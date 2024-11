“Las mujeres, a menudo madres, son representadas en el cine como algo aterrador”, Elizabeth Sankey nos cuenta sobre su película Witches

Tras su aclamado largometraje Romantic Comedy, lanzado por MUBI en 2019, Elizabeth Sankey utiliza ahora su característico estilo de videoensayo para girar la cámara hacia dentro, centrándose en sus propias vivencias con la ansiedad y la depresión posparto. A partir de su propia experiencia de ingreso en un psiquiátrico tras el nacimiento de su hijo, Sankey entrelaza su relato personal con imágenes históricas y cinematográficas. Todo con material cinematográfico basado en las brujas o en historias derivadas. La cinta incluye entrevistas con profesionales de la medicina, historiadoras y compañeras del centro médico, y ofrece una perspectiva multifacética de cómo las mujeres con problemas de salud mental han sido estigmatizadas e incomprendidas a lo largo del tiempo, mientras crea su propio aquelarre para reivindicar sus historias.

¿Viste todas las películas que utilizaste?

Sí, sí. Básicamente pasé muchísimo tiempo, no sé, una cantidad de tiempo interminable, viendo tantas películas como pudiera que tuvieran brujas o mujeres en instituciones de salud mental. Fue increíble, vi un montón de películas que nunca había visto antes. Creo que vi alrededor de 200. Mientras las veía, tomaba pequeños fragmentos y los guardaba en carpetas en mi software de edición para más tarde, y luego los revisaba a medida que avanzaba en la película. ¡Fue asombroso! Y es que había tantas películas.

Quiero comenzar preguntándote qué te inspiró, además de lo obvio, para hacer este documental, porque parece ser el tema más personal de toda tu filmografía. ¿Cómo lidiaste con este tema?

Fue una decisión muy natural, aunque aún estaba en proceso de recuperación cuando decidí hacer el documental. No recuerdo exactamente cómo pasó, ya que me costaba mucho recordar en ese momento porque seguía bastante mal. Pero tenía mucho sentido, ya que siempre me habían fascinado las brujas y siempre quise hacer algo relacionado con ellas. Hice anteriormente Romantic Comedy, que incluía fragmentos de comedias románticas, así que sabía cómo hacerlo.

Lo que realmente quería era encontrar una manera de procesar lo que me había sucedido y abrazarlo. Las brujas siempre habían conectado conmigo en momentos clave de mi vida, pero en ese entonces, especialmente, había algo tan reconfortante en ver películas que presentaban a mujeres mal portadas, que no actuaban como la sociedad esperaba, que vivían al margen. Eso era muy atractivo para mí. Ver esas películas en ese momento fue, en cierto modo, un bote salvavidas.

“Las mujeres, a menudo madres, son representadas en el cine como algo aterrador”, Elizabeth Sankey nos cuenta sobre su película Witches, para MUBI. mubi

¿Consideraste otro título que no fuese ‘Witches’?

No, siempre fueron las brujas (Witches). Sí, en algún momento alguien me dijo que ya existía otra película llamada The Witches, y yo respondí que no me importaba. Lo interesante era que, para mí, era una forma de hablar sobre estas enfermedades de una manera que fuera más digerible, algo que fuera más accesible que simplemente tener entrevistas.

Lo otro que quería era que la película se viera hermosa, que se sintiera como un libro de hechizos, que no fuera solo mujeres contando lo que les pasó, sino que tuviera esa atmósfera única, como un mundo que, aunque no fuera un lugar agradable para estar, al menos fuera un lugar bonito en el que pasar el tiempo. Eso era realmente importante para mí.

Eso es muy hermoso. ¿Y qué crees que fue el mayor desafío al abordar temas tan personales durante el proceso de filmación?

Sentí que estaba muy cómoda contando mi historia, y los colaboradores también lo estaban contando las suyas. Tenían la posibilidad de vetar cualquier cosa en cualquier momento del proceso, y todas sabían cuáles serían las preguntas. Hablé con ellas de antemano, y durante la filmación, si en algún momento no querían que algo se incluyera, podían decirlo. Así que esa parte estuvo bien.

Lo que fue difícil fue hablar con David Anderson, quien perdió a su esposa y su hija debido a una de estas enfermedades. Las demás historias son realmente esperanzadoras, las mujeres se recuperaron, pero con la historia de Sharon y Freya, Daksha no sobrevivió y no está en la película. Eso es algo que aún hoy me resulta increíblemente desgarrador. Esa parte fue mucho más difícil que compartir mi propia historia.

¿De dónde provino la inspiración para la imaginería de los escenarios? Porque estamos transitando de un baño a una habitación de adolescente bruja, luego a un hospital psiquiátrico. ¿Cómo fue este proceso?

Quería tener un set por las entrevistas, y me gustaba la idea de revelar lo que era hacia el final de la película, ya que eso reflejaba cómo me sentía durante mi enfermedad. La realidad no era lo que pensaba, era como si algo hubiera atravesado mi realidad, como si mi mundo no fuera en realidad lo que creía. Siempre quise hacer los sets de esa manera, y armé algunas ideas para vestirlos, que reflejaran mi propia experiencia.

Uno de los escenarios era una sala de hospital, muy deteriorada y en ruinas, como se ve en la película, con plantas y cosas creciendo sobre ella. Busqué muchas fotos de salas psiquiátricas abandonadas de todo el mundo, porque quería transmitir cuán aterrador es entrar en un lugar así, cómo se siente estar en esa situación, algo frío, extraño y aterrador. El siguiente escenario es la habitación de una bruja adolescente, y eso refleja cómo me sentí después de estar en el hospital por un tiempo. Llevé mis propias cosas y la habitación se convirtió en algo muy parecido a lo que veía en Sabrina, la bruja adolescente y otros programas y películas juveniles que amaba cuando era más joven. La idea de la bruja como alguien segura, dulce e inocente me parecía bastante atractiva.

