papel?

Esther es la directora de una ONG cuya misión es encontrar a personas desaparecidas. Esther realmente quiere ayudar a Dalia y realmente quiere enfrentar el grave problema de los desaparecidos en México. Esther es un personaje complejo que para mí representa a la cultura en general - la cual tal vez quiere ayudar, se involucra en querer encontrarlos pero nunca sabrá lo que es perder a un ser querido como Dalia (Adriana Paz). Para mí Esther es el reflejo de esas personas que dicen estar dispuestas a ayudar, pero, solo hasta cierto punto, no si la ayuda significa perder su estatus o su cómoda forma de vivir. Para mí fue un reto representar a Esther, no juzgarla y entender el panorama que ve ella y sobre todo abordar este tema tan complejo fue un reto. Sentí mucha responsabilidad al querer representar de manera honesta esta historia.

BTS Arillo de Hombre Muerto cortesía

BTS Arillo de Hombre Muerto karla lisker

¿Cómo ha sido tu experiencia en la industria de la actuación en Estados Unidos y en México?

Me siento demasiado afortunada de poder trabajar en ambos lugares. Empecé mi carrera en México y siempre voy a sentir que mi corazón sigue allá. El poder trabajar en Estados Unidos me ha hecho crecer como actriz profesionalmente y sigo aprendiendo mucho. Me encanta poder regresar a México y tomar papeles que me reten como actriz, que me sigan inspirando. Por ejemplo, mi papel en la segunda temporada de VGLY fue un reencuentro con México después de estar muchos años en LA, con talento mexicano y un crew mexicano increíble. Hay muchísimo talento en México y muchas ganas, espero poder hacer cine mexicano siempre. Creo que siempre será importante para mí tener un pie acá y otro allá.

¿Quiénes han sido tus grandes figuras de inspiración en la actuación?

Hay muchísimos actores que me inspiran pero ahí les va un par. Actrices como Cate Blanchett o Emma Stone están constantemente tomando riesgos y asumiendo roles increíblemente diversos. Blanchett es alguien que puede interpretar desde una mujer cotidiana profundamente conflictuada hasta el personaje emblemático de Bob Dylan. El ser mujer no la limita. Espero seguir siendo valiente al aceptar ese tipo de retos en mi propio trabajo. También me inspiran algunas de las mujeres con las que he tenido el privilegio de trabajar, como Adriana Paz y Cecilia Suárez, quienes son brutalmente honestas en su trabajo.

¿Con qué directores y/o actores te gustaría trabajar en el futuro y por qué?

Me encantaría trabajar con directores como Alejandra Márquez Abella, Amat Escalante, Míchel Franco, David Zonana, Alfonso Cuarón, Coppola, Scorsese, bueno la lista es larga y me faltan varios! Obviamente es fácil decir que quisiera trabajar con los grandes pero en realidad para mí cualquier director (sea establecido o no) que tenga esa sensibilidad para contar historias, valentía y que le guste colaborar con sus actores - eso es lo que quiero. La parte que más disfruto es el crear el personaje y colaborar con un director en esa visión que tienen para la historia. En fin - Si estás dispuesto a ser brutalmente honesto e increíblemente valiente al contar historias, quiero trabajar contigo.

Hablamos con la actriz Mariel Molino sobre la actuación, la moda y más. karla lisker

¿Cómo ha sido el apoyo por parte de tu familia y equipo (o red de apoyo) para seguir cumpliendo con esta carrera entre fronteras?

Cuando quise empezar de niña, mis padres no tenían idea de qué se trataba esta industria ni cómo empezar. Mi mamá a veces se preocupaba de que enfrentara demasiado rechazo y me deprimiera. Estando en LA, se preocupaba de que siempre tendría que tener 3 trabajos para soportar el querer ser actriz, ir a castings, etc. Pero afortunadamente, mi madre, quien ha sido mi mayor apoyo, nunca mostró dudas sobre mí. Me ha apoyado desde el momento en que decidí que iba a hacer esto profesionalmente. Cuando consigo un trabajo, ella lo celebra tanto como yo, si no más. Me siento increíblemente afortunada de tener el apoyo y el orgullo de mi familia.

Un poco sobre moda: ¿cómo se describe Mariel a través de su guardarropa? (Estilo, prendas preferidas, etc).

Mi estilo siempre está cambiando. Tengo diferentes estilos para diferentes estados de ánimo, períodos de mi vida y, a veces, incluso los personajes que interpreto influyen en el estilo que puedo tener. Creo que la ropa te puede hacer sentir mucho. Siempre me he sentido sexy con ropa de hombre, así que tengo muchas prendas que son realmente para hombres; chaquetas, camisas de vestir, jeans. Pero también me encanta incorporar piezas más etéreas y “femeninas” a mi estilo. Mis amigos siempre dicen que nunca saben con qué voy a salir porque me gusta jugar con las cosas: podría usar una falda como top o meter un vestido de seda en una falda rígida. Claro, no siempre funciona jaja pero me gusta jugar. Me encanta que el estilo y la moda moderna se estén volviendo sin género, creo que es un momento para la moda emocionante.

Hablamos con la actriz Mariel Molino sobre la actuación, la moda y más. karla lisker