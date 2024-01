Renata Notni, el brillo de una mirada

Si has escuchado la frase ‘sonríes a través de la mirada’, quien conoce a Renata Notni sabe que ella domina esta destreza de forma natural. Empezar una carrera en la actuación desde los 12 años y no parar para conseguir un lugar en la cima —cada quién sabe hasta dónde es su propia cima— no ha sido labor de un día; ni siquiera de un sólo año. Este 2024 Renata se puso como propósito buscar retos, “personajes que me hagan sentir nerviosa, que me muevan”; y lo que esta actriz mexicana ha descubierto con el paso del tiempo es que esa sonrisa en los ojos proviene del trabajo disciplinado y la protección de su ser más auténtico.

Fotografías de Ricardo Ramos

Sobre un Zorro y las mujeres que admira

Después de vivir ocho meses en España y tener dos meses completos de capacitación física —incluyendo equitación y simulación de peleas—, Renata protagonizó junto con Miguel Bernardeau (Élite) la nueva serie y adaptación de la historia que estelarizó Antonio Banderas en los noventa, Zorro. Estrenó el 19 de enero en Prime Video para América Latina y Estados Unidos y ella trabajó con el personaje de Lolita, “una mujer que rompe todo el tiempo con estereotipos, que se aleja de lo tradicional”. Y es aquí donde Renata confirma con el brillo de sus ojos que este papel la llenó de honra más allá del nivel profesional que requirió: “Siento que hoy por hoy, eso somos las mujeres. Estamos rompiendo los moldes y no nos gusta que nos vean como antes nos veían, y ese es mi personaje. Esto me da mucha emoción y orgullo porque siento que las mujeres [van a ver la serie] y decir, ¡yo soy así!”.

Top, cardigan y falda, Miu Miu. Collar, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Y aprovecho este ánimo por hablar del papel de la mujer en la industria del entretenimiento para preguntar por alguien del campo con quien le gustaría trabajar, considerando que a Renata la vimos en su debut en 2006 con Código postal y ahora ya figura en producciones internacionales. “Me encantaría trabajar con Alejandra Márquez”, la directora de cine y guionista, “hizo A Million Miles Away (2023) y como mujer está poniendo el nombre de México en alto”, comenta.

Así como Renata encuentra un brillo en la representación de Ale Márquez con el cine mexicano, ella misma de manera reflexiva sabe que tuvo un sello similar en el mundo de la moda. 2023 fue su segundo año desfilando para Paris Fashion Week al lado de Viola Davis, Kendall Jenner, Eva Longoria “y más mujeres modelos a seguir”. “Para mí, representar a las latinas en un momento como la Semana de la Moda y desfilar debajo de la torre Eiffel fue un sueño; representar a las mexicanas fue una responsabilidad que tomo con mucha humildad y orgullo”, revela.

Top y pantalón, Chanel. Collar, aretes y anillo, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Pantalón, Chanel. Collar, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

El poder de la disciplina y el self love

Para Renata, “Zorro fue un proyecto que definitivamente estaba buscando en mi carrera”, pero el camino a una producción que le ayudara a romper con lo que salía de su zona de confort fue uno que le abrió muchas verdades —aquellas que a veces vienen con una vocecita de intuición que te ayudan a saber qué aspectos te harán crecer aún con miedo—. “Los últimos años han sido de tomar decisiones radicales, de irme a vivir a otro país, hacer rodajes internacionales… He tomado muchas decisiones que he querido por mi bien profesional, y muchas de las cosas que me han puesto en el punto de poderlas tomar es la disciplina que he tenido”, comenta.

Vestido, Louis Vuitton. Collar, aretes y brazaletes, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Vestido, Fendi. Collar y aretes, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Ahora a sus 29 años se cataloga como una persona disciplinada, aunque en el pasado no lo consideraba así. “Soy alguien que le gusta tener su rutina, sobre todo porque viajo mucho o estoy en un proyecto sin parar. La rutina me da estructura, pero ahora me pongo metas semanales, weekly goals, para cumplir mis objetivos y eso me da más paz”, confiesa. Porque en la configuración del día a día de Renata ahora trabaja con metas a corto plazo, “que son más fáciles de cumplir”.

