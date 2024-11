“Escribir este álbum me llevó a un lugar emocional diferente”, Sofía Valdés nos habla sobre su camino en la música

Nacida en Panamá y con un linaje en la música —su tatarabuelo es Miguelito Valdés, un respetado músico de Cuba—, aprendió a tocar la guitarra en su infancia y escribió su primera canción en la adolescencia. Tras un camino de perseverancia y paciencia, Sofía (ahora de 24 años) se preparó para el lanzamiento de su primer álbum: ‘Sofía Valdés’. Musicalmente ha logrado varios hitos como artista emergente, siendo parte del Corona Capital 2022 y también embajadora de Chanel —algo que, en sus palabras, fue un sueño hecho realidad—. Con mucho camino por delante, Sofía se mantiene fiel a su identidad y a mostrarle al público de qué está hecha: compartiendo letras, melodías y experiencias personales a través de la música.

Sofía, vienes de una familia con un increíble legado musical. ¿Cómo ha influido esto en la música que creas hoy?

Bueno, cuando era pequeña, no tenía idea de que en mi familia había personas con una trayectoria musical tan importante. Para mí, eso no era algo obvio. Mis papás, por ejemplo, se conocieron gracias a la música: mi mamá fue llamada de último momento para reemplazar a la cantante principal de una banda que estaba de gira en Panamá, y mi papá era el baterista de esa banda. Después de solo cuatro días de haberse conocido, mi papá le pidió matrimonio a mi mamá. Siempre me ha parecido fascinante cómo la música no solo ha sido parte de sus vidas, sino también el vínculo que los unió.

Mis papás siempre han sido muy musicales: mi mamá canta y mi papá toca la batería. Sin embargo, no fue hasta que crecí un poco más que entendí el verdadero alcance del legado musical en mi familia. Recuerdo el momento en que me dijeron que mi tatarabuelo había sido una figura importante en la música. Fue ahí cuando pensé: '¡Guau! Qué increíble que alguien de mi familia haya podido construir una carrera en este mundo’. Eso me hizo creer que, si ellos lo lograron, yo también podría hacerlo. Fue algo que me motivó muchísimo.

¿Qué papel jugó la guitarra en tu vida desde que la tomaste a los 8 años, y cómo ha evolucionado tu relación con este instrumento a lo largo del tiempo?

Sí, lo curioso es que mi relación con la guitarra no comenzó porque yo dijera: ‘Quiero tocar este instrumento’. Todo empezó porque, siendo niña, fui diagnosticada con dislexia. En ese entonces, no se entendía mucho sobre el tema, y recuerdo que me llevaron al neurólogo. Él sugirió que debía practicar actividades motoras para estimular mi cerebro, como algún deporte o aprender a tocar un instrumento. Mis opciones eran la guitarra, el bajo o la batería, y terminé eligiendo la guitarra.

Siempre fui una estudiante terrible en la escuela, no porque no lo intentara, sino porque simplemente me costaba mucho. Yo me esforzaba, pero nunca lograba destacar. Sentía que no era buena en nada y eso me hacía pensar que era ‘tonta’, aunque en realidad solo era inteligente de una manera diferente.

Cuando comencé las clases de guitarra, todo cambió. Era la única niña en el grupo, y recuerdo que cuando la profesora me explicó los primeros ejercicios, todo me resultó increíblemente fácil. Incluso ella se sorprendió de lo rápido que aprendía, considerando que solo tenía unos 10 u 11 años. Por primera vez, me sentí realmente buena en algo, y eso fue un momento decisivo para mí.

Fue ahí donde nació mi amor por la música. Me encantaba tocar la guitarra, no podía parar de escribir canciones, y poco después comencé a dar pequeños shows en Panamá. Mirando atrás, me parece curioso cómo algo que comenzó como un ejercicio para mi dislexia terminó siendo el gran amor de mi vida.

