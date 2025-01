Aunque está de regreso, este es el verdadero motivo por el que Cameron Diaz se retiró del cine hace 10 años

Si creciste en la década de los 90 —o antes— seguramente recuerda la legendaria comedia protagonizada por Cameron Diaz y Ben Stiller llamada ‘Loco por Mary’ que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público para pasar las tardes del domingo sentados frente al televisor.

En aquella época, Cameron Diaz no era sólo una exitosa actriz, también era un ícono de la sensualidad, el glam y el estilo por lo que su repentino retiro en 2014 nos dejó a todos con la boca abierta ya que su carrera parecía ir a toda velocidad cuesta arriba.

Aunque se negó a regresar durante más de una década, el único que pudo convencerla de regresa a la pantalla grande fue su compañero y amigo, Jamie Foxx con quien ya habría compartido set de rodaje en Un domingo cualquiera (1999) y Annie (2014).

Pero Cameron Diaz tuvo una fuerte razón de peso para tomar la decisión de retirarse del entretenimiento y la farándula, hoy en Harper’s Bazaar te contamos todos lo detalles sobre el repentino retiro de la adorable actriz.

Este fue el verdadero motivo por el que Cameron Diaz se retiró de la actuación en 2014

Luego de estrenar Annie en 2014, Camero Diaz anunció su inminente retiro de la actuación por un sencillo motivo: la actriz sabía que de continuar con su carrera tendría que sacrificar su vida privada y con ella varios proyectos personales que se encontraban pendientes por falta de tiempo ya que su carrera como actriz le exigía la mayoría de su tiempo.

Aunque en ese momento Cameron Diaz aseguró que nadie podría convencerla de cambiar de opinión, fue Jamie Foxx quien la desempolvo del armario y la trajo de vuelta a los sets de rodaje para filmar juntos ‘Back in action’, una cinta que coincidentemente cuenta la vida de dos espías retirados que deben volver al negocio para salvar sus vidas.

¿Qué hizo Cameron Díaz durante su retiro de la actuación?

Cerca de una década le valió para hacer realidad sus sueños, cuidar a su familia y cuidarse a si misma, ya que esa era su prioridad en aquel momento.

Durante su retiro del cine, Cameron Diaz escribió y publicó un libro llamado ‘The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time’ en 2016 como continuación de su primer libro de 2013 ‘The Body Book’. The Longevity Book analiza la ciencia del envejecimiento y la salud desde una perspectiva positiva que espera reducir el estigma que rodea a los cuerpos de las mujeres a medida que envejecen. Además de publicar su propio libro sobre salud, Díaz también invirtió en varias empresas emergentes relacionadas con la salud y el bienestar que reafirmaron aún más su compromiso con la vida saludable.

Además, fundó su propia aventura empresarial vinícola: lanzó su propia marca de vino orgánico junto a Katherine Power, ambas idearon Avaline en 2020, una bebida con ingredientes limpios y saludables.

Y por si fuera poco, se casó con el guitarrista de Good Charlotte, Benji Madden, en 2015. Ambos tienen dos hijos nacidos en 2019 y 2024.