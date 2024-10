Freakier Friday ya tiene fecha de estreno para 2025

El tiempo ha pasado y finalmente celebramos que la secuela de Freaky Friday viene en camino. Es más, ya hasta tiene fecha de estreno, y faltan unos meses para el retorno de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis con las divertidas aventuras de un intercambio de cuerpos: “es más divertida, es más emocional”, aseguró Lee Curtis sobre ‘Freaky Friday 2'. El rodaje principal comenzó en Los Ángeles en junio de este año, pero será en 2025 que aterrizará en cines. ¿Qué más detalles hay al respecto?

Sinopsis de Freaky Friday 2

Años después de que Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna (Lindsay Lohan) sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Madre e hija descubrirán que un rayo puede caer dos veces. No sé ustedes, pero necesito que añadan la canción ‘Take Me Away’ de nuevo. Nisha Ganatra será la directora, a quien hemos visto en proyectos como The Sun is Also a Star y The Pursuit of Happyness.

FREAKY FRIDAY (2003) // FREAKIER FRIDAY (2025) pic.twitter.com/kOEqqyhQg5 — Film Updates (@FilmUpdates) October 11, 2024

Cuándo estrena Freaky Friday 2 en cines

Freakier Friday llegará a los cines de Estados Unidos y México el 8 de agosto de 2025. Y entre el elenco también estarán Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Christina Vidal Mitchell (Maddie) y Haley Hudson (Peg).