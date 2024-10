El balón de Oro y otras galas donde Natalie Portman revivió al Cisne Negro con un look monocromático

Indiscutiblemente, Aitana Bonmatti vuelve a levantar el Balón de Oro, ahora de manos de Natalie Portman quien recientemente se ha visto muy interesada en el futbol femenil levantando la bandera de la inclusión y la equidad.

Seguramente te preguntarás por qué Natalie Portman le entregó el Balón de Oro a Aitana Bonmatti, esto se debe a que la actriz es una fuerte impulsora del futbol femenil, incluso en los últimos años ha destinado buena parte de su fortuna como inversionista y co-propietaria —junto a otras celebridades y ex deportistas como Alexis Ohanian, Serena Williams, Mia Hamm y Casey Neistat— del Angel City F. C., un equipo de fútbol femenino de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

Natalie Portman y su icónico look monocromático negro

La vimos durante la entrega del Balón de Oro, pero ya en otras ocasiones Natalie Portman se ha decantado por este color que no sólo le ilumina el rostro, sino que le resalta ese toque de elegancia natural con el que no le hace falta llevar algo más.

Llegó hasta la alfombra roja con un vestido de terciopelo, largo y de corte sencillo, escotado en “V”, con mangas cortas y amplias que resaltan su personalidad sofisticada. La prenda tiene un ajuste suave y cómodo, realzando su figura sin ser ajustado y sin dejar ver sus zapatillas.

Entrega del Balón de Oro 2024 Getty images

En 2018 también la vimos totalmente enfundada en un vestido de capa en corte A totalmente negro firmado por Dior. Como no se trataba de un evento de noche la actriz decidió subir un poco el corte por encima de las rodillas, lo cual le benefició en la percepción de altura ya que nos permitió admirar sus torneadas piernas sobre las que sólo llevaba unas sensuales sandalias altas con correa.

Festival de Cine de Venecia 2018 Getty images

Y en 2019 volvió a usar la fórmula del Cisne negro: un look monocromático de escote profundo durante el estreno de Lucy in the Sky, la película que relata la historia de la astronauta Lucy Cola, dirigida por Noah Hawley.

El vestido tipo sastre que eligió para la ocasión le llegaba hasta los muslos y tenía mangas largas. La prenda elegantemente ajustada a la cintura con bolsillos delanteros a cada lado que dibujaron perfectamente la silueta de la actriz, las sandalias altas volvieron a jugar con las dimensiones de sus piernas, ya que este tipo de corte en el calzado ayuda a proyectar mayor longitud de los pies a los muslos.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones el labial rojo tomó protagonismo durante el estreno de la cinta.