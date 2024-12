Las claves de estilo y belleza de Brad Pitt para lucir increíble a los 61 años

Fue en la película ‘ The Dark Side of the Sun’ de 1988 que Brad Pitt debutó en Hollywood, se trata de un drama donde interpreta a un joven con una enfermedad en la piel, que viaja al mar adriático junto a sus padres para conseguir la cura a su padecimiento, desde entonces, el actor se ha convertido en uno de los galanes favoritos del séptimo arte.

Con una amplia trayectoria en el cine, Brad Pitt ha realizado cerca de 80 películas de todo tipo de géneros, siendo sin duda, Sr. y Sra. Smith la que le cambiaría la vida en 2005.

El próximo año se estrenará su más reciente trabajo donde interpretará a un experimentado piloto de Fórmula 1, de hecho, estuvo en México durante el Gran Premio de 2024 y tuvimos oportunidad de verlo en el mono habitual de quienes practican el automovilismo.

Innegable que, a los 61 años, Brad Pitt es uno de los hombres más atractivos de Hollywood y estas son las claves de estilo y belleza que forman parte de la rutina del actor para mantenerse guapo a cada momento.

¡Feliz cumpleaños número 61!