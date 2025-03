Zapatos de pico de pato, la extraña tendencia que adoptó Cameron Díaz durante la semana de la moda de París

El esperado regreso de Cameron Díaz a la pantalla grande —y a las semanas de la moda— han creado revuelo entre sus fans y es que el estilo fresco y natural de la actriz es como una bocanada de equilibrio entre lo casual y lo sofisticado.

Tras 13 años alejada de las pasarelas, Cameron Díaz ha regresado con la fuerza y espíritu de una mujer madura en todos los aspectos: decidida y remasterizada, por lo que no dudo en llevar un outfit rojo tomate al desfile de Stella McCartney.

Y es que, la sonrisa inconfundible y la mirada profunda de Cameron Díaz ilumina todo sitio donde se presenta, ayer, junto a Kate Moss con quien disfrutó del front-now de la maison.

La naturalidad del estilo de Cameron Díaz es inconfundible y luego de más de una década de ausencia, por supuesto que fue noticia su regreso con un vestido de tejido fluido, silueta asimétrica y drapeados en la tela complementado con un abrigo de paño gris tórtola oversize y un bolso trenzado con forma irregular en color negro —el modelo Ryder de Stella McCartney—, pero quizá lo que más llamaba la atención y no precisamente porque fueran rojos y acharolados eran sus zapatos.

Hemos de aceptar que este estilo de calzado no es para cualquiera, y generalmente son más vistos en looks masculinos, sin embargo, el zapato de pico de pato parece tener una nueva suscriptora: ni más, ni menos que Cameron Díaz.

Fiel a su estilo, la actriz llevó un maquillaje sencillo y un recogido despeinado porque a ella no le van las extravagancias, seguramente quería poner el foco central a sus zapatos de pico de pato, y vaya que lo logró.

Kate Moss y Cameron Díaz Getty images

Regresan los zapatos de pico de pato gracias a Cameron Díaz

Los zapatos de pico de pato —también llamados de punta ancha o cuadrada— en mujeres son una tendencia vaivén en la moda, sí, son una opción arriesgada y vanguardista porque son difíciles de llevar dependiendo del diseño y la proporción del outfit.

Al tener la punta más ancha, los zapatos de pico de pato dan más espacio a los dedos, lo que los hace más cómodos que los diseños de punta afilada, es por eso que algunos diseñadores los han incorporado en colecciones recientes, dándoles un aire contemporáneo y sofisticado porque son una declaración de estilo, ideales para quienes buscan un look único y fuera de lo común.

Cameron Díaz regresó luego de más de una década de ausencia Getty images

No obstante, los zapatos de pico de pato no estilizan los pies a diferencia de los zapatos de punta fina y son difíciles de combinar porque no siempre encajan con cualquier look; funcionan mejor con prendas minimalistas y bien estructuradas, tal como lo hizo Cameron durante el desfile de Stella McCartney

Es una tendencia polémica porque no es del gusto de todas, su forma suele ser polarizante, con opiniones divididas entre quienes los aman y quienes los encuentran poco favorecedores.