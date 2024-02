Todos los ganadores de los People’s Choice Awards 2024

La noche del domingo 18 de febrero se reunieron a los fanáticos para una noche especial de actuaciones impactantes, premios y momentos virales en los People’s Choice Awards 2024, presentados por el actor Simu Liu y transmitidos desde Barker Hangar en Santa Mónica, California.

People’s Choice Awards 2024

El anfitrión Simu Liu abrió el espectáculo bromeando diciendo que los People’s Choice Awards “casi tienen 50 años, pero ya saben, esto es Hollywood, así que con un poco de Botox, algunos rellenos ligeros y un par de meses con Ozempic, no parecerá ni un día mayor de 31". Resaltó algunos de los momentos más importantes del año en televisión, cine, música y cultura pop, incluyendo la promoción del “Taylor Swift: The Eras Tour”, diciendo: “Fui un Swiftie mucho antes de ser Ken”.

El actor, comediante y productor Adam Sandler aceptó el premio People’s Icon Award. Su amiga y colega de toda la vida, Jennifer Anniston, presentó a su “hermano de otra madre” con el premio y le rindió un sentido homenaje a la carrera y al carácter de Sandler, diciendo que “ser su amiga ha sido una de las grandes alegrías de [su] vida”. Sandler bromeó diciendo que entendió mal y pensó que estaba recibiendo el premio al Hombre Más Sexy Vivo de la revista PEOPLE y procedió a dar un discurso de aceptación hilarante, diciendo “Ya era hora... porque [he] estado esperando pacientemente en el banco sexy con [mis] piernas bien abiertas”. Bromas aparte, Sandler atribuyó su éxito a sus amigos y su familia, incluyendo a sus “mejores amigas”, sus hijas Sadie y Sunny, y agradeció a la gente por coronarlo como Ícono del Pueblo.

El cantante, compositor y actor Lenny Kravtiz recibió el premio Music Icon Award, que le fue entregado por la cantante Victoria Monét. Kravtiz agradeció a sus padres, a su equipo y, lo más importante, a sus fanáticos, por su éxito de toda la vida. “El amor es la fuerza más poderosa y el amor ganará", dijo. También interpretó una mezcla de sus éxitos, incluyendo Fly Away, TK421, It Ain’t Over, Let Love Rule y Go My Way.

Kylie Minogue cautivó a la multitud con una actuación en vivo de su éxito viral Padam Padam.

Lainey Wilson sacudió el escenario con un popurrí de Country’s Cool Again, Things A Man Oughta Know, Heart Like A Truck y Watermelon Moonshine.

Natasha Bedingfield puso a la multitud de pie con una actuación sorpresa de su éxito Unwritten. Se unió a Sydney Sweeney y Glen Powell para presentar el premio a la Mejor Artista Country Femenina a Lainey Wilson.

Billie Eilish presentó el premio a la Mejor Actuación en Película a la estrella de Barbie, América Ferrera, quien agradeció a los fanáticos, diciendo: “Ustedes, el público, hicieron de Barbie un fenómeno cultural global”.

Las mayores estrellas del entretenimiento asistieron al espectáculo para presentar, aceptar premios y disfrutar de las actuaciones, incluyendo a: Abigail Spencer, América Ferrera, Heidi Klum, Jeremy Renner, Joe Manganiello, Jon Cryer, Jon Hamm, Kane Brown, Kathryn Hahn, Lucy Hale, Megan Fox, Sydney Sweeney, Tom Hiddleston, Victoria Monét y más.

Ganadores de los People’s Choice Awards 2024

PELÍCULA

Barbie

PELÍCULA DE ACCIÓN

Hunger Games: Ballad of Songbirds & Snakes

PELÍCULA DE COMEDIA

Barbie

PELÍCULA DE DRAMA

Oppenheimer

ACTOR DE CINE

Ryan Gosling (Barbie)

ACTRIZ DE CINE

Margot Robbie (Barbie)

ESTRELLA DE CINE DE ACCIÓN

Rachel Zegler (Hunger Games: Ballad of Songbirds & Snakes)

ESTRELLA DE CINE DE COMEDIA

Jennifer Lawrence (No Hard Feelings)

ESTRELLA DE CINE DE DRAMA

Jenna Ortega (Scream VI)

ACTUACIÓN EN PELÍCULA

America Ferrera (Barbie)

SHOW

Grey’s Anatomy

SHOW DE COMEDIA

Only Murders in the Building

SHOW DE DRAMA

The Last of Us

SHOW DE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA

Loki

REALITY SHOW

The Kardashians

SHOW DE COMPETICIÓN

The Voice

SHOW IMPRESCINDIBLE

The Summer I Turned Pretty

ACTOR DE TELEVISIÓN

Pedro Pascal (The Last of Us)

ACTRIZ DE TELEVISIÓN

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

ESTRELLA DE TELEVISIÓN DE COMEDIA

Jeremy Allen White (The Bear)

ESTRELLA DE TELEVISIÓN DE DRAMA

Jennifer Aniston (The Morning Show)

INTERPRETACIÓN EN TELEVISIÓN

Billie Eilish (Swarm)

ESTRELLA DE REALITY TV

Khloé Kardashian (The Kardashians)

CONCURSANTE DE COMPETICIÓN

Ariana Madix (Dancing with the Stars)

PROGRAMA DE CHARLAS DIURNAS

The Kelly Clarkson Show

PROGRAMA DE CHARLAS NOCTURNAS

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

ANFITRIÓN

Jimmy Fallon (That’s My Jam)

ARTISTA MASCULINO

Jung Kook

ARTISTA FEMENINA

Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO DE COUNTRY

Jelly Roll

ARTISTA FEMENINA DE COUNTRY

Lainey Wilson

ARTISTA MASCULINO LATINO

Bad Bunny

ARTISTA FEMENINA LATINA

Shakira

ARTISTA POP

Taylor Swift

ARTISTA DE HIP-HOP

Nicki Minaj

ARTISTA DE R&B

Beyoncé

NUEVO ARTISTA

Ice Spice

GRUPO/DÚO

Stray Kids

CANCIÓN

Vampire (Olivia Rodrigo)

ÁLBUM

Guts (Olivia Rodrigo)

COLABORACIÓN MUSICAL

Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua)

GIRA DE CONCIERTOS

Taylor Swift, The Eras Tour

CELEBRIDAD EN REDES SOCIALES

Taylor Swift

ACTO DE COMEDIA

Selective Outrage (Chris Rock)

ATLETA

Travis Kelce