Madalina Ghenea: la alfombra roja como escaparate del activismo que necesitamos

Cuando tienes al mundo como escenario, ¿por qué no usarlo para ayudar? Aquella es la pregunta que se hizo Madalina Ghenea, actriz y modelo internacional, al visitar Haití hace algunos años. Desde entonces, ha complementado su trabajo sobre la alfombra roja y pasarela con una trayectoria activista.

Originaria de Slatina, creció en una pequeña granja siguiendo a su madre por los pueblos donde todavía trabaja como veterinaria. Desde pequeña, Madalina estuvo bajo el reflector, apareciendo en un famoso programa de televisión infantil. Durante 7 años, Madalina tomó lecciones de ballet y piano. Se graduó de la universidad y comenzó sus estudios de teatro con la mirada puesta en Hollywood. A la edad de 14 años, fue descubierta por el diseñador italiano Gattinoni.

La hemos visto, más recientemente, en Miss Universe de Paolo Sorrentino, y a lado de Jude Law en Dom Hemingway. Es una mujer impactante, claramente también por su belleza, pero aún más por su carrera política. Se unió a la organización Artists for Peace and Justice, y en su natal Rumanía renovó el ala de maternidad del hospital principal de su ciudad. Te contamos un poco más sobre Madalina Ghenea y su trabajo como generadora de cambio a través del activismo.

Harper’s: ¿Cómo encontraste tu pasión hacia el cine?

Madalina: Vengo del sur de Rumanía, un lugar donde nada de esto parecía posible. Muy lejos de todo lo relacionado con el cine. Pero tenía un sueño.

Mis padres realmente no tienen nada que ver con una formación artística, pero mi madre quería que yo fuera artista. No sabía qué tipo de artista. Así que fue probar un poco de todo y luego comencé como modelo muy temprano, a los catorce años. Empecé a hacer desfiles de moda. Aún era una niña cuando inicié, con grandes esperanzas.

Entonces comencé con un sueño, no con un plan. No puedes hacer ningún plan si no sabes cómo funcionan las industrias. Aproveché todas las oportunidades que se me presentaron y cada fracaso fue una gran lección para mí. Veo mi vida como un auto y siempre estuve en el asiento del conductor. Realmente nunca tuve a nadie que me enseñara qué hacer, así que me las arreglé para manejar mi propia vida.

H: ¿En qué momento de tu carrera descubriste el activismo? ¿Por qué te interesaste en ayudar a las personas?

M: Fui a un festival de cine porque era embajadora de una empresa de telefonía móvil. Así que fui a presentar un premio y conocí a al guionista Paul Haggis. Es bien conocido por Casino Royale, Million Dollar Baby… Un ser humano increíble que fundó Artists for Peace and Justice.

Esa fue mi mayor suerte en la vida: trabajar para esa organización. Me invitó a Haití, fui allí como voluntaria pero no tenía ni idea de lo que eso significaba. Un día estaba en la sala de emergencias y este hombre se me acercó a pedirme que lo ayudara con su hijo que se estaba muriendo. Esa fue la primera vez que salvé una vida y fue el punto de partida para mí.

Fue una gran lección y un cambio. Mi vida finalmente tuvo sentido. Sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba.

H: ¿Crees que es importante que las personas con una gran plataforma internacional la utilicen para generar el cambio?

M: Creo que los influencers y las celebridades deberían usar plataformas como Instagram, Facebook, TikTok… para promocionar cualquier arte o estilo de vida que quieran promocionar. Pero al mismo tiempo, es tan fácil hablar sobre cosas que realmente importan y donde realmente puedes hacer un cambio.

Hay un gran cambio en la industria en este momento, y tal vez debido a la pandemia, de alguna manera el glamour está desapareciendo. Y aunque a todos nos encanta … ¿A quién no le encanta ver un hermoso vestido en la alfombra roja? Pero creo que muchos artistas están confundidos con lo que está pasando.

Por otro lado, Instagram tiene sus cosas buenas y malas. Lidio con mucho acoso y con casi veinte años de trabajo puedo combatirlo ahora, pero veo que muchos niños y mujeres sufren bullying. Eso está mal. No hay razón para ser tan competitivos, lo que importa es hacer lo correcto. Realmente creo que todas las fuerzas de la naturaleza vuelven, sean buenas o malas. Entonces, todo lo que sea bueno que estés haciendo volverá a ti eventualmente.

H: ¿Cuál ha sido un momento de tu trabajo como activista que te haya marcado?

M: Cuando comencé con APJ, tuve mucha suerte. En una escuela, estaba dando una clase y estaba hablando con los estudiantes. Les pregunté si tenían una película favorita y dijeron: «realmente no sabemos sobre la industria, pero definitivamente conocemos el fútbol y Cristiano Ronaldo». Tenían cuadernos con su rostro y tuve la suerte de estar trabajando con él en ese momento en un perfume. Así que le pedí que me ayudara con la causa y realmente hizo mucho. Fue entonces cuando me di cuenta de que traer gente es otra parte de ser voluntario. No se trata solo de hacer el bien, sino de ayudar a las personas a hacer el bien.

H: ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado?

M: El inicio de mi carrera y llegar a un punto de confianza en mi misma. Sufrí mucho bullying en la escuela. No era la niña más bonita y eramuy insegura, especialmente siendo tan alta que pensé que era una discapacidad. Pero al final pude deshacerme de las dudas que tenía sobre mí.

Siempre he elegido de corazón todos y cada uno de los proyectos. Es difícil decir que no a una gran cantidad de dinero o grandes proyectos, pero elegir con el corazón aunque pague menos, pero cuando realmente crees en ello, me ha llevado a donde quería estar.

H: ¿Tu sueño más grande en la vida es…?

M: ¡Recientemente se hizo realidad! Convertirme en madre. Mi hija llegó en un momento en que yo estaba muy ocupada con el trabajo. Estaba haciendo grandes proyectos, festivales, películas, pero el más increíble de todos es mi bebé.

Y lo que me encanta de esto también es que comencé una casa productora mientras estaba embarazada. Lancé mi primera gran campaña en todo el mundo y mi hija llegó al mismo tiempo. Me ayudó a concentrarme menos en mi imagen y estar realmente detrás de la cámara. Es mi futuro, lo que estoy haciendo aquí.