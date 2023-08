El arte de la interpretación pop de Doja Cat

ENTREVISTA DE ANGIE MARTINEZ; FOTOGRAFÍAS DE MARIO SORRENTI; STYLING DE EDWARD BOWLEG III

Se podría decir que fue durante la pandemia cuando el internet finalmente nos hizo su presentación oficial —precisamente cuando Amala Dlamini, mejor conocida como Doja Cat, se convirtió en una estrella global—.

Dlamini, de 27 años, nació en Los Ángeles y pasó parte de su infancia con su mamá en un ashram organizado por una música de jazz, Alice Coltrane. Pero también es parte de una generación conectada cuyo ADN creativo no está definido por una colección, sino por un torrente de canciones, sonidos, clips y memes. Ha lanzado música durante más de una década pero su salto a la popularidad llegó a finales del 2019 con “Say So”, una pieza maestra que combina música disco, hip hop y algo de funk que se convirtió en la sensación del momento justo en la cúspide de la cuarentena, inspirando varios bailes de TikTok.

Desde entonces, han llegado más éxitos, tours, y un Grammy a la mejor presentación pop por un grupo o dúo por “Kiss Me More”, una colaboración con SZA de Planet Her del 2021. En junio, lanzó “Attention”, el primer sencillo de su nuevo álbum, Scarlet, el cual estará acompañado de su primer tour en arenas durante este otoño.

Dlamini se sentó a platicar con la leyenda del rap y la radio, y empresaria de medios de comunicación, Angie Martinez, para hablar de arte, fama, y encontrar tu camino, tanto en Instagram como en la vida real. Esta entrevista, sesión de fotos y video se realizaron antes de la huelga SAG-AFTRA.

Vestido, Versace. Aretes, Cartier. Anillo, Panthère de Cartier. FOTO: MARIO SORRENTI

Angie Martinez: Un icono por definición es “una persona o una cosa que es vista como un símbolo representativo o como algo digno de veneración”. ¿Te consideras como alguien digna de veneración?

Doja Cat: No. Creo que merezco amor y respeto de las personas que amo y respeto, y creo que el respeto significa diferentes cosas para la gente. Me expongo en redes sociales y en la televisión. Yo decido colocar mi imagen en sus pantallas, pero eso no lo hago en la vida real. No voy a ningún club. Me apego solamente a crear.

AM: ¿Te inspiras en otros y su energía?

DC: Me fascina la retroalimentación positiva. Me gusta cuando la gente alza la voz por alguien que sufre de acoso o que está siendo atacado por alguien más… Algunos de los movimientos más conmovedores han sido cuando mis fans me han defendido a mí o a otros. Eso es pelear por algo real. Lo aprecio mucho porque a la gente le gusta hablar mal de los demás.

AM: Amo tu nuevo sencillo, “Attention”. Y veo que tiene un poco de rap.

DC: Es como una introducción de lo que se viene. Este nuevo álbum es más introspectivo, pero no me estoy enfocando tanto en eso como para que se vuelva aburrido. Así que quiero contar historias pero con mi música. Es una linda mezcla de ambos. Creo que este proyecto es un lienzo realmente divertido para jugar con mis habilidades raperas y hablar de lo que está ocurriendo en mi vida. Pero no estoy abandonando quien soy y lo que sé del pop y mi voz, y ese aspecto de la música.

“No me siento como una adolescente perdida. Me siento como una mujer que se está descubriendo”.

AM: También eres una artista muy visual. ¿Qué papel tan importante juegan las imágenes en lo que haces, especialmente con la moda?

DC: Estoy tomando más control en los filmes y la fotografía. Estoy en este tipo de lugar caótico en lo que concierne a la moda, donde solo voy a mi closet y elijo lo más aleatorio, raro y con el peor fit, y lo mezclo con otras cosas que no tienen nada que ver. Es como un puré, pero me gusta. Es un poco punk, y es completamente experimental. Es algo maniático, pero voy en una dirección más oscura en lo que concierne a visuales y moda. Tengo muchos sentimientos acumulados y también mucho enojo, y quiero expresarlos con belleza. Últimamente he estado experimentando con muchas prótesis.

Vestido, Diotima. Aretes, Cartier. Otros aretes, propiedad de Doja. Anillos, Panthère de Cartier. FOTO: MARIO SORRENTI

AM: Estuvieron maravillosas las prótesis de gato que usaste en la MET Gala. ¿Esa fue idea tuya?

DC: Sí, les dije, “quiero ser un gato humanoide”.

AM: Definitivamente llevas todo al extremo. ¿Por qué crees que la gente se vuelve loca cuando te afeitas tu cabeza o las cejas?

DC: Mi teoría es que si alguien nunca me ha visto, entonces, subsecuentemente, no soy real para ellos. Así que cuando la gente se familiariza con alguien que ni siquiera conocen en el internet, como que se apropian de esa persona. Creen que esa persona les pertenece de alguna manera. Y cuando esa persona cambia drásticamente, hay una respuesta de shock que es casi incontrolable… He aceptado que eso es lo que ocurre. Así que me pongo mis pelucas y me las quito. Me afeito mi cabeza o mis cejas. Tengo toda la libertad del mundo.

“Me expongo ahí afuera, en redes sociales y en la TV. Yo decido colocar mi imagen en sus pantallas. Pero eso no lo hago en la vida real”.

AM: ¿Cuál crees que sea tu siguiente paso?

DC: Hay otro tipo de proyectos a los que deseo extenderme. Quiero hacer ropa, meterme al mundo del maquillaje, quiero explorar la actuación.

AM: ¿Crees que la actuación se vuelva una parte esencial de tu carrera?

DC: Me encantaría hacer películas en las que creo. Tendría que ponerle un freno a mi música, pero estaría dispuesta a sumergirme en la actuación durante un tiempo. Me gustan las comedias y las películas de acción. Quiero aprender artes marciales y estar en un filme como John Wick.

AM: ¿Es cierto que quieres hacer stand-up?

DC: Es algo que definitivamente he considerado. Hace poco me subí a un escenario con Craig Robinson. Regularmente, él se sienta en el piano y comienza a tocar canciones, pero lo hace a su propia manera, siempre es muy gracioso. Subí al escenario y canté con él en un club de comedia. Algo muy íntimo. Estaba ahí con uno de mis novios.

AM: “Uno de mis novios” es gracioso. ¿Le haces espacio en tu vida al amor?

DC: Amo el amor. Y también las citas. Siento que es parte de mí, pero ahorita estoy en una parte distinta de mi vida donde estoy involucrada amorosamente y enamorada como nunca antes. Creo que he evolucionado. Estoy aprendiendo a amarme, así que la manera en que amo es muy diferente. No me siento como una adolescente perdida, me siento como una mujer que se está descubriendo.

TRADUCCIÓN: ITZCÓATL YEDRA HERNÁNDEZ.

Vestido, abrigo y briefs, Dolce&Gabbana. Aretes, Panthère de Cartier. Collar, Cartier Beautes du Monde. FOTO: MARIO SORRENTI

Esta entrevista aparece en la edición de septiembre 2023 de Harper’s Bazaar, a la venta el 30 de agosto.