Finalmente, el set de la cabaña de la bruja representaba mi aceptación de esa parte de mí misma, esa parte oscura y cómoda en la que me sentía en paz. Estaba bien con ser una mujer que podría ser juzgada por la sociedad, que podría ser vista como rara o “mala madre”. Estaba en paz con esa idea. Así que, sí, eso es de donde surgió

Tú también te disfrazas como bruja, ¡una idea muy elocuente!

Fue muy divertido. Creo que fue algo realmente genial de hacer. Tuvimos la oportunidad de filmar en un set de producción virtual, lo que nos permitió jugar mucho con los fondos y las escenas. La idea surgió de uno de mis productores, inspirado por el trabajo de Cindy Schumann, una artista que se fotografiaba a sí misma vestida como una especie de Marilyn Monroe, con el maquillaje, el cabello y el escenario perfectos. Así que pensamos, ¿y si me ponemos en diferentes arquetipos cinematográficos de brujas? Y así fue como surgieron las ideas: la bruja puritana, la bruja adolescente, y también una versión de bruja de los años 40 o 50, como una ama de casa. Fue realmente divertido. Y fue una manera interesante de reflexionar sobre cómo la cultura, las películas y los programas de televisión que vemos influyen en la manera en que nos vemos a nosotras mismas, cómo las mujeres se sienten acerca de sí mismas y cómo la sociedad las percibe. Fue muy divertido jugar con todo eso a lo largo de la película

¿Tienes una estética favorita en particular de las brujas? Porque veo que te gusta mucho la película Las brujas de Eastwick.

Realmente me encanta esa película. Creo que Las brujas de Eastwick es un buen ejemplo de una película de brujas muy pop, muy accesible, es divertida. Quieres ser como ellas, pero también tiene un giro diferente, porque no termina con las brujas perdiendo su poder, como ocurre en muchas de estas películas populares. Incluso al final de Sabrina, la bruja adolescente, ella se casa y pierde todos sus poderes, o en The Craft, una de ellas termina en un hospital psiquiátrico. Por eso, me gusta mucho Las brujas de Eastwick, porque las mujeres triunfan sobre el diablo y mantienen su poder. Así que eso es un spoiler (risas). Es una película que realmente amo. Pero también, no sé, me encantan películas como Suspiria, The Witch, en realidad cualquier cosa que se sienta como una historia muy femenina, que se trate de mujeres encontrando formas diferentes de vivir en una sociedad patriarcal. Eso es definitivamente lo que más me gusta.

¿Tu elección de abordar estos temas a través del horror está relacionada con cómo este género refleja los horrores reales que enfrentan las mujeres?

Sí, definitivamente. Creo que al ver tantas películas de horror, te das cuenta de que, wow, las mujeres son muy a menudo utilizadas como el monstruo aterrador. Es una mujer, como en The Blair Witch Project, alguien que no tuvo hijos pero que torturaba a niños, viviendo sola en el bosque, y eso se consideraba realmente aterrador. O mujeres que son malas madres, que no se comportan, como en Possession, donde la madre está ausente y hay una versión alternativa de ella que es muy dulce, como una maestra de primaria, y que simplemente quiere cuidar a los niños. Así que, definitivamente, eso me hizo entender más cómo, en realidad, las mujeres, a menudo madres, son representadas en el cine como algo aterrador. Y creo que esto demuestra que existe un miedo alrededor de las mujeres que tienen control sobre sus propios cuerpos, algo que ya sabemos por la política actual.

Ese miedo a que las mujeres tengan control sobre sus cuerpos se perpetúa y se devuelve hacia ellas como una forma de controlarlas. Esto se logra al decirnos, una y otra vez, que si eres una mujer que no se comporta, que no encaja en una idea muy específica de lo que “debería” ser una mujer, entonces eres mala. Eres un monstruo, probablemente morirás o te ocurrirá algo terrible, y nadie te amará. Eso me quedó muy claro, algo que, por supuesto, rechazo completamente

Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al siglo XVII, ¿qué le dirías a una de esas mujeres que fueron etiquetadas como “brujas”? ¿Les mostrarías el documental? ¿Qué crees que dirían o pensarían al respecto?

Es una muy buena pregunta, ¡no estoy segura! Creo que sería muy difícil porque toda la sociedad de esa época estaba estructurada para oprimir y controlar a las mujeres. Estoy segura de que yo misma sería considerada una bruja, así que probablemente no elegiría viajar a ese tiempo. Sin embargo, si tuviera la oportunidad, me gustaría intentar detener de raíz la vergüenza, culpa y estigma que las mujeres han sentido durante siglos, independientemente de si son madres o no. Me encantaría eliminar esa presión que dicta cómo deben comportarse en el trabajo, en sus amistades y en sus relaciones. Quisiera erradicar todas esas emociones negativas y expectativas poco realistas que la sociedad impone para que las mujeres sean “perfectas”, muchas veces con fines económicos, como la industria de las dietas y otros estándares comerciales. Me gustaría decir: “Dejemos de hacer esto y veamos cómo nos sentimos al no cargar con esa culpa constante”. Pero, siendo realista, no estoy segura de poder lograrlo sin que me acusen y condenen como bruja también.