Así recuerda Julia Roberts su relación con Matthew Perry

Friends ya era la icónica serie de los 90s que conquistó el corazón del público estadounidense cuando Julia Roberts participó en un par de episodios que le permitieron estar cerca de Matthew Perry, tan cerca como él siempre lo hubiera querido y el destino los juntó en un set de grabación de aquella serie que se clavó en el corazón de sus fans. Ella ya era considerada una de las actrices más importantes de su generación gracias a películas que definieron una era; él, con apenas treinta años, se convertía en ícono global con Friends, la serie que lo catapultó a una fama descomunal.

La conexión comenzó en 1995, cuando Julia Roberts fue invitada a participar en un episodio especial de Friends. Matthew Perry, encantado con la idea, la buscó antes incluso de que apareciera frente a las cámaras. Lo que parecía un simple cruce profesional derivó en algo más íntimo: largas conversaciones, cartas enviadas por fax —el medio de comunicación de moda en aquel entonces— y una química que se trasladó con naturalidad al set de grabación.

Ese episodio, en el que Julia interpretó a una antigua compañera de escuela de Chandler Bing, no solo marcó uno de los momentos televisivos más recordados de la década, sino que también selló el inicio de una relación breve, pero significativa para Hollywood treinta años después.

El relato en retrospectiva

Años después, Matthew Perry recordó aquel capítulo personal en sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Allí confesó que conquistar a Julia Roberts fue un proceso inesperado y casi surrealista. Julia, con su carisma inconfundible, no se dejó impresionar únicamente por la fama; buscaba autenticidad, sentido del humor y la capacidad de sostener una conversación que fuera más allá de la superficialidad.

Matthew Perry, por su parte, reconoció sentirse inseguro en medio de esa relación. La enorme popularidad de ella y su propia lucha interna con adicciones y presiones mediáticas terminaron por hacerle sentir que no era suficiente. Aquellas inseguridades contribuyeron a que la historia terminara poco tiempo después de haber comenzado.

Cómo lo vive Julia Roberts hoy

Aunque Julia Roberts rara vez habla de su vida privada, en entrevistas posteriores ha mostrado gratitud hacia aquel periodo. Su relación con Matthew Perry no fue larga, pero quedó grabada como un recuerdo dulce y honesto de una época en la que ambos eran jóvenes y vulnerables ante un Hollywood que deslumbra a cualquiera. Ella nunca lo ha descrito con dramatismo ni como un secreto incómodo; más bien, lo reconoce como un episodio genuino en el que la cercanía se dio de forma natural.

La actriz ha continuado su vida sentimental lejos de los reflectores más agresivos, construyendo una familia sólida con el director Daniel Moder. Sin embargo, cuando se menciona a Perry, su recuerdo siempre aparece teñido de respeto y afecto, la actriz recuerda que al llegar a su camerino para el rodaje de aquel capítulo de FRIENDS enseguida recibió un ramo de rosas con una nota de Matthew Perry.

Lo único más emocionante de pensar que harás el programa es que finalmente tengo una excusa para mandarte flores Matthew Perry a Julia Roberts

Un romance breve, pero icónico

En un Hollywood donde los romances suelen durar lo que un estreno en cartelera, la relación entre Julia Roberts y Matthew Perry sigue generando interés por lo inesperado de su encuentro. Ella, la estrella de cine más querida de los noventa; él, el rostro cómico de la serie más popular de la época. Juntos conformaron una pareja que encarnó el espíritu de una década y que, a pesar de su brevedad, dejó huella en la memoria cultural.

Aunque estuvieron juntos sólo seis meses, esa relación fue una de las más queridas de la época, no sólo porque ella ya era una estrella después de Pretty woman, también porque él era un icono de la comedia, sin embargo, reconoció a través de su autobiografía que decidió ponerle fin a su relación con Julia Roberts debido a un tema de inseguridad.