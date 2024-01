8 películas dignas para ver el 14 de Febrero (con o sin valentín)

A veces el mejor plan para San Valentín es quedarse a ver una película (acompañada de tu pareja o de tu rosé favorito). Varias de estas piezas están hechas para hacernos llorar, otras más son clásicos de su época, pero estas opciones definitivamente se posicionan como unos consentidos para el 14 de febrero.

Serendipity (2001)

Después de que Sara y Jonathan se conocen, el destino les tenderá una hermosa trampa. “Fue como si en ese momento el universo sólo existiera para que estuviéramos juntos”.

One Day (2011)

Luego de tantos años de espera, el amor de Emma y Dexter está lleno de alegrías pero también de despedidas: “Pensé que ella era sólo mi mejor amiga… hoy me doy cuenta que es el amor de mi vida”.

Blue Valentine (2010)

El amor de Dean y Cindy está lleno de recuerdos y algunas cicatrices imposibles de cerrar: “Tengo un presentimiento con ella. Como cuando oyes una canción y no puedes resistir a bailar”.

5 to 7 (2014)

¿Qué pasa cuando conoces a alguien que no tiene las mismas costumbres que las tuyas? Eso no le importó a Brian al conocer a Arielle y descubrir el amor: “Creo que hay dos fuerzas en la Tierra con las que nunca quieres pelear. Uno es la Madre Naturaleza, y el otro es el amor”.

Love, Rosie (2014)

La vida puede cambiar en cuestión de segundos, pero si el amor es verdadero, pase lo que pase prevalecerá como el de Rosie y Alex: “Creo que el no contártelo fue una manera de mantener el sueño vivo, ¿sabes? Al menos había alguien ahí que todavía me veía como Rosie. Y no como esta extraña y nueva persona en la que me he convertido”.

What if (2013)

La química entre Wallace y Chantry, les hace cuestionarse ¿qué pasa cuando descubres que el verdadero amor de tu vida es tu mejor amigo?: “En la ficción el amor te inspira a volverte seguro y poderoso. Pero en la vida real, el amor es la perfecta excusa para egoísmo. Puedes mentir, engañar y hacer mucho daño. Todo es correcto porque fue el amor”.

HER (2013)

En un mundo invadido por la tecnología, Theodore conoció a Samantha de una manera inesperada: “Te extraño tanto que me duele en todo el cuerpo. El mundo está siendo injusto con nosotros. El mundo está en mi lista negra”.

Midnight in Paris (2011)

Luego de un viaje a la ciudad del amor, Gil e Inez descubre el verdadero significado del amor: “Creo que el amor real crea un refugio de la muerte. Todos los cobardes vienen de no amar a no amar bien, que es lo mismo”.