La reacción de Miley Cyrus ante el compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks

El romance de Miley Cyrus y Liam Hemsworth es uno de los más recordados de la cultura pop de los últimos 15 años. Una historia marcada por encuentros, separaciones y reconciliaciones que nos mantuvo atentas hasta su final definitivo. La noticia de que Liam Hemsworth está comprometido con la modelo australiana Gabriella Brooks ha vuelto a poner a la ex pareja en el centro de la conversación, y la reacción de Miley Cyrus era inevitablemente uno de los temas más esperados.

Un amor de película

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009 durante el rodaje de The Last Song, cuando ambos apenas tenían poco más de 16 años. La química entre ellos trascendió la pantalla y pronto se convirtieron en una de las parejas jóvenes más mediáticas de Hollywood. Entre alfombras rojas, vacaciones familiares y entrevistas en las que se dejaban ver profundamente enamorados, su relación parecía sacada de un guion romántico.

La montaña rusa emocional

Sin embargo, su historia nunca fue lineal. En 2012 anunciaron su primer compromiso, pero en 2013 lo rompieron en medio de rumores de infidelidad, diferencias personales y el inicio de la faceta más irreverente de Miley Cyrus en su carrera. Años después, entre 2015 y 2016, sorprendieron al mundo al retomar la relación con más madurez. En 2018, tras casi una década de idas y vueltas, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Tennessee.

El matrimonio, sin embargo, fue breve. En 2019 confirmaron su separación definitiva. De acuerdo con fuentes cercanas y entrevistas posteriores, los estilos de vida opuestos, la falta de estabilidad y la presión mediática terminaron por quebrar la relación. En diversas ocasiones, Miley Cyrus ha señalado que la intensidad del romance y las diferencias personales hicieron imposible sostenerlo a largo plazo.

Getty images

El presente: Liam y Gabriella

Tras la ruptura, Liam Hemsworth mantuvo un perfil bajo, refugiándose en Australia y priorizando su vida lejos del ruido mediático. En 2019 se le empezó a vincular con Gabriella Brooks, una modelo también australiana que rápidamente se ganó la aprobación de la familia Hemsworth. A diferencia de la intensidad de su relación con Miley Cyrus, la historia con Gabriella Brooks ha sido más discreta, estable y sin sobresaltos públicos.

El anuncio de su compromiso en 2025 marca un nuevo capítulo para Liam Hemsworth: una vida más tranquila, ligada a su país natal y con una pareja que comparte sus mismas raíces. Este contraste con la relación mediática que vivió junto a Miley Cyrus hace aún más notoria la diferencia entre su pasado y su presente.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks, el compromiso que se sella con un anillo vintage de alto valor Instagram

Miley frente al anuncio

Aunque Miley Cyrus ha seguido adelante con su carrera y su vida personal con una relación mucho más estable con Maxx Morando, la noticia no pasó desapercibida para ella ni para sus seguidores. La cantante, que en los últimos años ha demostrado un crecimiento artístico y emocional notable, reaccionó de manera indirecta a través de sus redes sociales anunciando el lanzamiento de un nuevo sencillo dedicado a su papá, Billy Ray Cyrus con quien ha tenido una relación ríspida desde hace tiempo.

Maxx Morando y Miley Cyrus, el exitoso romance que inicio con una cita a ciegas Getty images

Sin nombrar a Liam Hemsworth directamente, dejó entrever que prefiere mirar hacia adelante, enfocada en su música, en su libertad personal y en la reconciliación con su familia, pero sin negar que las memorias de esa etapa forman parte de quién es hoy.