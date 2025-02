La evolución de la imagen de Bianca Censori desde su matrimonio con Kanye West

De 2022 a la fecha, Bianca Censori ha atravesado una metamorfosis en su imagen donde claramente tiene injerencia su marido, Kanye West, con quien sostiene una relación sentimental desde que el rapero se divorció de Kim Kardashian.

El estilo de Bianca Censori ha sido notablemente influenciado por las tendencias de Yeezi, la empresa de moda de Kanye West donde trabaja actualmente y que apuesta por estilos vanguardistas y disruptivos que exaltan la desnudez del cuerpo femenino, tal como lo hicieron Kanye West y Bianca Censori en la red carpet de los Grammys el pasado fin de semana.

Aunque la arquitecta y diseñadora, Bianca Censori siempre ha explotado al máximo su figura con looks llamativos y exuberantes, actualmente ha llevado ese concepto al máximo, pues incluso se le vio luciendo un mini body transparente en color negro en una fiesta posterior a la gala de los Grammys donde no fueron bienvenidos y caminaron acompañados de la seguridad del lugar por que no aparecieron en la lista de invitados.

Bianca Censori y Kanye West Instagram

Bianca Censori es, quizá, la musa que mayor cambios de imagen ha tenido desde su unión con Kanye West, aunque en el pasado también Julia Fox ocupó el lugar de Censori y ha admitido públicamente en entrevista para el Times que se arrepiente de esa relación.

Me arrepiento mucho de esa relación. La odio. Fueron sólo unas semanas, pero suficientes para que me durara toda la vida. Estuve probablemente en la posición más incómoda de mi vida y eso es decir mucho. No quiero ser conocida por ser la novia de nadie. Julia Fox

El estilo de Bianca Censori antes de Kanye West

Antes de que Bianca Censori confirmara su romance con Kanye West, la profesionista ya era conocida por tener un singular parecido estilístico al de Kim Kardashian, ex esposa del rapero y madre de sus hijos, ya que lucía una larga cabellera oscura, outfits seductores para salir y bastante contouring.

Por ejemplo, para el Burning Man de 2022, Censori usó un provocativo bikini de malla metálica, acompañado de una pieza de cabeza de estilo medieval y completó el atuendo con unas botas de hule.

Sin embargo, este estilo ha ido en aumento notablemente desde que unió su vida a la del rapero y es que de 2022 a la fecha, Bianca Censori ha vestido looks mucho más atrevidos como parte de una campaña de marketing de Yeezy, la compañía de moda de Kanye.

Otro detalle que ahora la mantuvo alejada del característico estilo de Kardashian es que se despidió de su enorme cabellera negra y prefirió llevar un corte pixie rubio platino.

En sus evolucionados looks solo usa tonos neutros monocromáticos y tejidos transparentes y elásticos, como el que sorprendió a los asistentes de la gala de los Grammys 2025.