Su no negociable es el café por la mañana, y la manera en que le gusta darse amor propio comenzando desde afuera es cumplir con los rituales que le hagan reconectar consigo misma. “En esta industria hay muchos eventos, son muchas personas y redes sociales, todo es muy público. Es importante volver a mí. Checarme. El self love es procurarme, cuidar mi paz y salud mental”. Y si quiere bajar las ideas de la cabeza, escribe: “me siento en silencio, apago todo y escribo; a veces cosas sin sentido, pero es la idea de lo que está pasando”.

Top, cardigan y falda, Miu Miu. Collar, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Pero para ir más allá del amor a uno mismo y porque estamos celebrando el ya conocido ‘mes del amor’ —febrero—, le pregunto a Renata cómo le gusta proyectar ese cariño a otras personas. “Lo que hago es muy sencillo, pero para mí es valioso: checar a la gente que amo. Llamar, preguntar cómo se sienten. En este mundo tan ocupado a veces se te olvida reconectar con la gente que amas. Tan sencillo como un mensajito o una llamada”, afirma.

Es justo esta conciencia del presente y la importancia de reconectar que uso como referencia el personaje de Renata en la película de ¿Qué culpa tiene el karma? (2022, con Aislinn Derbez), donde Lucy (Renata Notni) es una blogger inmersa en el mundo de las redes sociales. ‘¿Qué reflexión te provocó tener un personaje que vivía del like?’, y recuerda: “Era una mujer que no era feliz y nada más buscaba los momentos del ¡miren, miren! Y eso nos pasa mucho hoy en día, es con lo que debemos tener cuidado. Mucha gente tiene estos perfiles de ensueño en Instagram y muchas veces son lo opuesto a eso. Me parece importante hacer hincapié en decir ‘tú primero, tu bienestar y vida real’. Lo demás es un plus y a todos nos gusta compartir cosas lindas y que nos inspiren. Pero primero tú. Mi personaje en ¿Qué culpa tiene el karma? me hizo percatarme de que vivimos mucho para afuera y poco para adentro”, revela. Por eso Renata deja el celular boca abajo o en la bolsa si está compartiendo un momento con alguna persona especial, “en general a veces siento que las personas vivimos desconectadas, hay más conexión tecnológica que física”, pero ella ha trabajo en no dejar que algo la interrumpa de ese presente.

Y si ha habido un constante en el presente de Renata, es su estilo, que lo cataloga como ‘cool relajado’ —relax chill, reitero. “Cada vez me siento más cómoda siendo yo. Me encanta la moda y hay cosas que puedo admirar en alguien más, pero a mí me gusta ponerme cosas en las que me siento a gusto. Prioridad uno, estar cómoda. Prioridad dos, sí arriesgarme un poco”. Lo que más usa al momento es un saco negro oversized —que combina con vestido, jeans o bikers— y mocasines, pero la joyería podría considerarse su punto fuerte. Ser parte de la familia Bulgari como amiga de la marca en México le ha servido como enseñanza para encontrar sus piezas clave y los musts en su joyero. “Me encanta lo que estoy haciendo con Bulgari porque para mí la joyería siempre ha sido un toque. Adoro usar básicos como una t-shirt blanca, pero siempre con el toque de las joyas. Las manos llenas de anillos, collares como un statement. Para mí la joyería es ese detalle que le da un levantón a cualquier look”, asegura la actriz. Me puedo sentir contenta de haber hecho la entrevista usando varios de mis anillos XL consentidos.

Top y falda, Dior. Collar, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

“Antes me gustaba tener todo planeado y estructurado”, dice, “pero ahora me estoy dejando sorprender más y me encanta el sentimiento de no saber qué viene. Me siento feliz con lo incierto. Dejarte sorprender, es ahí donde pasan las mejores cosas. Suéltate y confía, siempre y cuando estés haciendo lo que te está llevando a donde quieres llegar: siendo disciplinada y teniendo tus metas bien claras”, afirma. Renata aseguró que hubo varios libros que la guiaron en este cambio por la búsqueda de disciplina, y con esta plática me percaté de que ella misma sabe narrar su propio capítulo de vida para inspirar a los demás de la manera más amigable posible.

Vestido, Ferragamo. Collar, brazalete y anillo, Bulgari. Fotografías de Ricardo Ramos

Por Regina Barberena

Fotografías de Ricardo Ramos

Fashion styling de Alonso Murillo