“Escribir este álbum me llevó a un lugar emocional diferente”, Sofía Valdés nos habla sobre su camino en la música Spruce Bohen

A los 13 años escribiste tu primera canción. ¿Recuerdas qué te inspiró a escribirla?

Recuerdo que, cuando escribí mi primera canción, me di cuenta de que casi todas las canciones hablaban de amor. En ese momento, yo tenía 13 años y nunca había sentido nada por alguien, ni me interesaban esos temas. Pensé: '¿De qué voy a escribir si no tengo nada que decir sobre eso?’ Entonces me puse a pensar en algo que pudiera inspirarme, y lo único que se me ocurrió fue algo muy peculiar: había un fantasma en mi cuarto. Me daba risa porque incluso le puse un nombre y nunca lo percibí como algo malo o aterrador. Sentía que estaba ahí conmigo, pero que no me iba a hacer daño.

Años después, cuando me mudé de Panamá a los 16 años, mi hermana menor se quedó en la casa y empezó a decir que sentía la presencia de un fantasma en mi cuarto. Mi nana, que ha estado conmigo desde que era pequeña, también decía sentirlo, y su hija, que vive con nosotros, lo ha mencionado igualmente. Es curioso cómo todos lo perciben de alguna manera. Esa fue mi primera canción, y aunque suena muy loco, fue algo que me marcó y me ayudó a empezar a escribir.

¿Cuáles han sido tus influencias musicales?

Hay un artista que se llama Jorge Ben Jor, y tiene un álbum titulado Fôrça Bruta. Es curioso porque no siempre está disponible en Spotify, a veces lo suben y otras veces lo quitan, como si hubiera algo raro con eso. Aunque puede que no escuches su influencia directamente en mis canciones, ha sido una inspiración muy grande para mí. Es un álbum que me mueve mucho, aunque mi sonido no sea similar ni cercano al suyo.

De niña, mis primeras obsesiones musicales fueron Shakira —especialmente canciones como Antes de las Seis— y también Julieta Venegas. Más adelante, cuando crecí, me empecé a interesar por artistas como Feist. Además, creo que otra gran influencia han sido The Beatles. Mi mamá siempre ponía música en el carro, desde Britney Spears y Beyoncé hasta Gwen Stefani. Así que siento que mi estilo es una mezcla de todos esos mundos.

Qué nos puedes decir del proceso que pasaste para lanzar tu primer álbum. ¿Qué identidad le querías dar?

Creo que es una pregunta que todavía me estoy respondiendo con el tiempo. Cuando escribí este álbum, estaba viviendo un momento muy extraño en mi vida. Muchas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo: recién me había mudado a Estados Unidos y estaba intentando encontrar un apartamento, pero al no ser ciudadana y no tener un “credit score”, no lograba conseguir un lugar donde vivir. Esa experiencia me hizo enfrentar lo que significa ser inmigrante en un país como Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, donde la crisis de vivienda es todo un tema. Recuerdo pasar muchas noches durmiendo en casas de amigas, lo que sumó mucho estrés a la situación.

A eso se le sumaban las expectativas de la disquera y mi equipo de management, que constantemente preguntaban: “¿Dónde están las canciones?”. Sin embargo, trabajar con personas como Michael Uzowuru [Rosalía, SZA] y Alex me ayudó a navegar ese caos. Ambos me apoyaron no solo en lo musical, sino también en un plano personal. Con Michael, por ejemplo, pasamos días enteros simplemente hablando, explorando temas de mi vida y mi existencia. Fue un proceso terapéutico que me permitió descubrir qué cosas realmente me importaban.

Al escribir estas canciones, empecé a reflexionar sobre mi relación con mi hermanita, que es una conexión muy especial para mí, y también sobre lo mucho que extrañaba Panamá. Además, fue la primera vez en mi vida en la que experimenté lo que significa estar enojada. Es curioso decirlo, pero hasta los 21 o 22 años, si algo me afectaba, mi reacción era sentir tristeza, nunca rabia. Escribir este álbum me llevó a un lugar emocional diferente, donde por fin pude entender y expresar esa parte de mí.