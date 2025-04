El arte de Times Square

Por: Mariana Mijares

Además de sus luces deslumbrantes y su energía única, Times Square también es una dinámica plataforma para el arte en todas sus formas. En medio de los más de 250 mil personas que lo visitan todos los días, este icónico cruce neoyorquino alberga exposiciones, instalaciones y museos que invitan a mirar la ciudad desde nuevas perspectivas.

Gracias a Times Square Arts, el programa de arte público de la Times Square Alliance, artistas contemporáneos intervienen pantallas electrónicas, plazas, espacios vacíos y rincones inesperados con propuestas que sorprenden e inspiran. Esta iniciativa mantiene viva la esencia cultural del distrito como un lugar de riesgo, innovación y creatividad constante.

Museos diversos

Para quienes quieren entender a fondo el corazón teatral de Nueva York, el Museum of Broadway es una parada imperdible. Este espacio inmersivo recorre la historia del teatro desde sus orígenes hasta su consolidación como el epicentro del entretenimiento.

La experiencia comienza con una visión de cómo el barrio pasó de ser una zona marginal en los años sesenta a transformarse, en los ochenta, en el vibrante centro turístico que es hoy. A lo largo del recorrido, podrás ver vestuarios icónicos, objetos originales y momentos clave de musicales como West Side Story, Cats, Cabaret, Rent y Hamilton, además de interactuar con escenografías, y filtros, inspirados en producciones como Wicked y The Lion King.

La oferta en Times Square también incluye opciones para quienes buscan experiencias diferentes; por ejemplo, Ripley’s Believe It or Not fascina con su colección de lo extraño y extraordinario, mientras que Madame Tussauds permite posar junto a figuras de cera de celebridades como Zendaya.

Visita además la nueva experiencia Glow Gala que te lleva a una glamorosa fiesta en una azotea neoyorquina, rodeado de figuras de cera de celebridades como Lady Gaga y Katy Perry luciendo trajes iluminados al estilo Met Gala.

Un show nocturno único: Midnight Moment

Times Square es en sí mismo un espectáculo de luces; sin embargo, exactamente a las 11:57 pm de cada noche, durante tres minutos podrás presenciar la exposición de arte digital más grande del mundo: Midnight Moment, un show que cambia cada mes (presentando a un nuevo artista) y en el que se sincronizan todas las pantallas del espacio.

Durante abril, Midéegaadi de Cannupa Hanska Luger muestra un ritual visual nocturno que aboga por la regeneración del bisonte norteamericano, fusionando danza, tecnología ancestral e identidad indígena para imaginar un futuro con más respeto.

Después, del 29 de abril al 17 de junio de 2025, el Midnight Moment será de Thomas J Price, una instalación que proyectará en 95 pantallas los rostros animados de su Man Series, esculturas en stop-motion que invitan a una introspección silenciosa en medio del bullicio.

Simultáneamente, en la plaza de Broadway entre las calles 46 y 47, se exhibirá Grounded in the Stars, una escultura de bronce de más de 3.5 metros que cuestiona el concepto tradicional de monumento y da visibilidad a cuerpos históricamente marginados. Ambas buscan transformar el espacio público en una experiencia colectiva de contemplación.

Estancias que elevan tu visita

En Times Square, incluso los hoteles son parte de la experiencia artística. Alojarte aquí no solo significa estar en el corazón de la ciudad, sino también rodearte de diseño, música y cultura contemporánea. Un gran ejemplo es el W New York – Times Square, que se alza sobre Broadway con vistas panorámicas y una propuesta estética tan vibrante como su ubicación. Sus habitaciones combinan comodidad y lujo con un estilo moderno, mientras que el Living Room, su bar insignia, ofrece DJ en vivo, cocteles de autor y un ambiente que rinde homenaje al dinamismo de la zona. Disfruta de su happy hour diaria, de 17:00 a 19:00, ideal para relajarte antes de ir al teatro.

Además, W Hotels apuesta por la música como parte de su identidad global a través de la iniciativa W PRESENTS, una serie de conciertos en vivo que recorre el mundo con talentos emergentes y consolidados. Artistas como Channel Tres, Aluna y NEIL FRANCES ya han formado parte de este ciclo, posicionando a la marca como un gran destino musical. Y aunque la propiedad de Times Square tiene su propia energía creativa, vale la pena mencionar también la impresionante colección de arte contemporáneo del W South Beach, que incluye obras de Warhol, Basquiat y Haring, confirmando que, dentro del universo W, el arte no solo se contempla… se vive.

Una sinfonía escondida

Uno de los secretos mejor guardados de Times Square no se ve, se escucha. Justo en la isla peatonal entre las calles 45 y 46, bajo una discreta rejilla en la acera, se esconde una instalación sonora permanente creada en 1977 por el artista Max Neuhaus.

Conocida como Times Square, esta obra emite una textura armónica envolvente que recuerda a un susurro etéreo o al sonido de un xilófono. Aunque fácilmente opacada por el bullicio del lugar, si te se detienes, agachas y escuchas, descubrirás un paisaje sonoro que transforma por completo la percepción del entorno.

Cartelera siempre está en evolución

Las obras y musicales de Broadway se refrescan continuamente, esta temporada agenda shows como Real Women have Curves, cuya música fue compuesta por la cantante mexicana Joy, de Jesse & Joy; o revive las aventuras del icónico personaje animado en Boop!, un vibrante musical donde Betty Boop, harta de la fama en su mundo en blanco y negro, se lanza a una aventura de amor y autodescubrimiento en Nueva York. La producción te sorprenderá al combinar música y espectáculo visual al máximo nivel.

Otras novedades incluyen Stranger Things: The First Shadow, un preámbulo de la exitosa serie que transporta al público a Hawkins en 1959, donde un joven Henry Creel comienza a enfrentar una serie de crímenes aterradores que podrían estar conectados con su propio pasado. Esta producción, que arrasó en el West End y ganó el Olivier Award, promete suspenso y efectos sorprendentes.

La cartelera se completa con Smash, el esperado musical basado en la serie de televisión sobre la creación de un show dedicado a Marilyn Monroe; y The Last Five Years, donde Nick Jonas comparte escenario con Adrienne Warren en esta emotiva historia de amor contada desde dos perspectivas, y desde el presente hasta el pasado.

Consulta más opciones de obras en: https://www.broadwaycollection.com/